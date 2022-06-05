汉莎飞行员周五罢工 重头戏还在后面

（德国之声中文网）德国飞行员工会（VC）周三（8月31日）夜间呼吁汉莎客运和货运航空的飞行员在周五的时候举行为期一天的罢工，以此向雇主方在薪资谈判的问题上施加压力。

飞行员工会表示，汉莎公司这周没有就薪资谈判提出新的建议，因此谈判破裂。“因此我们唯一要做的就是通过实际行动来支持我们的诉求。”飞行员工会要求在高通胀时期提供切实的工资保障，同时改善薪资结构。

飞行员工会要求从7月1日起，为汉莎公司旗下5000多名飞行员增加5.5%的薪酬，并从2023年开始自动提供通货膨胀补偿。此外，刚入职的新雇员的起薪也应该提高，而且涨薪的周期应该缩短。

汉莎公司同意涨薪5.5%，但是坚决反对修改薪资结构。公司方面表示，新冠疫情给公司造成高额债务，在这种情况下不应大幅提高成本开支。

汉莎航空的子公司欧洲之翼（Eurowings）不受影响。

汉莎公司表示，尽管公司正在全力以赴尽快使航班运营恢复正常，但周六和周日仍可能出现“个别航班取消或延误”的情况。汉莎公司还强调，公司对飞行员工会发出的罢工呼吁“完全不理解”。

新冠期间 飞行员们在干嘛？

《明镜》周刊指出，为期一天的罢工可能是类似2014年至2016年一系列罢工的前奏，彼时，机长和副机长共停工14次。

其实惹怒员工的并非是增薪问题，而是一个内部名为“Cityline 2”的项目。这是一个汉莎旗下的一个分支，特点是机组员工收入将低于汉莎普通员工收入。管理层认为，在现有的薪酬结构下将薪资是不可能的，而不进行削减成本，汉莎航空就不会有国际竞争力。比如，一架空客A320每年约有100万欧元的利润。但一名A320飞行员的年收入可达到28万欧元，在 "Cityline 2"框架之下，工资将被限定在20万欧元左右。

不过飞行员们出言反驳，表示仅有少数飞行员能够达到28万欧元的年薪。此外，在官方的劳资纠纷中，只允许他们就合同中的内容进行谈判，而"Cityline 2 "项目不在其中。如果飞行员明说他们罢工的真实目的，汉莎航空可以通过简易程序进行阻止。因此，德国飞行员与机师工会Vereinigung Cockpit负责人格罗斯（Marcel Gröls）Marcel Gröls多次强调，这些都是“正常的集体谈判”。

不管怎样，付出代价的是乘客。工会已放话出来，无论如何已准备好战斗。换句话来说，这句话的意思是：在任何时候都有可能再次罢工。



（德新社、法新社、路透社、《明镜》周刊）

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