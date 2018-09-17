汉巴赫森林得救 "蝙蝠侠"的功劳？

（德国之声中文网）亚琛市警方发言人周一（10月8日）表示，警察在汉巴赫森林的行动已经结束。自今年9月中旬以来，警方出动大批警力，协助当地政府对森林里环保人士的营地进行清场。为了阻止砍伐森林、在这片地区开采褐煤的计划，环保人士在林中搭建树屋，安营扎寨。

上周二，警方已经将最后的80多座树屋中的最后一座拆除。但上周五，局势出现戏剧性转机。明斯特高等行政法院做出裁决，暂时禁止砍伐森林。

法院采信的环保组织反对砍伐的理由之一是，这将破坏森林里生活的一种蝙蝠的生存环境。据土地所有方RWE能源公司和政界的估计，这一禁令可能持续到2020年。

位于科隆以西的汉巴赫森林，处在RWE公司的褐煤开采区内。为了扩大开采区域，该公司计划砍伐森林，挖掘地下的褐煤。有关汉巴赫森林去留问题的司法和舆论之争已经持续多年。

法院裁决的消息传出后，包括环保人士在内的数万民众在汉巴赫森林集会，庆祝这一阶段性胜利，并呼吁德国尽快结束煤炭发电的能源政策。周末，又有环保人士返回森林，试图重新搭建木屋。

叶宣/李鱼（法新社等）