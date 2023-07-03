 汉光演习前夕 台湾举行“天马操演” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2023

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时政风云

汉光演习前夕 台湾举行“天马操演”

在月末举行年度汉光军演之前，台湾军方在屏东展开为期两天的飞弹演习。今年的汉光演习将会在7月24日拉开帷幕，有军方人士透露，本次军演将首次在民用桃园机场进行反空机降操演。

台湾F16战机资料图片

台湾F16战机资料图片

（德国之声中文网）台湾举本月末举行汉光演习之前，本周一（7月3日）在屏东开启两天的飞弹军演。操演验证各式弹药射击成效。台湾中央社报道，其中天马操演以海上标靶模拟解放军水陆坦克，两栖步兵战车。天马为拖式飞弹、神弓为刺针飞弹。这两种飞弹为台湾军方持有多年的军备。随着俄乌战争爆发，上述两项军备都在战场发挥了强大的战力。

法新社指出，屏东的导弹演习是在台海关系日益紧张的情况下进行的，中国在过去一年中在台湾周边进行了两次大型军演。最新一次是在今年4月连续三天的海空域演习，此举被认为是中国对美国国会众议院议长麦卡锡此前在美国与台湾总统蔡英文举行会面的回应。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

就在上个月，中国派出28架军机进入台湾西南空域，其中包括可携带核弹头的轰炸机。台湾国防部指出，这是中国军机扰台数量最高的一次行动。军机事件前夕，G7集团领导人上周如发布联合声明，其中就新疆人权等问题指责中国，并强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。北京则敦促G7成员国停止诽谤中国。

由于政治紧张局势以及新冠疫情导致的边境关闭，台海两岸之间的交流已经显著减少。上个星期，台湾移民署拒绝了约70名中国大陆官员申请赴台参展。台湾移民署表示，“考量到两岸整体的情势发展”，拒绝了他们的申请。

汉光演习每年举行一次，演习持续数天。今年的演习将会在7月24日拉开帷幕。有军方人士向中央社透露，本次军演将首次在民用桃园机场进行反空机降操演。

（法新社等）

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