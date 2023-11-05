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德国第二大城市，拥有近180万人口。位于易北河出海口，是德国最大的港口，也是世界上第20大港口。同时因为包括汉堡机场和众多轨道交通，汉堡是欧洲物流的最重要的枢纽之一。
汉堡也是德国的三个城市州之一。
一名持枪男子在周六晚8点强行闯入了德国汉堡机场。他劫持了他四岁的女儿。这导致整个机场被疏散并封锁。调查人员称，其犯罪原因可能是监护权纠纷。周日下午，这场人质劫持事件终于结束。
在经历了长达两年的政治激辩后，中远集团入股汉堡港福地码头的事宜终于尘埃落定。
德国正在重新思考定位同中国的关系。有专家指出，德国目前面临艰难的经济形势，因此并不想同中国对峙。
柏林、汉堡、慕尼黑——德国有许多值得游览的城市。我们在这里为您介绍德国按照人口排列最大的十个城市及其旅游亮点。
中资入股汉堡港福地码头引发的争议仍在延烧：有消息称，有关机构没有及时将这一码头列为应受保护的设施，而汉堡港运营方此前有关该码头不属于敏感设施的表述也同事实不符。
三月底，欧盟委员会主席冯德莱恩在就欧洲对华战略发表演说时，首次提出了"去风险"的概念。很快，"去风险"也成了美国和德国对华政策的主流。
本周末，西方七国首脑会晤将在日本举行，一般认为，台海局势以及中国的亲俄立场也将是本次会晤中的重要议题。这一点，今年四月的七国集团外长会议闭会声明中就已得到了明确的体现。
受到经济不景气影响，汉堡港口与物流公司今年第一季度收入减少、利润大幅下滑。该公司表示，其集装箱吞吐量明显下降的一个主要原因是中国业务的下降。目前，汉堡港正在向中方出售一集装箱码头的部分股份，希望借此吸引更多中国业务。
德国联邦政府发言人周三（5月10日）晚间表示，柏林政府批准中远集团入股汉堡港，参股股份最高为24.99%。围绕这桩收购案德国政府内部的争论已经持续了数月之久。
德国对中国的依赖程度越来越受到关注和检视。德新社指出，德国经济早已不是在所有领域都受制于中国。专家们对长期脱钩保持从容镇静的态度。
德国从2023年5月1日起推出了价格为每月49欧元的德国通票，适用于全德范围内所有公交、地铁、有轨电车和区域火车。
世界上最长的沉管隧道即将诞生！它叫费马尔贝尔特（Fehmarnbelt）隧道。这条隧道将穿过波罗的海，连接德国的港口城市汉堡和丹麦首都哥本哈根，为公路和铁路乘客节省160公里的旅行距离。
Politico新闻网站引述消息人士称，德国政府内部就中远入股汉堡港"福地"码头一事分歧加大。另据多家德国媒体近日报道，德国经济部认为，汉堡港口与物流公司延误了向政府登记"福地"码头为关键基础设施。
本周二，德国警方在汉堡逮捕了一名涉嫌策划用自制炸药袭击平民的叙利亚人。此人的弟弟被控为策划袭击提供帮助，遭到短暂拘留。上周杜伊斯堡健身房持刀袭击事件的疑犯现已落网，警方在这名叙利亚男子手机上发现了伊斯兰主义背景的照片和信息。
中远入股汉堡港交易可能生变？围绕这一消息，德语报刊纷纷发表了评论。《世界报》认为，德国政府应当关注华为等更大的威胁，而非聚焦中远入股汉堡港。《南德意志报》则指出，面对欧洲同行的竞争，汉堡港不得不引入中国资本。
德国经济部一名发言人本周三（4月12日）表示，在德国信息技术安全局（BSI）将汉堡港福地码头列为关键基础设施后，德国经济部将重新审议中远集团入股该码头的计划。
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