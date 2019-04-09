汉堡王撤下“辱华”筷子广告

（德国之声中文网）广告发布在汉堡王的Instagram帐户上，画面显示，外国人笨拙地使用巨型筷子吃公司新产品"越南甜辣椒汉堡包"。

汉堡王在给路透社的一份声明中表示，该广告缺乏敏感度，没有体现公司多样性以及包容性等品牌价值。

中国顾客对这一广告却不依不饶，要求汉堡王赔礼道歉。他们说，这是对亚裔顾客以及对他们饮食文化的蔑视。关键词#Burger King apology（汉堡王认错）周二下午在微博引起极大关注，阅读人次超过5000万次。

汉堡王在中国开设1000家分店。

有中国媒体将本次事件同去年年底意大利奢侈时尚品牌D&G（杜嘉班纳）"辱华风波"相比较，认为它们如出一辙。

杜嘉班纳曾让华裔模特表现用筷子吃比萨饼和意大利面时的尴尬与困惑。

后来，杜嘉班纳顶不住来自中国网民的压力，两名创始人在中国的社交媒体上发表视频道歉，公司还不得已取消了原定在上海举办的时装大秀，在各大电商那里，所有与杜嘉班纳品牌有关的产品短时间内全部下架。

李鱼/洪沙（路透社等）