汉堡港为何急盼中资入股？

（德国之声中文网）肖尔茨总理在2018年出任德国财政部长前，曾经担任过近八年的汉堡市长。在此期间，汉堡市政府控制多数股份的汉堡港口与仓储物流公司(HHLA)就已经把吸纳中国国资企业中远海运入股汉堡港"福地"(Tollerort)集装箱码头提上了议事日程。

汉堡港希望，中资入股能够为其集装箱码头带来更大的、可持续的"规划确定性"。HHLA董事长翟智拉(Angela Titzrath)在2021年9月宣布吸纳中远海运入股时就曾指出，这笔交易将让汉堡港成为"优先转运枢纽"(preferred hub)，从而"确保中国物流更高效地与汉堡港嵌合"。简而言之：中资入股能够进一步提升汉堡港的货物吞吐量。

汉堡港口与仓储物流公司董事长翟智拉

担心欧洲同行抢生意 汉堡引中资入室

汉堡港的"福地"码头早在1982年就迎来了首批中国货轮。根据HHLA披露的数据，如今汉堡港转运的集装箱有近1/3（每年大约120万个）是来自中国或者准备前往中国。汉堡方面担心，如果中远海运入股交易流产，很大一部分集装箱转运生意会被航道水文条件更好的荷兰鹿特丹、比利时安特卫普或者德国威廉港抢走。甚至地中海的港口将来也会凭借不断扩建的码头、铁路网等基础设施来抢汉堡港的生意。

汉堡市长岑彻尔(Peter Tschentscher)指出，拒绝中远海运入股"会导致汉堡港在面对鹿特丹、安特卫普的竞争中处于劣势"，因为中远海运早已入股鹿特丹港和安特卫普港。面对外界的疑虑，岑彻尔则强调，吸纳中资入股并不会让中远海运获得任何港口设施的特许权或者排他性权利，掌握少数股权的这家中国国企不会对德国的关键基础设施构成任何威胁，"港口的土地所有权依然完全掌握在汉堡港手中，也就是完全的国有资产；而且，港口的整体运营也100%由汉堡港务局负责。"

岑彻尔2018年接替肖尔茨出任汉堡市长

HHLA也强调，"福地"码头的所有重要决定今后仍由该公司"完全掌控"，中远海运"不会获得战略资讯"，码头也依然会对其他客户开放。汉堡港新闻发言人马特恩(Axel Mattern)则警告说，如果德国联邦政府喊停了中远入股交易，就会造成与中方的对峙，而其后果"将会由整个德国承担"，"他们会指责整个德国，并且让集装箱前往其他港口转运。"

中国曾借中资控股干涉欧洲内政

德广联10月20日刊发独家调查报道指出，俄乌战争爆发后，德国政坛对中国的态度发生了整体的转变，不论是社民党执掌的国防部、内政部，还是绿党执掌的经济部、外交部，抑或是自民党执掌的财政部、交通部，都担心专制政权可能会利用其经济影响力来贯彻自身地缘战略利益，因而对中资入股汉堡港持反对态度。但是德国总理肖尔茨依然不愿喊停这笔交易，总理府似乎正在运用"拖延战术"，至今未将此事列入联邦内阁会议的讨论议程。按照现行法律，如果德国联邦政府无法在10月底前达成共识，中远入股汉堡港的审批就会自动通过。

德广联爆料后，自民党籍的德国联邦司法部长布施曼(Marco Buschmann)也公开表态支持自己的六名内阁同僚。他说："任何德国的关键基础设施都不能为中国政府所掌控，这事关德国的独立自主。"参与联合执政的绿党主席朗恩(Ricarda Lang)也对总理府一意孤行的做法表示不解："面对中国时，我们应该吸取（对俄关系的）教训，不能再增加新的依赖性。"另一个联合执政党自民党总干事基尔-萨莱(Bijan Djir-Sarai)也警告说，切勿过于天真地对待中国当权者："他们赤裸裸地追求权力利益，但这不符合我们的利益。中国是我们的重要经贸伙伴，但也是我们的体制性对手。"

中远集团在鹿特丹港也已入股

目前，中远集团已经是全球第三大海运商，参与全球50多个集装箱码头的运营，其中包括荷兰鹿特丹、西班牙毕尔巴鄂、希腊比雷埃夫斯、意大利瓦多等14个重要欧洲港口。汉堡港将会是中远在欧洲布局的最后一个环节。

在此案之前，汉堡市政府一直以"关键基础设施不应受境外势力影响"为由对外资入股港口持拒绝态度，因此汉堡方面如今对中国资本大开绿灯的立场更为令人吃惊。此外，中资入股汉堡港也可能让中远海运获得不正当竞争优势：德国企业迄今无法在中国入股港口等重要基础设施，而且中远集团作为国企收受大量显性或隐性的补贴。

德国各界围绕"中资入股汉堡港可能会让北京干涉内政"之争论也并非空穴来风。汉堡出版的《时代周报》就分析指出，中远集团2009年入股希腊比雷埃夫斯港，并且在2016年增持至超过半数股份，获得了港口掌控权。就在同一年，大量难民为抗议糟糕的难民营居住环境，在伊多美尼占领了铁路线，阻断了纵贯巴尔干半岛的铁路运输。大量货轮为规避风险，纷纷转靠其他港口，影响了比雷埃夫斯港的生意。为此，中国驻希腊大使直接和时任希腊总统齐普拉斯(Alexis Tsipras)交涉，要求他立刻对临时难民营以及铁路线进行清场行动，而齐普拉斯也最终照办。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。