汉堡政府网上拍卖难民房

（德国之声中文网）汉堡市政府在网上发布广告，出售50座当初用于接待难民的小木屋。难民事务协调指挥部周四发布推文称，该广告目前已被叫停，因为民众反响实在是太积极了。

每套房屋起价一千欧

难民事务协调指挥部发言人达尼尔·波塞特（Daniel Posselt）表示："广告上网的第一天，就有100多人问询。"广告中称，这种木质房屋面积为28平方米，可用作客房、技工坊或者健身房等等。网上拍卖的最低起价是一千欧元，而当初的购入价则为23000欧元。

"这个价钱可不是随便定的"

难民事务协调员安塞姆·施普兰德（Anselm Sprandel ）接受媒体采访时表示："我们这个价钱可不是随便定的。在此之前，我们曾专门去参加过拍卖会，因此对价格有个大致的判断。"

美中不足：拆装运输 费用昂贵

施普兰德表示，有一点不应被忽略，那就是买主必须自己掏腰包拆装和运走这个小木屋。"这大概需要花费几千欧元。" 必须先用吊车将小木屋挪到载重汽车上才能运作。难民事务协调指挥部发言人达尼尔·波塞特表示，仅在汉堡市内的运输费用大概就需要三千到五千欧元。"这笔不小的费用，让很多想给自己花园添置一个小木屋的人望而却步了。"他表示，一家教会有意购买20座小木屋，将继续用作安置难民。还有一家公司也想买十座，作为建筑工人的宿舍。

难民潮退去 小木屋闲置

这些小木屋大概使用了三年，当初属于汉堡一个设在公园里的难民临时安置点。现在这些房屋已经用不到了，因为现在汉堡市每个月大约只需安排四百名新难民。而2015年秋季，每个月涌入汉堡的难民大约有一万多人。市政府现在承诺，将这个曾经作为难民安置点的公园重新进行绿化，因此这些小木屋就必须另觅安身之处了。汉堡市的广告中说，这些小木屋虽有些微使用痕迹，但防寒隔热性能良好，还配备有暖气、热水以及电子设备。