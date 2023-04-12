汉诺威博览会开幕 “德国制造”招牌还在？

（德国之声中文网）"我很高兴汉诺威博览会又再次启动"，肖尔茨在开幕式上说。从本周五（4月21日）开始，来自机械制造、电子、气候保护领域的新技术、新产品将在此亮相。重点是高效利用能源、人工智能和氢储能技术。

2020年的汉诺威博览会因新冠疫情爆发而被取消，之后的两年，规模也大大缩水。今年重新恢复原有的水平，按照肖尔茨的说法，有多个与"德国工业振兴"，以及"为保持德国工业大国地位所必须的投资可带来的活力"有关的主题。

肖尔茨的表述回应了来自经济界的一些批评声音。批评者认为，高昂的能源价格、官僚手续繁琐、审批程序冗长等因素削弱了德国作为工业制造基地对投资者的吸引力。肖尔茨强调，重要的是，在追求碳中和经济的同时，让德国得以保持高质量的就业岗位。尤其是德国的能源转型必须提速：为实现既定的气候保护目标，必须平均每天建成5台风力发电以及40个足球场大小的太阳能光伏设备，"这是一个艰巨的任务"。

是什么在阻碍德国能源转型？

与肖尔茨一同为汉诺威博览会开幕剪彩的德国电子和数字化工业协会（ZVEI）主席凯格尔（Gunther Kegel）在接受《世界报》采访时警告，德国"去工业化"的迹象在不断增加：新的工厂建成很少，现有工厂投资不足，能源价格高企导致高耗能工业外迁。而这些行业是众多产业链的基础。

凯格尔还指出，工业制造在德国经济产出中的占比多年来持续下降令人担忧。目前工业在德国GDP中的比例是20%，在金融危机前的2008年还是25%。他认为如果不采取积极的产业政策，而是任其发展，这一趋势还有加速的可能，最终结果是步英国和法国的后尘--那里的工业在国民经济中的占比已接近10%。

"我们需要中国"

德国工业界希望继续扩大与中国的贸易。德国工业联合会（BDI）主席鲁斯沃尔姆（Siegfried Russwurm）本周一在汉诺威博览会上表示，中国现在是，未来也仍然将是德国企业的关键市场，"我们的共识是，我们需要中国"，他说，追求供应链的多元化并不意味着与中国脱钩，而是要减少单向的依赖，例如在关键原材料和原件领域。"但这不是一年半载就能扭转的。"

肖尔茨与印尼总统维多多为展会揭幕

今年展会的主宾国是东南亚最大的经济体印尼。该国总统维多多（Joko Widodo）在开幕式上表示，印尼在2060年之前有高达一万亿美元的投资需求，欢迎德国工业界投资参与印尼的经济转型。肖尔茨则表示，工业7国将在未来几年投资上百亿美元，帮助印尼加速从化石能源向可再生能源的转型进程。

肖尔茨还敦促欧盟同印尼签署自由贸易协定。他说，该自贸协定将创造一个7亿人口的大市场，此外欧盟的目标还包括同南方共同市场（Mercosur）国家、墨西哥、澳大利亚、肯尼亚和印度缔结自贸协定。

（德新社、路透社、世界报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。