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德国第二大城市，拥有近180万人口。位于易北河出海口，是德国最大的港口，也是世界上第20大港口。同时因为包括汉堡机场和众多轨道交通，汉堡是欧洲物流的最重要的枢纽之一。
汉堡也是德国的三个城市州之一。
德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
德国汉堡举行的年度极端气候大会上，气象学家和气候研究人员一致认为，人类活动是极端天气事件增加的原因，必须对此有所作为。
中远集团和汉堡港达成交易、入股集装箱码头的消息，引发了《时代周报》的批评，作者认为欧洲各港口总是把邻居作为目标，却忘了和邻居携手抵御中国影响力。瑞士《联邦报》则继续关注中国宣布停止新建境外煤电项目。
在连续数月的谈判后，中国国企中远集团和汉堡港9月21日共同宣布，中远将收购汉堡港“福地”码头的35%股份。此前在谈判过程中，主要的阻力来自于工会和左翼党。他们担心，汉堡港的劳工权益将会遭到中国国企的蚕食。
这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。
德国汉堡港需要基建工程，但无力独自承担费用。中国航运巨头中远集团希望入股，并承担部分费用。来自中远的援手，在汉堡港部分企业和工会中却引发不安。
德国和英国即将在欧洲杯八分之一决赛捉对厮杀。已经正确预测三场比赛结果的汉堡动物园印度象Yoshoda，这次觉得谁会胜出呢？
在欧洲的14座港口背后，人们可以看见中国东家的影子。对于中国来说，这是一带一路的重要战略部署。批评者则对这种扩张带来的后果发出警告。
汉堡数据保护专员发出一项针对脸书的指令：这家美国网络巨头暂时不得从其即时通信服务Whatsapp中提取用户信息。相关指令自本周六（5月15日）起实施。
汉堡大学物理学家罗兰德·维森丹格有关新冠大流行源于武汉病毒研究实验室事故的所谓“研究报告”引起巨大争议。该报告的科学性受到学术界强烈质疑。如今，汉堡大学校长表态称，把一个不确定的假设提出来讨论好过闭口不谈。
德国海关在汉堡港查获欧洲历史上最大数量的走私毒品。警方在来自拉美的集装箱里发现16吨以上的可卡因。
汉堡研究人员研发的一款新型无线心脏雷达不仅能及早检测出中风或心脏病发迹象，还能在病患临终的最早四天前预测到死亡即将到来。
汉堡大学一名物理教授发表研究报告声称，新冠病毒来自一家武汉实验室。这篇报告的学术严谨性在德国引发激烈讨论。德国之声进行事实核查，探讨为何这篇研究报告不符合“研究”标准。
德国汉堡大学著名物理学家罗兰德·维森丹格发表研究指出，有很多重要线索支持当今新冠大流行源于武汉病毒研究实验室事故的说法。 不过，其所谓研究来源多为网络文章，缺乏科学性。
圣诞节前夕，德国各大城市的市中心大概从来没有这么空旷过。在全国范围内实行的严格管控措施令很多人深受打击和影响，但同时也为人们提供了进一步认识到疫情危险性的机会。
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