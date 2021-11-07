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汉堡

德国第二大城市，拥有近180万人口。位于易北河出海口，是德国最大的港口，也是世界上第20大港口。同时因为包括汉堡机场和众多轨道交通，汉堡是欧洲物流的最重要的枢纽之一。

汉堡也是德国的三个城市州之一。

Mathildenhöhe mit dem Hochzeitsturm , Ausstellungsgebäude für freie Kunst, Künstlerkolonie, Mathildenhöhe, Darmstadt, Hessen,Deutschland.

德国境内的世界文化遗产 07.11.2021

德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
ARCHIV - Das größte Containerschiff der Welt, die CMA CGM Marco Polo wird am 13.12.2012 in Hamburg auf dem Containerterminal Burchardkai der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Be- und Entladen. Der deutsche Staat hat mitten in der Euro-Schuldenkrise einen größeren Überschuss erzielt als zunächst erwartet. Der Überschuss lag bei 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung statt wie zunächst berechnet bei 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am 22.02.2013 in Wiesbaden mitteilte. Der Fiskus profitierte von der robusten Konjunktur im Gesamtjahr. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa Deutscher Staatsüberschuss größer als erwartet vom 22.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德语媒体： 中国把手伸向了德国码头 18.10.2021

在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
Tornado © Daniel Loretto

气候变化就在身边 26.09.2021

德国汉堡举行的年度极端气候大会上，气象学家和气候研究人员一致认为，人类活动是极端天气事件增加的原因，必须对此有所作为。
ARCHIV - 08.11.2019, Hamburg: Ein Containerschiff der China Ocean Shipping Company (COSCO) wird am Containerterminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) entladen. (zu dpa OECD legt neuen Konjunkturbericht vor) Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德语媒体:欧洲各国相互较劲 却忘了真正对手 24.09.2021

中远集团和汉堡港达成交易、入股集装箱码头的消息，引发了《时代周报》的批评，作者认为欧洲各港口总是把邻居作为目标，却忘了和邻居携手抵御中国影响力。瑞士《联邦报》则继续关注中国宣布停止新建境外煤电项目。
15.01.2020, Hamburg: Blick über den Container Terminal Tollerort (CTT) der Hamburg Hafen und Logistik AG (HHLA). Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat ein Qualifizierungsprogramm gestartet, um seine Mitarbeiter fit zu machen für die Herausforderungen durch die Digitalisierung. (zu dpa «Logistikkonzern HHLA will Mitarbeiter fit machen für Digitalisierung») Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

中远入股汉堡“福地”码头 工会忧心 21.09.2021

在连续数月的谈判后，中国国企中远集团和汉堡港9月21日共同宣布，中远将收购汉堡港“福地”码头的35%股份。此前在谈判过程中，主要的阻力来自于工会和左翼党。他们担心，汉堡港的劳工权益将会遭到中国国企的蚕食。
Taliban fighters stand guard at a checkpoint in the Wazir Akbar Khan neighborhood in the city of Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 18, 2021. The Taliban declared an amnesty across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo/Rahmat Gul)

两个阿富汗人的故事：被驱逐与被援救 29.08.2021

这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？ 06.08.2021

德国汉堡港需要基建工程，但无力独自承担费用。中国航运巨头中远集团希望入股，并承担部分费用。来自中远的援手，在汉堡港部分企业和工会中却引发不安。
18/06/2021 Die 42 Jahre alte Elefanten Leitkuh Yashoda ist das ElefanTORakel aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck und meint es zum nächsten EM - Spiel der DFB Elf gut mit der Mannschaft. Sie zog die Deutsche Fahne aus einer Box und wedelte sie durch die Luft. Zu jedem Spiel der Deutschen Fussball Nationalmannschaft bei der EM versuchet das ElefanTORakel das Ergebnis der DFB Elf vorher zu sagen. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯德英对决 大象预测胜利的是… 29.06.2021

德国和英国即将在欧洲杯八分之一决赛捉对厮杀。已经正确预测三场比赛结果的汉堡动物园印度象Yoshoda，这次觉得谁会胜出呢？
ARCHIV - 08.11.2019, Hamburg: Ein Containerschiff der China Ocean Shipping Company (COSCO) wird am Containerterminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) entladen. (zu dpa OECD legt neuen Konjunkturbericht vor) Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

“曲线救国”：一带一路盯上汉堡“福地” 11.06.2021

在欧洲的14座港口背后，人们可以看见中国东家的影子。对于中国来说，这是一带一路的重要战略部署。批评者则对这种扩张带来的后果发出警告。
This photo illustration taken on March 22,2018 shows Whatsapp logos on a screen in Kuala Lumpur. / AFP PHOTO / Manan VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

德国禁止脸书动用Whatsapp用户数据 12.05.2021

汉堡数据保护专员发出一项针对脸书的指令：这家美国网络巨头暂时不得从其即时通信服务Whatsapp中提取用户信息。相关指令自本周六（5月15日）起实施。
Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, Mitglied des Rundfunkrats der DW, benannt von der Hochschulrektorenkonferenz

新冠源于实验室说引争议 汉堡大学校长出面辩护 03.03.2021

汉堡大学物理学家罗兰德·维森丹格有关新冠大流行源于武汉病毒研究实验室事故的所谓“研究报告”引起巨大争议。该报告的科学性受到学术界强烈质疑。如今，汉堡大学校长表态称，把一个不确定的假设提出来讨论好过闭口不谈。
12/02/2021 Kokain liegt auf einem Tisch (undatierte Aufnahme). In fünf Containern aus Paraguay hat der Hamburger Zoll mehr als 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Das Rauschgift sei am 12. Februar unter Blechdosen mit Spachtelmasse gefunden worden, teilte das Zollfahndungsamt am 24.02.2021 mit. Es handele sich um die größte jemals in Europa sichergestellte Kokainmenge. (zu dpa: Hamburger Zoll stellt mehr als 16 Tonnen Kokain sicher) +++ dpa-Bildfunk +++

16吨！汉堡港查获有史以来最大数量走私毒品 24.02.2021

德国海关在汉堡港查获欧洲历史上最大数量的走私毒品。警方在来自拉美的集装箱里发现16吨以上的可卡因。    
Symbolbild Businessman has Heart Attack

提前四天预测死亡！新型心脏雷达 21.02.2021

汉堡研究人员研发的一款新型无线心脏雷达不仅能及早检测出中风或心脏病发迹象，还能在病患临终的最早四天前预测到死亡即将到来。
03.02.2021 A security person moves journalists away from the Wuhan Institute of Virology after a World Health Organization team arrived for a field visit in Wuhan in China's Hubei province on Wednesday, Feb. 3, 2021. The WHO team is investigating the origins of the coronavirus pandemic has visited two disease control centers in the province. (AP Photo/Ng Han Guan)

DW事实核查：不能称为"研究"的汉堡新冠研究 20.02.2021

汉堡大学一名物理教授发表研究报告声称，新冠病毒来自一家武汉实验室。这篇报告的学术严谨性在德国引发激烈讨论。德国之声进行事实核查，探讨为何这篇研究报告不符合“研究”标准。
TOPSHOT - An aerial view shows the P4 laboratory at the Wuhan Institute of Virology in Wuhan in China's central Hubei province on April 17, 2020. - The P4 epidemiological laboratory was built in co-operation with French bio-industrial firm Institut Merieux and the Chinese Academy of Sciences. The facility is among a handful of labs around the world cleared to handle Class 4 pathogens (P4) - dangerous viruses that pose a high risk of person-to-person transmission. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

汉堡物理学家：“我99.9％确信新冠病毒来自实验室” 19.02.2021

德国汉堡大学著名物理学家罗兰德·维森丹格发表研究指出，有很多重要线索支持当今新冠大流行源于武汉病毒研究实验室事故的说法。 不过，其所谓研究来源多为网络文章，缺乏科学性。
Eine leere Weihnachtsyramide steht auf der Reichenstraße. In Sachsen liegen nun drei Landkreise bei mehr als 600 neuen Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

新冠封锁令下的德国空城 21.12.2020

圣诞节前夕，德国各大城市的市中心大概从来没有这么空旷过。在全国范围内实行的严格管控措施令很多人深受打击和影响，但同时也为人们提供了进一步认识到疫情危险性的机会。
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