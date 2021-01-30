 汉莎有望部分收购意大利航空公司 | 经济纵横 | DW | 19.01.2023

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经济纵横

汉莎有望部分收购意大利航空公司

德国汉莎公司向意大利航空提交收购其少数股权的报价。随着法荷航集团、瑞士地中海航运公司先后退出，汉莎成为唯一一家有意收购意大利航空的买家。

在过去的20年里，意大利政府已经花费了超过130亿欧元来维持意大利航空的运营。

在过去的20年里，意大利政府已经花费了超过130亿欧元来维持意大利航空的运营。

（德国之声中文网）德国汉莎航空公司表示，周三（1月18日）提交了一份收购意大利航空（ITA Airways Spa）少数股权的报价。

意大利财政部在一份声明中表示，汉莎航空提供的报价是在截止日期前该部收到的唯一报价。

汉莎公司表示，“对于汉莎集团来说，意大利是德国本土市场之外、仅次于美国的最重要的国际市场。意大利的经济具有强烈的出口导向性，因此对商务旅行也具有重要意义”。除此之外，意大利对于游客们来说也是重要的旅游目的地之一。

汉莎航空没有提供其报价的财务细节，但表示，未来可以继续收购剩余股份。

意大利航空的前身是“意大利之翼”（Alitalia）。2017年5月17日，意大利政府排除国有化意大利航空后，债台高筑的公司被正式拍卖出售。可是在与达美航空、易捷航空、中国东方航空和意大利铁路公司意大利国家铁路谈判失败后，意大利政府最终仍接管了意大利航空。

2020年10月10日，意大利政府签署法令允许意大利航空重组为意大利航空运输公司（ITA Airways Spa）。

有关意大利航空股权的出售几个月来一直悬而未决。当时仍由总理德拉吉领导的罗马政府最初优先考虑了美国投资集团Certares的报价，法荷航集团（Air France-KLM）和达美航空（Delta Air Lines）都属于该集团。长期以来，汉莎航空与瑞士地中海航运公司（MSC）的报价最被看好。

在这之后与法荷航集团的谈判没有取得进展。瑞士地中海航运公司也退出了报价。汉莎公司成为唯一一家有兴趣收购意大利航空股份的买家。

在过去的20年里，意大利政府已经花费了超过130亿欧元来维持意大利航空的运营。

（美联社、法新社）

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