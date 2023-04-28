汉堡港年初利润锐减 “福地”码头来帮忙？

（德国之声中文网）由于集装箱吞吐量的下降和其在乌克兰敖德萨码头的关闭，汉堡港口与物流公司（HHLA）今年第一季度的收入减少了5.6%，降至约3.65亿欧元。其税后利润仅剩280万欧元，与去年同期相比几乎减少88%。

汉堡港口与物流公司周一（5月15日）宣布了这一消息。不过，这样的发展对于这家公司而言并不意外。该公司负责人蒂茨拉特（Angela Titzrath）说：“对于物流服务需求的明显减弱在2022年底就已显现。”

蒂茨拉特表示，俄罗斯对乌克兰的侵略战争、高通胀和欧洲相应的消费减少，导致今年开局全球范围内经济疲软。不过，汉堡港预计业务将在春季回升。

今年1月至3月期间，汉堡港口与物流公司的集装箱总吞吐量下降了18.6%，降至140万标箱（TEU）。在德国最大的海港汉堡港，集装箱吞吐量比前一年下降了16%，为136万标箱。

汉堡港口与物流公司表示，造成集装箱吞吐量下降的主要原因是“远东贸易量大幅下降，特别是中国”。

迄今为止，与中国的贸易是汉堡港最大的收入来源。为了确保重要的中国货运业务，汉堡港口与物流公司即将向中国航运公司中远海运集团出售汉堡港“福地”（Tollerort）集装箱码头略低于25%的股份。

一波三折的收购案终于拍板

上周，德国联邦政府终于批准了中远入股汉堡港，最高参股份额为24.99%。此前围绕这桩收购案，德国政府内部已经争论了数月之久。

汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输重要的物流枢纽，“福地”码头是汉堡港四个集装箱码头之一，目前也是最小的一个。其迄今运营商是汉堡市政府控股的汉堡港口与仓储物流公司。

中远有意将汉堡港“福地”码头打造成在欧洲的主要转运枢纽，于去年9月同汉堡港方面就收购股权签署了初步协议。中远集团最初计划收购“福地”码头35%的股份。该收购方案后来被德国政府拒绝。去年10月下旬，德国政府批准了一项妥协方案，同意中远以略低于25%的比例入股“福地”码头——缩水版的收购方案意味着中远方面不会获得码头董事会的否决权，也不能参与港口战略决策。今年4月，德国信息技术安全局（BSI）将“福地”码头列为关键基础设施。随后在5月10日，德国政府批准中远入股。

在收购案获批后，汉堡港口及仓储物流公司表示，“福地”集装箱码头现在可扩建为中远集团优先对待的转运点，亚洲和欧洲之间的物流将在这里集中交汇。汉堡港方面也表示，中国公司的少数股权将确保港口的就业，加强汉堡作为物流交汇地的重要性，以及德国作为工业国家的重要性。

（德新社等）

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