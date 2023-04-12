汉堡港福地码头被列入关键基础设施 中远入股还有戏吗？

（德国之声中文网）据北德广播公司、西德广播公司和《南德意志报》报道，德国信息技术安全局（BSI）已将汉堡港福地码头（Tollerort）列为关键基础设施。

该码头的运营商汉堡港口及仓储物流公司（HHLA）经询问对此予以了证实。该公司表示，任何每年吞吐量达327万吨的海港和内陆港都被视为关键基础设施，而福地码头的吞吐量2023年将明显超过这一数字。经过与德国信息技术安全局（BSI）的商议，福地码头从2023年初起被列为关键基础设施。

这一划分的后果目前尚不清楚。德国经济部一位女发言人本周三在柏林表示，由于前提条件发生了变化，该部正在研究相关影响。她不愿就可能的研究结果做出预测。

德国信息技术安全局（BSI）所属的德国联邦内政部出于安全考虑，不愿对这一最新发展发表评论。

去年10月26日，面对大量保留意见和警告声，德国政府仍然批准了一项妥协方案，允许中远海运控股旗下中远海运港口有限公司收购汉堡港"福地"（Tollerort）集装箱码头24.9%的股权。德国总理肖尔茨当时强调，缩水版的中远入股汉堡港方案"是正确的"，不会让外部势力获得不当的影响力。中远原计划收购该码头35%的股份。除了被允许收购的股权减少外，中远集团还将被禁止拥有对福地码头的战略参与权以及对人事决定的否决权。当时，福地码头还没有被列入关键基础设施。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

（综合报导）

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