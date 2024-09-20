汉莎考虑停飞法兰克福北京航线 决定10月作出

继德媒报道汉莎想要暂停法兰克福每天飞往中国首都北京的航线后，德国之声向汉莎询问，该公司一名发言人表示，汉莎正在进行相关的考查，最终决定将于10月作出。

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》9月19日报道称，据该刊信息，汉莎航空总裁施波尔（Carsten Spohr）在当日该企业在慕尼黑举行的一次员工活动上表示，汉莎想要暂停法兰克福每天飞往中国首都北京的航线。

德国之声9月20日向汉莎致信，汉莎一名发言人在书面声明中表示，汉莎目前正在考查，是否继续运行每天从法兰克福飞往北京的航班（LH720/721）。最终决定将于10月作出。声明写道：“汉莎将继续每天从慕尼黑枢纽飞往北京的航线，从而继续为汉莎乘客提供飞往中国首都的航班”。

《明镜》分析：赴华商务旅行需求未恢复

《明镜周刊》9月19日的报道中列出汉莎这一考虑的三个原因：首先，需求下降。尽管飞往中国的旅游航班需求逐渐稳定，企业的商务旅行在新冠危机后仍继续陷于停滞。而中国作为商务旅行目的地的重要性大过旅游目的地。过去，中国航线曾是世界第四大航空公司汉莎重要的业务之一。

其次，对俄罗斯入侵乌克兰战争实施制裁后，俄对大多数欧洲航空公司关闭领空。汉莎向南绕行，飞行时间多出约两小时，成本提高。

第三，来自中国航空公司的竞争。中国的航空公司不但飞行时间较短，而且有时还存在价格战。

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汉莎：竞争极度不公平

汉莎发言人的声明中则写道，欧洲航空公司目前与中国以及波斯湾和博斯普鲁斯海峡的航空公司处于极为不公平的竞争之中。“所有这些国家的航空公司都受惠于当地的低成本、低社会福利标准、国家对航空运输领域的高额补贴。”

“此外，两年多来，与欧美航空公司不同，他们继续使用俄罗斯空域。较短的路线提供了进一步的成本优势。”

汉莎声明中称，欧盟航空公司则日益面对单方面削弱其国际竞争力的政治框架条件。“其中包括不断上涨的费税，监管的高要求，额外的气候政策规定，以及基础设施能力不足。” 声明称，德国和欧洲政界必须作出反应，未来作出新的工业政策回应。

与此同时，汉莎将继续飞往上海的航线。今年8月，英国航空公司宣布从10月底暂停飞往北京的航线。

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