 汉巴赫森林得救 ″蝙蝠侠″的功劳？ | 德国新闻 | DW | 08.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

德国新闻

汉巴赫森林得救 "蝙蝠侠"的功劳？

德国法院宣布暂时禁止能源公司RWE砍伐汉巴赫森林的决定后，警方周一结束了在这一褐煤开采区持续数周的大规模治安行动。禁止砍伐的原因之一是为了保护蝙蝠。

Deutschland Umweltaktivisten im Hambacher Forst (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

DW.COM

警方抓捕在汉巴赫森林（Hambach Forest）里据守的环保人士，遭到顽强抵抗，示威者人数约达4000。能源巨头RWE决意砍伐大片树林，扩展褐煤矿。 (17.09.2018)

尽管汉巴赫森林发生一起死亡事件，德国能源巨头莱茵集团（RWE)仍将坚持计划中夷平该森林的项目。本周三，一名27岁的记者在汉巴赫森林从树屋间的吊桥上坠落身亡。 (21.09.2018)

（德国之声中文网）亚琛市警方发言人周一（10月8日）表示，警察在汉巴赫森林的行动已经结束。自今年9月中旬以来，警方出动大批警力，协助当地政府对森林里环保人士的营地进行清场。为了阻止砍伐森林、在这片地区开采褐煤的计划，环保人士在林中搭建树屋，安营扎寨。

上周二，警方已经将最后的80多座树屋中的最后一座拆除。但上周五，局势出现戏剧性转机。明斯特高等行政法院做出裁决，暂时禁止砍伐森林。

法院采信的环保组织反对砍伐的理由之一是，这将破坏森林里生活的一种蝙蝠的生存环境。据土地所有方RWE能源公司和政界的估计，这一禁令可能持续到2020年。

位于科隆以西的汉巴赫森林，处在RWE公司的褐煤开采区内。为了扩大开采区域，该公司计划砍伐森林，挖掘地下的褐煤。有关汉巴赫森林去留问题的司法和舆论之争已经持续多年。

法院裁决的消息传出后，包括环保人士在内的数万民众在汉巴赫森林集会，庆祝这一阶段性胜利，并呼吁德国尽快结束煤炭发电的能源政策。周末，又有环保人士返回森林，试图重新搭建木屋。

叶宣/李鱼（法新社等）

  • Deutschland Räumung Hambacher Forst bei Düren (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    动手了

    很长时间里，他们按兵不动，可周四，时间到了。警方开始拆除在汉巴赫森林里那些“树屋”。曾长期在林子里生活的环境保护者们被警察粗暴拉出树屋。大多数示威者表现出和平姿态。清场的理由是，树屋违反防火规定。

  • Deutschland Tagebau Hambach Waldspaziergang (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    树屋里的生活

    6年来，有100至200名年轻人生活在汉巴赫森林剩余地区。由树屋组成的小村庄渐次问世。气候保护者们要以自己的抗议行动阻止砍伐森林。周四，多份反对砍伐森林的紧急诉状送交科隆行政法院。

  • Deutschland Hambacher Forst | Gottesdienst der Aktivisten (DW/G. Rueters)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    即使没有上天的帮助

    周三，森林里还曾举行过一次祈祷仪式。在争取气候正义的跨教会朝圣之旅活动框架内，女牧师迈歇尔斯（Martje Mechels）在森林里主持了一次露天祈祷会。朝圣之旅的参加者们将一直走到在联合国气候大会COP24的举办地—波兰的卡托维兹（Katowice）。

  • Tagebau Hambach und Hambacher Forst (Michael Goergens)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    煤炭工业与气候保护叫阵

    示威所涉及的是欧洲最大的褐煤矿。该矿所有人—能源康采恩RWE要把汉巴赫森林的最后一片砍伐净尽，以扩大采煤区。迄今，汉巴赫森林的90%已因开采褐煤而被毁。明斯特高等行政法院必须在10月底前做出裁定，将汉巴赫森林砍伐殆尽是否合法。对立双方一目了然：煤炭业针对气候保护人士。

  • Deutschland Tagebau Hambach Protest (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    呼吁放弃砍伐

    2018年8月：林中抗议村的最年轻住民还未满周岁。RWE要夷平森林的计划激怒、动员了褐煤的反对者们。气候保护人士、邻近村庄的居民们、环境组织及政治家们要求RWE采取谨慎态度，至少等到年底。那时，一个政府委员会将提交退出煤电计划。

  • Deutschland Tagebau Hambach Waldspaziergang (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    周日森林导游

    到星期天，森林教育学家佐贝尔（Michael Zobel）就会向感兴趣的人们讲解汉巴赫森林。在所剩的林区，生长着树龄超过300年的橡树和榉树；贝希施泰因蝙蝠、中啄木鸟和榛睡鼠等频临灭种的动物以汉巴赫森林为家。很多到访者此前对该森林的意义缺乏认识。

  • Hambacher Wald am Rand vom RWE Braunkohletagebau: zwei junge Klimaktivistinnen (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    示威有多激进？

    过去数星期，警方报告说，遭到蒙面人的袭击，并被投掷石块。不过，多数林中居民行为和平，就像图上拿灭火器的这两名年轻环保人士一样。在警方那里，这样的物品也被称为炸弹伪冒物，并被爆破，以防万一。

  • Deutschland Tagebau Hambach (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    等待最终释法

    ８月份，德国环保联盟的褐煤问题专家杨森向煤炭委员会介绍了相关形势。RWE此前向明斯特高等行政法院承诺，将静候有关砍伐森林合法性的裁决，在此之前不会开始伐木行动。下一级法院曾裁定砍伐合法。RWE表示，可以等到10月14日。


 

DW.COM

汉巴赫森林：警察清除示威者营地

紧挨着欧洲最大露天褐煤矿的汉巴赫森林成了反对煤炭工业毁坏环境的抵抗运动的象征。8月6日，警方森林清场行动开始。 (19.09.2018)  

相关音频视频

德国警察“动粗” 强行驱逐环保人士  

相关内容

Hambacher Forst Räumungsaktion

环保人士做起"钉子户" 再遭警方清场 17.09.2018

警方抓捕在汉巴赫森林（Hambach Forest）里据守的环保人士，遭到顽强抵抗，示威者人数约达4000。能源巨头RWE决意砍伐大片树林，扩展褐煤矿。

Deutschland Hambacher Forst

记者坠亡 汉巴赫森林暂停清场 21.09.2018

尽管汉巴赫森林发生一起死亡事件，德国能源巨头莱茵集团（RWE)仍将坚持计划中夷平该森林的项目。本周三，一名27岁的记者在汉巴赫森林从树屋间的吊桥上坠落身亡。

德国警察“动粗” 强行驱逐环保人士 14.09.2018

对于长期生活在德国哈姆巴赫森林（Hambacherforst）的环保人士来说，警察这次来真格的了。因为之前的德国政府已经决定开采这片森林下蕴藏的褐煤。环保人士不得不面对警察的肢体暴力。

广告

非常德国之五花八门

Flaschensammeln (DW/M. Rohwer-Kahlmann)

1欧元，38分

捡瓶子可不轻松：捣鼓垃圾、挑拣空瓶、承受路人疑问目光。此时，你会有何种感觉？能换到钱吗？我们的记者拿着一个空塑料袋上路了。 

媒体看中国

China Schauspielerin Fan Bingbing (Reuters/E. Gaillard)

德语媒体：范冰冰事件的“杀鸡儆猴”效应

范冰冰事件似乎尘埃落定。《新苏黎世报》认为，中国共产党希望通过范冰冰事件“杀鸡儆猴”，再度强调党在文艺界的绝对权威。 