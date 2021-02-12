汉莎航空不再以"女士们 先生们"问候乘客

（德国之声中文网）“女士们，先生们，欢迎乘坐本次汉莎航班！”这个乘客们耳熟能详的问候，即将成为历史。

今后问候乘客时，汉莎公司将开始使用性别中立词汇。这一新规也将适用于汉莎旗下的其他航空公司，比如奥地利航空、瑞士航空以及欧洲之翼航空公司。

汉莎公司发言人施泰格对德国之声表示：对汉莎来说，多样化不只是一句空洞的口号，而已经成为现实。“从现在开始，我们的语言中也会体现这一立场。”

今后汉莎机组人员问候乘客时，将使用“亲爱的乘客”“早上好”或“欢迎乘机”等性别中立的词句。公司已于今年五月向员工通报了此次问候语改革。

比勒菲尔德大学社会经济学专家席勒（ Alexandra Scheele）对德国之声表示：“这是一个象征性的举措，可以被看作是对质疑性别二元论观点的重视。对于那些自我性别认同不在男女范畴之内，或者对性别二元区分并不认同的人来说，不使用女士先生这样的词汇，可能更容易被他们所接受。”

什么是性别中立用语？

越来越多的公司和机构开始采取推动性别包容的举措，汉莎公司的“中性问候”规定就是在这一大背景下出台的。

联合国和欧盟等机构也推出了无性化词汇的使用准则。按照欧洲性别平等研究所的定义，所谓“性别中立词汇”是指“不特指某一性别、无论男女适用于所有人的词汇。”

2018年，欧盟议会发表的《性别中立语言手册》中写道，“性别包容语言并不仅仅只是一个政治正确的议题。”

“性别中立语言的目的是避免那些可能被解释为偏见、歧视或贬低的词语选择，或者暗示一种生理性别或社会性别具有某种常态特质的词语选择。”

德语中对男女性别有明确的区分，比如男医生（ Arzt）、女医生（ Ärztin）、男编辑（ Redakteur）、女编辑（ Redakteurin），因此，引入性别中立语言的建议在此间引起了激烈的讨论。

支持者认为，性别化名词将那些不认为自己是男性或女性的人排除在外，并使涉及性别的固有观念得以延续。而反对者则拒绝修正德语语法，认为这是破坏语言的行为。

象征性举措远远不够

上周，美国汽车制造商福特推出了性别中立语言的新规定，其中包括以chair取代chairman（主席）一词。

席勒认为，采用性别中立词汇等象征性的举措，有可能会提升性别平等的意识，但相关机构还是应该采取更多实质性的行动。她表示：“更为重要的是，分析一下该机构哪里以及哪一层面存在性别不平等的问题，员工的工作是否得到了充分的认可和相应的报酬。企业和机构应当打造一种企业文化，使得歧视现象一旦发生就会立即被曝光，或者根本就不会发生。”

席勒主张企业应引入性别配额制度，以避免产生性别不同机会也不均等的问题，开展性别培训以打击歧视现象，并进行职位评估，以杜绝同工不同酬现象。

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