汉斯·波瑟：希特勒的首席艺术品采购官

（德国之声中文网）他的小本子上有各种用铅笔书写的笔记，龙飞凤舞的潦草字迹，如同仓促写就的旅行日记。此外还夹杂着蓝色墨水写下的纪录，重要人物的缩写，以及他所鉴定过的历史画作的素描。自1939年7月开始，德累斯顿博物馆馆长汉斯·波瑟（Hans Posse）四处奔波执行秘密任务。希特勒亲自指派他担任筹备中的林茨元首博物馆"专员"。

波瑟在当年的7月5日展开第一次鉴宝之旅。他搭乘卧铺列车前往慕尼黑，在纳粹掠夺艺术品的暂存地"元首行馆"中挑选出第一批画作，几日后前往希特勒的家乡奥地利林茨。波瑟在当地与纳粹地方党部领导会面，他将这些人的名单仔细列在随身携带的笔记本中。

希特勒的帝国总理府此前已经拍了电报，要求众人积极协助波瑟。德国艺术档案馆馆长波尔奇（Susanna Brogi）表示："希特勒赋予他庞大的权力。"波瑟的秘密旅行日记正是收藏在这间位于纽伦堡档案馆中。"波瑟深知如何在博物馆圈子里活动。他也结识了纳粹中的精英分子。"

希特勒的首席艺术采购官

1939年7月10日，他继续旅程前往维也纳。波瑟参观了储存犹太人被没收财产的中央仓库，检视其中的艺术品。在1938年德奥合并后，盖世太保没收了数千件画作。许多画作是"雅利安化"（纳粹时期用语，即将犹太人财产变为德国人的）的犹太艺术。在这个日期底下，波瑟以潦草难辨的字迹写下"超过8000件"。

波瑟在工作日记上写下的笔记

这些笔记本是波瑟记帐的重要依据。他与位于柏林的帝国总理府报账时仔细记录了每一笔开销：搭乘火车、商业伙伴邀请、艺术展览门票、小费。作为希特勒的首席艺术采购官，波瑟只在精致的酒店下榻：例如巴黎丽兹酒店、克拉科夫大酒店。

昂贵的皮手套（29帝国马克）、果仁糖或个人最爱的香烟都是波瑟自掏腰包买单。希特勒的私人秘书伯尔曼（Martin Bormann）事前给了他1万帝国马克作为旅费。

1939年7月到1942年年初，波瑟作为元首博物馆"专员"旅行的期间做了各种翔实的记录。日尔曼国家博物馆的研究团队花费三年时间分析其五本旅游手札和一本工作日志。这份艺术史的珍贵文献，如今也能以电子形式翻阅。2013年轰动一时的"古利特案"让纳粹掠夺艺术进入公众视野并获得关注。而波瑟留下的一系列笔记成为研究纳粹掠夺艺术的重要资料。

纳粹博物馆政策的经理人

希特勒梦想成为史上最伟大的艺术推手，波瑟正是助他实现梦想的最佳人选。波瑟曾经雄心勃勃想当一名画家，但在维也纳攻读艺术史时很快就将这个梦想抛诸脑后。他意识到自己的作品缺乏质量。希特勒也曾梦想成为画家但最终失败，两人在这一点有着相似之处。

1910年，31岁的波瑟被任命为历史悠久的德累斯顿国家美术馆馆长。很快他就名声鹊起：他满怀雄心壮志地扩大博物馆收藏，致力于萌芽的现代艺术并支持奥斯卡·柯克西卡（Oskar Kokoschka）等画家。1922年，作为艺术专员，波瑟在维也纳双年展的德国馆中，向世人介绍了这位受到保守艺术政策排挤的画家。

尽管承受纳粹党内的敌视，波瑟仍坚持他的现代艺术采购计划。他曾展出许多后来被纳粹称为"堕落(entartet）艺术"的艺术品。不久后，波瑟被迫辞去美术馆馆长职务。希特勒最终选中波瑟担任计划成立的元首博物馆的收藏品采购专员，着实令人意外。

犹太艺术品

1939年到1932年的三年时间里，波瑟作为林茨项目的首席采购官，走遍被纳粹占领的国家。他也负责将"雅利安化"的艺术藏品分配到帝国的其他博物馆里。研究团队的艺术史学家施瓦茨（Birgit Schwarz）介绍，根据波瑟的规定，顶级画作、珍贵雕塑和瓷器收藏属于博物馆的"元首级藏品"。

在维也纳的中央仓库中存放的艺术品数以百万计，是从罗斯柴尔德（Rothschild）、古特曼（Gutmann）、波拉克（Pollak）、戈德曼（Goldmann）、沃尔夫（Wolf）等犹太望族手中掠夺搜刮而来。波瑟作了巨细靡遗的纪录。波瑟的旅行手札也因此成为研究纳粹掠夺艺术品的关键文档。艺术史学家施瓦茨对德国之声表示："这些文字展示出这名希特勒眼中最优秀的博物馆人是如何成为希特勒博物馆政策的核心管理人。"

波瑟掌握着丰富的人脉，他通过柏林人哈伯斯托克（Hans Haberstock）结识了许多艺术收藏家，也正是后者促成他担任希特勒的采购官。

施瓦茨对德国之声表示："哈伯斯托克是一名艺术品交易商，他也为希特勒担任过其他职务。他在所谓的'堕落的艺术'的利用中也起着关键作用。"

纳粹掠夺艺术的关键文档

自1938年起，犹太艺术品经销商和画廊经营者被禁止从事此类职业。许多人仓皇逃往国外，其收藏品被任意清算和"雅利安化"。单是纳粹税务机关就拍卖了16558件艺术品。身为首席采购官的波瑟也趁机找到不少收藏品。此外，他也在欧洲的艺术交易市场上购买了非犹太的艺术品。

在希特勒的委托下，波瑟的足迹遍布威尼斯、佛罗伦斯、巴黎、阿姆斯特丹和克拉科夫，主要是为林茨的元首博物馆采购历史画作，斥资百万购买提香、拉斐尔、加纳莱托、鲁本斯、伦勃朗、范戴克等人的作品。1945年5月战争终结后，盟军将许多存放在阿尔陶瑟尔盐矿的艺术品运往慕尼黑的"中央收集站"。

波瑟则于1942年死于癌症，其遗物下落不明。波尔奇表示，在偶然的情况下，他的旅行日记于1980年代被发现。"它绝对是一份重要的政治文件。"

波尔奇认为，波瑟甘之如饴地执行希特勒指派的任务："以博物馆人的身份收集大量的藏品，掌控能购买一切的资源，这充满吸引力。令人遗憾的或许是，当我们在看这些文件，看到时间、人名、地点和作品的纪录时，发现里头缺乏感情。"

对施瓦茨而言，波瑟是一名"推动者"，也是为林茨元首博物馆系统性收集艺术品的推手。以"元首"的名义，为他的家乡留下宝贵的历史资产。

所有相关文件都已被电子化，不久后将上传至网络，成为重要的历史资料。波瑟的笔记显示，除了肆无忌惮的艺术品掠夺外，"第三帝国"的博物馆馆长们想要收藏珍贵艺术品的野心也是无止境的。直至今日，许多纳粹掠夺艺术品仍存放在仓库中不见天日。

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