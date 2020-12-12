在经济学上，汇率定义为两国货币之间兑换的比例。

有时汇率也反映出一个国家的经济状况。了解外汇储备也能看出这个国家的出口贸易状况。跟通货膨胀及利率亦有关。 汇率亦是各个国家为了达到其经济目的的金融工具之一，例如买卖外汇或进行贬值来换取出口。