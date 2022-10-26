汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

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德国联邦政府为中资入股汉堡港妥协方案开了绿灯：收购股份的比例从原定的35%降低到24.9%，中远集团因此将不获得董事会否决权，无法影响汉堡港战略决策。尽管如此，这一加强德中经济嵌合的交易依然引来了多方警告。
德国政府同意了中远海运以24.9%的比例入股汉堡港福地码头，这意味着中国国企不会获得码头董事会的否决权，也不能参与港口战略决策。不过，经济专家仍然认为这笔交易充满风险。德国总理则继续为该交易辩护，还获得了希腊总理的撑腰。
围绕中资入股汉堡港争议，德语报刊继续密集关注。《汉堡晨邮报》认为，不再仅关注经济增长、而是着眼于降低长期对华依赖，也是德国“时代转折”应有之义。《世界报》则警告，中国大肆收购欧洲港口，是为了离间欧美关系。
在联邦经济部、内政部、国防部、交通部、外交部、财政部一致反对的情况下，德国总理肖尔茨仍然执意允许中资入股汉堡港。德广联在独家报道中指出，如果联邦政府在10月底前无法就此达成共识，这笔交易就将自动通过。肖尔茨很可能在11月访华。
面对六名内阁部长的反对，曾任汉堡市长的德国总理肖尔茨依然支持汉堡港吸纳中资入股。对于汉堡港乃至德国而言，吸纳中国国有资本入股究竟有哪些益处？反对者又有哪些理由？
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