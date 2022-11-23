 汉堡港“福地”引中资 是福是祸? | 经济纵横 | DW | 27.10.2022

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经济纵横

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

德国联邦政府为中资入股汉堡港妥协方案开了绿灯：收购股份的比例从原定的35%降低到24.9%，中远集团因此将不获得董事会否决权，无法影响汉堡港战略决策。尽管如此，这一加强德中经济嵌合的交易依然引来了多方警告。

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