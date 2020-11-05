汉莎航空继续亏损 再度裁员1万人

（德国之声中文网）今年头三个月，获国家补贴的汉莎集团营收26亿欧元，降幅60%，亏损10.5亿欧元。汉莎航空周四（４月３０日）在法兰克福公布了这一消息。就在本月初，该公司不得不宣布了其历史上最大的年度损失。

不过，去年同期，当大流行瘟疫使全球航空交通几乎完全停顿时，汉莎季度亏损21亿欧元，为今年的两倍以上，但当时的营业额是64亿欧元，明显高于现在的26亿欧元。

新冠危机期间，国家不得不对汉莎注资数十亿欧元，以助其渡过难关。汉莎称，由于 "持续成本节约"，业绩好于去年同期，经营开支减半至40亿欧元。

"我们正在为裁员做准备"

迄今，近五分之一的工作岗位被裁，员工数量减少19%，降至11·1万人。在整个集团范围内，截止3月份，共有9·35万个全职岗位。此外，还有大量短时工作岗位。

尽管已大规模解雇员工，汉莎仍打算在德国境内的5·2万个全职工作岗位中削减约1万个，或在相应范围内节约人工费用。

首席财务官施特恩贝尔根（Remco Steenbergen）说，这将经由自愿离职或兼职解决方案实现。他指出，正在与工会就2022年起的新安排进行谈判，但他坦承："我们正在为裁员做准备。" 他透露，该工具可能会在明年年初使用。

不过，汉莎航空首席执行官斯波尔（Carsten Spohr ）仍称对未来有信心。他说："危机持续时间越长，人们再次旅行的愿望就越强烈。我们知道，但凡限制减少、旅行重新成为可能的地方，预订量便会激增。"

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（德新社等）

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