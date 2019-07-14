（德国之声中文网）大约有14亿人口在使用汉藏语系中的各个语言，这仅次于印欧语系的使用人口（32亿人）。汉藏语系包含四百多种语言，覆盖地区囊括太平洋西海岸、直到尼泊尔、印度和巴基斯坦，这其中就包括具有悠久文化史的汉语、藏语和缅甸语。其中汉语普通话更拥有数千年的文字史。然而，汉藏语系的发源地是哪里？至今仍没有定论。两种假说相互对立，其中一种认为，最初的汉藏原始语言曾在今日中国的北方地区为人们所使用。

大约六千年前，这一语言共同体分化出单个群体，逐渐产生了方言并最终发展成为单独的语言，从而形成了汉藏语系中今天的各种语言。

汉藏语系起源的另一种假说则认为该语系来自当今中国的西南部四川。持这种理论的学者认为，汉藏原始语言的历史更为悠久，大约在一万年前就已开始分化为不同的语言。

位于耶拿的马克斯-普朗克人类历史研究所的语言学家们同法国学者一道则搜集了大量证据，以支持第一种假说。按照该理论，汉藏语系的源头在中国北方地区。使用这一语言的人群是新石器时代的农民，后来的磁山和仰韶文化即归属这一群体。中国许多地区出土的手绘瓷器即证明了这一文化的广泛传播。

不过，耶拿学者们认为，汉藏原始语言出现在7200年前，这要比北方假说论者的普遍看法提早了一千年。研究者们对大约五十种古代和现代汉藏语言进行了分析比对，并制定了词源谱系。

语言学家们还特别关注了农耕家庭的相关词汇

复原语言源头的基础是词汇比较。如果两种语言之间存在大量同源词，即可认为这两种语言属于相关语言。反之，同源词越少，说明两种语言的源头相差较大，两种语言分开并独立发展的历史也越悠久。马普研究所的学者们采用了180个基本词汇，这些词汇在所有进行比较的语言中都有相应的称谓。比如，眼睛，石头、我、你、早晨等等。然后将这些词汇输入电脑进行比较。

除了制定词源谱系之外，语言学家们还特别关注了农耕家庭的相关词汇。复原原始词汇后他们发现，汉藏语系原始语言中已经有了粟、羊和猪等词汇，但却没有稻、大麦或牛等词汇。这同考古学的研究结果相吻合，考古发现，公元前五千年，中国北方已经开始种植粟，但还没有水稻种植。此后的迁徙活动中，有可能分化出一个东部群体，并成为各汉语方言的源头，而西部群体则成为其他汉藏语系语言的源头。

不过，这一研究结果并不能成为定论。《法兰克福汇报》在报道中指出，因为几乎在同一时期，中国复旦大学的语言学家张梦翰也发表了其团队不同的研究结果。虽然他也认为，中国北方是汉藏语系的发源地，但根据他的推算，发源时间要晚整整一千年，这也符合大多数"北方假说"论学者的观点。

中国学者进行比对的语言数量是马普学者的一倍，但比对的基本词汇却是后者的一半。不同数据量对比对结果的影响，目前尚无定论。不过，马普研究所的游函（Johann-Mattis List)很愿意同上海同行们开展对话和讨论。他说："双方研究比对的方法和数据都是公开的，所以我们将会开展一场富有成果的讨论。"

达扬/乐然（www.shh.mpg.de，法兰克福汇报）