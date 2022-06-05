 汉莎飞行员周五举行罢工 将取消大量航班 | 经济纵横 | DW | 01.09.2022

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经济纵横

汉莎飞行员周五举行罢工 将取消大量航班

由于飞行员宣布罢工，德国汉莎航空公司取消所有从法兰克福和慕尼黑起飞及降落的航班，将总共涉及800次航班，约有13万乘客受到影响。

飞行员工会要求从7月1日起，为汉莎公司旗下5000多名飞行员增加5.5%的薪酬，并从2023年开始自动提供通货膨胀补偿。

飞行员工会要求从7月1日起，为汉莎公司旗下5000多名飞行员增加5.5%的薪酬，并从2023年开始自动提供通货膨胀补偿。

（德国之声中文网）德国飞行员工会（VC）周三（8月31日）夜间呼吁汉莎客运和货运航空的飞行员在周五的时候举行为期一天的罢工，以此向雇主方在薪资谈判的问题上施加压力。

飞行员工会表示，汉莎公司这周没有就薪资谈判提出新的建议，因此谈判破裂。“因此我们唯一要做的就是通过实际行动来支持我们的诉求。”飞行员工会要求在高通胀时期提供切实的工资保障，同时改善薪资结构。

飞行员工会要求从7月1日起，为汉莎公司旗下5000多名飞行员增加5.5%的薪酬，并从2023年开始自动提供通货膨胀补偿。此外，刚入职的新雇员的起薪也应该提高，而且涨薪的周期应该缩短。

汉莎公司同意涨薪5.5%，但是坚决反对修改薪资结构。公司方面表示，新冠疫情给公司造成高额债务，在这种情况下不应大幅提高成本开支。

汉莎航空的子公司欧洲之翼（Eurowings）不受影响。

汉莎公司表示，尽管公司正在全力以赴尽快使航班运营恢复正常，但周六和周日仍可能出现“个别航班取消或延误”的情况。汉莎公司还强调，公司对飞行员工会发出的罢工呼吁“完全不理解”。

新冠期间 飞行员们在干嘛？

（德新社、法新社、路透社）

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