汉堡枪击案后 德内政部长欲从严控枪

（德国之声中文网）在3月10日的德国电视一台晚间新闻直播节目中，社民党籍的联邦内政部长费瑟(Nancy Faeser)表示，将进一步收紧控枪法规。她强调，汉堡枪击案凸显了修法的必要性。费瑟披露，修订后的法规将补足现有的"漏洞"，同时还将扩大管控范围。

具体而言，今后在审批持枪证申请时，将由医疗卫生部门对申请者的心理状况进行评估，而这也需要不同政府部门之间进行更有效的协同。不过，费瑟也承认，对全国所有的射击运动持枪人员进行定期无理由核验"难度颇大"，她强调应当遵循"适度原则"。

根据德国内政部今年1月提交的枪支管控法规修订草案，私人将禁止持有"近似作战武器的"半自动长枪。在美国，此类半自动枪支时常酿成死伤惨重的枪击案件。不过在德国这类枪支的总体保有量很少，汉堡枪击案的凶手Philipp F.所持的也并非长枪，而是一把具有半自动功能的手枪。内政部长透露，这份修法草案是在近年来发生了数起种族主义色彩的枪击案后提交的，而在汉堡持枪案后，内政部将进一步审视这份草案。

费瑟表示，因应汉堡持枪案，内政部将讨论是否也要禁止私人持有半自动手枪。目前，除了军警部门，许多射击运动员以及狩猎许可证持有者也合法持有半自动手枪。所谓半自动枪支，指的是持枪者在每次射击后无需重新进行上膛操作即可再次扣动扳机进行射击，直到弹匣打空为止。在此次汉堡枪击案中，凶手一共打空了9个弹匣，每个弹匣能装载15枚子弹，即总共135枚子弹。凶手身上还被发现携带有另外22个弹匣。

同属执政联盟的绿党也呼吁加强枪支管控。绿党联邦议会党团执行人米哈利奇(Irene Mihalic)对媒体表示，现行法规仅仅要求25岁以下人士在申请持枪证时出具心理健康证明，这非常不合理。她认为这一规定应当扩展到所有年龄段申请者。此外，对已经持枪的人员也有必要进行定期的资质核验。米哈利奇强调，法规固然不可能百分百杜绝枪击案的发生，但是现行法规却没能尽力阻止此次案件的凶手合法获取枪支。

德国内政部长费瑟

凶手曾被举报有心理问题

警方初步调查结果显示，当局在此前的检查中从未发现凶手有任何危险迹象。不过，就在今年1月，汉堡警方曾经收到一封匿名信件，要求对Philipp F.的持枪资格进行核验。匿名举报者称， Philipp F.存在心理健康问题，对某些宗教团体有着强烈仇恨，尤其是耶和华见证教会。不过，汉堡警方随后对他的检查却没能发现足以证实匿名信举报内容的线索。汉堡警方披露，在检查时，当事人一直保持配合，也几乎始终遵守持枪法规--检查中只发现有一枚子弹未按规定存放在保险箱内。因此警方在当时没有更大的权力去限制该当事人持枪。

35岁的Philipp F.本人曾经也是耶和华见证教会的成员，但是在一年半前"自愿但并不愉快地"退出了该教会。警方暂时不能排除该教会内部发生了冲突的可能。

(德广联、德新社、德国编辑部网络)

哈瑙枪击案一周年：种族仇恨造成的人间灾难

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。