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德国第二大城市，拥有近180万人口。位于易北河出海口，是德国最大的港口，也是世界上第20大港口。同时因为包括汉堡机场和众多轨道交通，汉堡是欧洲物流的最重要的枢纽之一。
汉堡也是德国的三个城市州之一。
上周日，中国全境出现5400个新冠感染病例，感染者人数同欧洲小国瑞士的感染人数相当。但对于坚持清零政策的中国来说，疫情却是"极其严峻"。有人担心，大规模的停摆浪潮又会来临。
一段时间来，是否应允许中资收购德国一家芯片厂的争论成为媒体关注焦点。尽管德国政府尚未做出最终决定，但有消息称，经济部将主张叫停这笔交易。
德国总理肖尔茨周五访华。而在近期，德中关系由于中远入股汉堡港案等一系列事件的影响，正在欧盟层面上引起大量争议。尤其是德国经济日趋依赖中国的问题，更是让政界、学界乃至商界人士担心不已。DW就此专访柏林德国经济研究所所长弗拉茨歇尔（Marcel Fratzscher）。
在德国总理肖尔茨访问中国前夕，目前在中亚地区访问的德国外长贝尔博克敦促肖尔茨与中方会面时要明确态度，表明人权问题、环境影响以及遵守国际法等是“展开国际合作的基础”。
德国总理肖尔茨本周五将对中国进行为期一天的工作访问。访华前夕，德国朝野内外均提出肖尔茨应该向北京展示强硬态度，避免德国重蹈对俄政策的覆辙。在野党基民盟的党魁梅尔茨更是要求肖尔茨在北京与二十大闭幕式上提前退场的前中共总书记胡锦涛举行会面。
欧盟商会主席伍德克就中资入股汉堡港表态，他认为这会给德国经济带来益处。与此同时，就在德国总理肖尔茨访华前夕，德国社民党主席克林拜尔发出警告，称不要让中国参与到涉及德国和欧洲安全的领域，比如人工智能、大数据领域。
《南德意志报》刊登评论称，中国人想念默克尔，他们也希望德国总理肖尔茨能「继续执行其前任的商业友好政策」。 《奥格斯堡汇报》认为，肖尔茨正在延续默克尔的对华政策，但却是以一种胆怯的讨好姿态。
关于中远集团入股汉堡港一处集装箱码头的争议尚未平息，另一桩收购案又成为批评对象。德国政府周五出面澄清表示，关于中资旗下子公司收购多特蒙德一家晶圆加工厂的交易计划，政府内阁尚未做出决定。
中国是德国最重要的贸易伙伴，同时中共却在朝着重返极权统治的道路上高歌猛进。对于即将访华的德国总理肖尔茨来说，既不想和北京撕破脸皮，同时又要在一些议题上更加强硬，这几乎成了一项“不可能完成的任务”。
中远海运集团入股汉堡港Tollerort集装箱码头的计划在德国引起巨大争议。不过有意思的是，过去几年中国投资者对德国企业的收购兴趣却在有所减弱。
俄乌战争爆发后，柏林一直在强调减少对专制国家经济依赖的重要性。在此背景下，联邦政府又做出了允许中资企业收购汉堡港部分股权的决定，这一决定立即引起了激烈的讨论。
德国总理肖尔茨即将访华之际，德国《商报》报道称政府有可能批准由中资企业收购一家德国汽车芯片制造商的计划。而就在前不久，肖尔茨顶住巨大压力，促成了中资入股德国汉堡港。
德国政府同意了中远海运以24.9%的比例入股汉堡港福地码头，这意味着中国国企不会获得码头董事会的否决权，也不能参与港口战略决策。不过，经济专家仍然认为这笔交易充满风险。德国总理则继续为该交易辩护，还获得了希腊总理的撑腰。
在是否应允许中资入股汉堡港码头的问题上，总理府和多个联邦部一度意见严重相左，几经反复最终才以降低中资入股份额达成妥协。这场争论本身也反映出了当前德国政界在如何发展对华关系问题上的不同立场。
德国内阁周三批准中资部分收购汉堡港一处集装箱码头。但中远集团对于是否完成收购案持保留态度，“无法保证交易进行”。与此同时，杜伊斯堡港务集团突然宣布，中远6月已退出了港口的一个建设项目。
德国联邦政府为中资入股汉堡港妥协方案开了绿灯：收购股份的比例从原定的35%降低到24.9%，中远集团因此将不获得董事会否决权，无法影响汉堡港战略决策。尽管如此，这一加强德中经济嵌合的交易依然引来了多方警告。
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