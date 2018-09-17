汉巴赫森林得救 "蝙蝠侠"的功劳？

（德国之声中文网）亚琛市警方发言人周一（10月8日）表示，警察在汉巴赫森林的行动已经结束。自今年9月中旬以来，警方出动大批警力，协助当地政府对森林里环保人士的营地进行清场。为了阻止砍伐森林、在这片地区开采褐煤的计划，环保人士在林中搭建树屋，安营扎寨。
上周二，警方已经将最后的80多座树屋中的最后一座拆除。但上周五，局势出现戏剧性转机。明斯特高等行政法院做出裁决，暂时禁止砍伐森林。
法院采信的环保组织反对砍伐的理由之一是，这将破坏森林里生活的一种蝙蝠的生存环境。据土地所有方RWE能源公司和政界的估计，这一禁令可能持续到2020年。
位于科隆以西的汉巴赫森林，处在RWE公司的褐煤开采区内。为了扩大开采区域，该公司计划砍伐森林，挖掘地下的褐煤。有关汉巴赫森林去留问题的司法和舆论之争已经持续多年。
法院裁决的消息传出后，包括环保人士在内的数万民众在汉巴赫森林集会，庆祝这一阶段性胜利，并呼吁德国尽快结束煤炭发电的能源政策。周末，又有环保人士返回森林，试图重新搭建木屋。
叶宣/李鱼（法新社等）
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汉巴赫森林：警察清除示威者营地
动手了
很长时间里，他们按兵不动，可周四，时间到了。警方开始拆除在汉巴赫森林里那些“树屋”。曾长期在林子里生活的环境保护者们被警察粗暴拉出树屋。大多数示威者表现出和平姿态。清场的理由是，树屋违反防火规定。
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汉巴赫森林：警察清除示威者营地
树屋里的生活
6年来，有100至200名年轻人生活在汉巴赫森林剩余地区。由树屋组成的小村庄渐次问世。气候保护者们要以自己的抗议行动阻止砍伐森林。周四，多份反对砍伐森林的紧急诉状送交科隆行政法院。
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汉巴赫森林：警察清除示威者营地
即使没有上天的帮助
周三，森林里还曾举行过一次祈祷仪式。在争取气候正义的跨教会朝圣之旅活动框架内，女牧师迈歇尔斯（Martje Mechels）在森林里主持了一次露天祈祷会。朝圣之旅的参加者们将一直走到在联合国气候大会COP24的举办地—波兰的卡托维兹（Katowice）。
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汉巴赫森林：警察清除示威者营地
煤炭工业与气候保护叫阵
示威所涉及的是欧洲最大的褐煤矿。该矿所有人—能源康采恩RWE要把汉巴赫森林的最后一片砍伐净尽，以扩大采煤区。迄今，汉巴赫森林的90%已因开采褐煤而被毁。明斯特高等行政法院必须在10月底前做出裁定，将汉巴赫森林砍伐殆尽是否合法。对立双方一目了然：煤炭业针对气候保护人士。
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汉巴赫森林：警察清除示威者营地
呼吁放弃砍伐
2018年8月：林中抗议村的最年轻住民还未满周岁。RWE要夷平森林的计划激怒、动员了褐煤的反对者们。气候保护人士、邻近村庄的居民们、环境组织及政治家们要求RWE采取谨慎态度，至少等到年底。那时，一个政府委员会将提交退出煤电计划。
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汉巴赫森林：警察清除示威者营地
周日森林导游
到星期天，森林教育学家佐贝尔（Michael Zobel）就会向感兴趣的人们讲解汉巴赫森林。在所剩的林区，生长着树龄超过300年的橡树和榉树；贝希施泰因蝙蝠、中啄木鸟和榛睡鼠等频临灭种的动物以汉巴赫森林为家。很多到访者此前对该森林的意义缺乏认识。
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汉巴赫森林：警察清除示威者营地
示威有多激进？
过去数星期，警方报告说，遭到蒙面人的袭击，并被投掷石块。不过，多数林中居民行为和平，就像图上拿灭火器的这两名年轻环保人士一样。在警方那里，这样的物品也被称为炸弹伪冒物，并被爆破，以防万一。
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等待最终释法
８月份，德国环保联盟的褐煤问题专家杨森向煤炭委员会介绍了相关形势。RWE此前向明斯特高等行政法院承诺，将静候有关砍伐森林合法性的裁决，在此之前不会开始伐木行动。下一级法院曾裁定砍伐合法。RWE表示，可以等到10月14日。