汉莎航空：新冠疫情之后首次盈利

（德国之声中文网）德国汉莎航空公司周三（11月3日）宣布，该公司创下了新冠疫情以来第一个季度盈利记录。

"随着商务旅行需求的上升和汉莎货运的创纪录业绩，我们在走出危机的道路上竖立起了另一个里程碑：我们（的财务记账）重新回到了黑色。"汉莎航空董事长兼首席执行官斯波尔（Carsten Spohr）在一份声明中说，"我们确认了在世界航空领域的领导地位。"

汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番--主要原因是当时国际旅行受到普遍的限制。

汉莎航空公司表示，航空旅行需求的增加来自人们对旅行的渴望和新冠疫情限制措施的放松。

汉莎航空打算在2022年将其客运航班的供应量扩大到疫情前的70%左右。

因为疫情导致巨额亏损，汉莎航空在2020年5月德国政府获得90亿欧元救助金。作为交易的一部分，德国政府获得了该航空公司20%的股份。该航空公司表示，它打算全额偿还政府贷款并回购其股票，这一过程已经开始。

汉莎航空成立于1953年。目前，它还拥有奥地利航空公司、瑞士国际航空公司、布鲁塞尔航空公司和廉价航空公司欧洲之翼（Eurowings）。按载客量计算，它是欧洲第二大航空公司。

汉莎航空公司的主要营运基地为法兰克福机场，但是总部办公楼在科隆。

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（路透社、法新社、德新社）

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