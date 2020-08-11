汉莎航空公司萎缩超预期

（德国之声中文网）汉莎航空公司强化了节约措施。该企业通报说，比原计划更多的飞机将停飞，原因是，因新冠疫情而受重创的航空业恢复速度明显迟缓。汉莎航空公司机队共有760架客机。根据新计划，至少将有150架飞机将长期滞留地面，其中也包括世界上最大客机A380。但凡生产商不收回，A380就将被封存。

此外，汉莎董事长施波尔（Carsten Spohr）还计划裁掉更多员工，以压缩成本。汉莎称，全职员工裁减量将超过原定的2.2万人，经由与工会达成协议，将尽量限制经营性裁员数量。

复杂的入境限制

在新冠危机中，航空业一度陷于瘫痪。国际航线只低水平复航。目前，汉莎康采恩属下的所有品牌--汉莎、欧洲之翼、瑞士航空、奥地利航空和布鲁塞尔航空都因不同国家实施的复杂入境限制措施而受累；只有货运尚能挣些钱。

只是因这四个国家提供了总额为90亿欧元的资助，这个债务累累的航空巨擘才不至于现在就破产。汉莎董事会指出，现在，公司每月亏损5亿欧元。公司方面计划，至今冬，放弃租用的办公面积，将以此把亏损数字降至4亿。

最新数据显示，今年年初，汉莎康采恩全球员工数量为13.8万，现在是12.8万。迄今，离职的主要是境外员工。德国国内，很大部分的员工尚未与工会达成一致。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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