 汉堡王撤下“辱华”筷子广告 | 文化经纬 | DW | 09.04.2019

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文化经纬

汉堡王撤下“辱华”筷子广告

美国快餐连锁店汉堡王顶不住压力，撤回了一个在新西兰发布的显示用筷子吃汉堡包的视频广告，此前，这幅"歧视"广告片在中国引起众怒，有人要求汉堡王正式道歉。

Burger King Logo (Thomas Samson/AFP/Getty Images)

汉堡王在中国开有1000家分店

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怎样的压力，才能让傲慢的时装品牌学会尊重他人？美国选择对中国全面较量，是否仅仅因为特朗普？周五的德语报刊评论版，关注了这些话题。 (23.11.2018)

用筷子吃饭真的有这么难，还是因为歧视筷子，特意把它拍得很难? 不论动机为何，D&G这个时尚品牌再次受到中国网民的攻击，不只损失品牌形象，还损失了一个年度大秀。 (21.11.2018)

重压之下，涉“辱华”的D&G（杜嘉班纳）正式道歉。此前，不管是“墙内”的微博，还是“墙外”的Instagram，该意大利奢侈品牌都成为了网友齐声批评的对象。 (23.11.2018)

（德国之声中文网）广告发布在汉堡王的Instagram帐户上，画面显示，外国人笨拙地使用巨型筷子吃公司新产品"越南甜辣椒汉堡包"。

汉堡王在给路透社的一份声明中表示，该广告缺乏敏感度，没有体现公司多样性以及包容性等品牌价值。

中国顾客对这一广告却不依不饶，要求汉堡王赔礼道歉。他们说，这是对亚裔顾客以及对他们饮食文化的蔑视。关键词#Burger King apology（汉堡王认错）周二下午在微博引起极大关注，阅读人次超过5000万次。

汉堡王在中国开设1000家分店。

有中国媒体将本次事件同去年年底意大利奢侈时尚品牌D&G（杜嘉班纳）"辱华风波"相比较，认为它们如出一辙。

杜嘉班纳曾让华裔模特表现用筷子吃比萨饼和意大利面时的尴尬与困惑。

后来，杜嘉班纳顶不住来自中国网民的压力，两名创始人在中国的社交媒体上发表视频道歉，公司还不得已取消了原定在上海举办的时装大秀，在各大电商那里，所有与杜嘉班纳品牌有关的产品短时间内全部下架。

 

李鱼/洪沙（路透社等）

广告
Burger King Logo (Thomas Samson/AFP/Getty Images)

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