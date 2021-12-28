 汉堡枪击案后 德内政部长欲从严控枪 | 德国新闻 | DW | 11.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

汉堡枪击案后 德内政部长欲从严控枪

3月9日晚间发生在汉堡一座耶和华见证会教堂内的枪击案共造成了包括凶手在内的8人身亡。在调查过程中，当局在过去没能严格对凶手的持枪资质进行核验的消息也浮出水面。现在，德国社会各界都呼吁进一步收紧枪支管控。

3月9日晚间发生在汉堡一座耶和华见证会教堂内的枪击案共造成了包括凶手在内的8人身亡 其中包括一名28周的胎儿

3月9日晚间发生在汉堡一座耶和华见证会教堂内的枪击案共造成了包括凶手在内的8人身亡 其中包括一名28周的胎儿

（德国之声中文网）在3月10日的德国电视一台晚间新闻直播节目中，社民党籍的联邦内政部长费瑟(Nancy Faeser)表示，将进一步收紧控枪法规。她强调，汉堡枪击案凸显了修法的必要性。费瑟披露，修订后的法规将补足现有的"漏洞"，同时还将扩大管控范围。

具体而言，今后在审批持枪证申请时，将由医疗卫生部门对申请者的心理状况进行评估，而这也需要不同政府部门之间进行更有效的协同。不过，费瑟也承认，对全国所有的射击运动持枪人员进行定期无理由核验"难度颇大"，她强调应当遵循"适度原则"。

根据德国内政部今年1月提交的枪支管控法规修订草案，私人将禁止持有"近似作战武器的"半自动长枪。在美国，此类半自动枪支时常酿成死伤惨重的枪击案件。不过在德国这类枪支的总体保有量很少，汉堡枪击案的凶手Philipp F.所持的也并非长枪，而是一把具有半自动功能的手枪。内政部长透露，这份修法草案是在近年来发生了数起种族主义色彩的枪击案后提交的，而在汉堡持枪案后，内政部将进一步审视这份草案。

费瑟表示，因应汉堡持枪案，内政部将讨论是否也要禁止私人持有半自动手枪。目前，除了军警部门，许多射击运动员以及狩猎许可证持有者也合法持有半自动手枪。所谓半自动枪支，指的是持枪者在每次射击后无需重新进行上膛操作即可再次扣动扳机进行射击，直到弹匣打空为止。在此次汉堡枪击案中，凶手一共打空了9个弹匣，每个弹匣能装载15枚子弹，即总共135枚子弹。凶手身上还被发现携带有另外22个弹匣。

同属执政联盟的绿党也呼吁加强枪支管控。绿党联邦议会党团执行人米哈利奇(Irene Mihalic)对媒体表示，现行法规仅仅要求25岁以下人士在申请持枪证时出具心理健康证明，这非常不合理。她认为这一规定应当扩展到所有年龄段申请者。此外，对已经持枪的人员也有必要进行定期的资质核验。米哈利奇强调，法规固然不可能百分百杜绝枪击案的发生，但是现行法规却没能尽力阻止此次案件的凶手合法获取枪支。

德国内政部长费瑟

德国内政部长费瑟

凶手曾被举报有心理问题

警方初步调查结果显示，当局在此前的检查中从未发现凶手有任何危险迹象。不过，就在今年1月，汉堡警方曾经收到一封匿名信件，要求对Philipp F.的持枪资格进行核验。匿名举报者称， Philipp F.存在心理健康问题，对某些宗教团体有着强烈仇恨，尤其是耶和华见证教会。不过，汉堡警方随后对他的检查却没能发现足以证实匿名信举报内容的线索。汉堡警方披露，在检查时，当事人一直保持配合，也几乎始终遵守持枪法规--检查中只发现有一枚子弹未按规定存放在保险箱内。因此警方在当时没有更大的权力去限制该当事人持枪。

35岁的Philipp F.本人曾经也是耶和华见证教会的成员，但是在一年半前"自愿但并不愉快地"退出了该教会。警方暂时不能排除该教会内部发生了冲突的可能。

(德广联、德新社、德国编辑部网络)

哈瑙枪击案一周年：种族仇恨造成的人间灾难

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

相关内容

DENVER, CO - DECEMBER 27: Police work the scene outside the Sol Tribe tattoo shop on Broadway where two women were shot and killed and a man injured on December 27, 2021 in Denver, Colorado. The Broadway shooting was the first in a series of shootings tonight that claimed five lives across the Denver metro area, according to police. Police say officers exchanged gunfire with a suspect at one of the scenes. Michael Ciaglo/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

美国丹佛地区发生枪击案 至少5人死亡 28.12.2021

一名持枪者在丹佛地区杀害了至少4人，并打伤1名警官。在与警方连续交火之后，持枪嫌犯被击毙。

A Colorado Springs Police Department officer lifts up crime tape at the scene where multiple people were shot and killed early Sunday, May 9, 2021, in Colorado Springs, Colo. The suspected shooter was the boyfriend of a female victim at the party attended by friends, family and children. He walked inside and opened fire before shooting himself, police said. Children at the attack weren’t hurt and were placed with relatives. (Jerilee Bennett/The Gazette via AP)

美国科罗拉多发生枪击血案 6人死亡 10.05.2021

美国科罗拉多州境内一次生日聚会上发生枪击事件，导致至少6人丧生。警方称枪手亦自杀身亡。

UVALDE, TEXAS - MAY 27: A memorial for victims of Tuesday's mass shooting at Robb Elementary School is seen on May 27, 2022 in Uvalde, Texas. Steven C. McCraw, Director and Colonel of the Texas Department of Public Safety, held a press conference to give an update on the investigation into Tuesday's mass shooting where 19 children and two adults were killed at Robb Elementary School, and admitted that it was the wrong decision to wait and not breach the classroom door as soon as police officers were inside the elementary school. (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)

德州枪击案：官方承认现场警察做了“错误决定” 28.05.2022

德州官方承认现场警察在乌瓦尔德小学枪击案中做出错误的决定，并说孩子们多次拨打911请求帮助，其中一名孩子说："请马上派警察来"。

广告

非常德国

德国职场的专业女性普遍比男性工资更低

收入不公：德国女性比男性少赚18%

即使在德国，同工同酬对于许多女性来说也只能是梦想。为什么这里的女性仍然比男性的薪资更低呢？如何改变这种情况？

评论分析

China | 14. Nationaler Volkskongress | Xi Jinping

长平观察：袁世凯妄图恢复帝制，他是大汉奸吗？

美国华裔学者余茂春被中国“艺术家”塑造跪姿铜像，成为当代中国“汉奸第一人”。但是，今天（3月10日），很多中国网民关注历史上另外一个“大汉奸”袁世凯。时评作家长平通过政治笑话解读“习近平为什么是伟大领袖”。