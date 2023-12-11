汉堡港风波再起：工会指责中远集团违反劳资协定

（德国之声中文网）德广联"每日新闻"网站和《世界报》报道称，德国服务业工会Verdi指责中资企业中远集团（Cosco)违反了汉堡港的劳资协定。工会方面称，中远集团计划让自家船员完成固定货物的工作，而不是让汉堡港专业员工去做这项工作。工会称，这是对汉堡港货物固定工的工作安全和工作条件的公然侵犯。

货物固定是码头上的固有工种，按照国际惯例，运输船上的货物通常要由码头的固定工来完成绑扎和固定。一般来说，码头聘用的固定工的薪酬待遇要比普通船员更好，因此，经常会有船运公司试图让自家员工完成货物固定工作。



中远集团在汉堡港 Tollerort码头拥有24.9%的股权。而涉及此次风波的中远集团货轮预计将于本周二抵达汉堡港。工会敦促中远集团叫停让自家船员固定货物的计划，与此同时，工会也敦促汉堡港港务及物流公司（HHLA）遵守汉堡港的劳资协定。

新闻平台T-Online网站报道称，至于工会是否会组织工人举行抗议活动，甚至对相关船只入港进行抵制，目前尚不清楚。

德国服务业工会Verdi援引国际运输业工会制定的规则指出，绑扎和固定货物是港口工作的组成部分之一，因此必须由港口正规聘用的固定工来完成。工会表示，目前汉堡港共有四家货物绑扎和固定公司，总计大约有员工500人，他们为汉堡港工作，同时也对汉堡港业务有高度依赖。

北德电视台报道称，中远集团迄今为止尚未就置评请求做出回应。

面对中国投资，欧洲该如何应对？

（综合报道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。