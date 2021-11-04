 汉莎航空：新冠疫情之后首次盈利 | 经济纵横 | DW | 07.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

汉莎航空：新冠疫情之后首次盈利

德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。

Lufthansa

DW.COM

在是否要求员工接种新冠疫苗的问题上，德国汉莎航空终于打破了沉默。该公司表示，由于各国出台了越来越严厉的防疫规定，汉莎也将要求机组人员必须接种疫苗。

新冠大流行瘟疫继续给德国最大航空公司造成巨大损失。不过仔细看来，一年前的亏损额是现在的两倍，汉莎正计划裁员五分之一。

因新冠危机市值大跌的汉莎航空公司失去了在股市"德甲" ——达克斯（Dax）中的一席之地，降格进中型公司指数（MDax）。一家房地产公司则晋级成为达克斯三十强新成员。

（德国之声中文网）德国汉莎航空公司周三（11月3日）宣布，该公司创下了新冠疫情以来第一个季度盈利记录。

"随着商务旅行需求的上升和汉莎货运的创纪录业绩，我们在走出危机的道路上竖立起了另一个里程碑：我们（的财务记账）重新回到了黑色。"汉莎航空董事长兼首席执行官斯波尔（Carsten Spohr）在一份声明中说，"我们确认了在世界航空领域的领导地位。"

汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番--主要原因是当时国际旅行受到普遍的限制。

汉莎航空公司表示，航空旅行需求的增加来自人们对旅行的渴望和新冠疫情限制措施的放松。

汉莎航空打算在2022年将其客运航班的供应量扩大到疫情前的70%左右。

因为疫情导致巨额亏损，汉莎航空在2020年5月德国政府获得90亿欧元救助金。作为交易的一部分，德国政府获得了该航空公司20%的股份。该航空公司表示，它打算全额偿还政府贷款并回购其股票，这一过程已经开始。

汉莎航空成立于1953年。目前，它还拥有奥地利航空公司、瑞士国际航空公司、布鲁塞尔航空公司和廉价航空公司欧洲之翼（Eurowings）。按载客量计算，它是欧洲第二大航空公司。

汉莎航空公司的主要营运基地为法兰克福机场，但是总部办公楼在科隆。

观看视频 04:00

新冠在撤退 飞行员归队

（路透社、法新社、德新社）

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Cop26 - Glasgow. Climate activists from the Glasgow Actions Team, wear Squid Game costumes and world leader masks, play tug of war and climate hopscotch during a protest at the Clyde Arc Bridge during the Cop26 summit at the Scottish Event Campus (SEC) in Glasgow. Picture date: Tuesday November 2, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26 Protest. Photo credit should read: Andrew Milligan/PA Wire URN:63473631

面对现实：2021年碳排放恐回到历史新高 04.11.2021

虽然疫情使2020年全球碳排下降5.4%，但最新气候报告显示，疫后经济復甦比预期来得快，碳排量已再度回到疫前的历史高点——再继续下去，摄氏1.5度的升温上限将在11年内被打破。

Heute schon getankt Steigende Kraftstoffpreise an der Tankstelle. München Bayern Deutschland *** Today already refueled Rising fuel prices at the gas station Munich Bavaria Germany Copyright: xRolfxPossx

评论：为什么能源价格飙升是一个好消息？ 30.10.2021

能源价格不断飙升，让消费者难以相信自己的眼睛。德国之声评论员Henrik Böhme认为，对于走向气候中立的经济转型而言，这是一个好消息。

Ein Haufen Geld Euros closeup close up Währung Finanzwirtschaft Schulden Schuldenloch Schuldenkrise Kredite Symbolbild Symbolbilder Symbole Symbolik symbolisch Symbolaufnahme Symbolfoto Geld Geldscheine Geldbündel Eurogeldscheine Euroscheine Zahlungsmittel Banknoten Finanzwesen Geldmarkt Geldwesen Banken Bankenpleite Bankenkrise Finanzkrise Wirtschaftskrise Weltwirtschaftskrise Finanzwirtschaftskrise Bankencrash Insolvenz Pleite Konkurs Inflation Deflation Geldentwertung schwacher Euro instabil volatil Devisenkurs Hamburg Hamburg Deutschland Germany *** A bunch of money euros closeup close up currency finance economy debt debt hole debt crisis credits symbol image symbol images symbols symbolism symbolic symbol pick-up symbol photo money banknotes bundles of money euro banknotes euro banknotes means of payment banknotes financ Copyright: xAchimxDuwentäster/teamworkx

德国物价继续飞涨 大宗贸易价格创47年纪录 12.10.2021

德国联邦统计局周二（10月12日）发布数据显示：9 月份，德国大宗贸易批发售价同比增加13.2%，为 47 年来最高水平。

广告
IBM-Quantencomputer

中国量子计算技术“至少追平西方”

中国学者近日发表论文指出，其最新研发的超导量子计算级与光量子计算机实现了创纪录的运算性能。德国同行指出，这说明中国在这一基础研究领域至少追平了西方水平。不过，目前全球的量子计算机尚处原型机阶段，和实际应用相距甚远。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  