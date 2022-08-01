汉堡发生火灾 有毒烟雾蔓延

（德国之声中文网）德国港口城市汉堡消防部门本周日上午（4月9日）发出警告，大火形成的浓烟存在有害气体。汉堡Rotenburgsort区有两个仓库自凌晨起发生火灾。在官方警告中，火灾和烟雾被列为“极端危险”级别。

疏散民众

据北德广播公司NDR报道，据初步数据显示，事故造成硫化氢泄漏。消防员只能带着呼吸器在现场工作。火灾发生数小时后，消防队员仍在尽力灭火。消防部门一名发言人告诉德新社“汉堡市中心停电了，”此前有报道称，浓烟正在向市中心蔓延。

一名警方发言人告诉路透社，目前还不可能全面评估火灾造成的危险，但透露大约140人已从火灾地区撤离。

发生火灾时德国正值复活节期间。汉堡的居民被告知要关好门窗，关闭空调系统并关闭通风口。德铁表示，由于火灾，他们已经暂时关闭了汉堡和附近小镇Büchen之间的通车。汉堡和柏林之间的列车也被迫改道，导致车次延误。据NDR报道，现场发生了多次爆炸，有6辆消防车被派去灭火。

目前并不清楚仓库内究竟什么东西引发火灾或是什么东西在燃烧。

（德新社，法新社等）

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