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在经济学上，汇率定义为两国货币之间兑换的比例。
有时汇率也反映出一个国家的经济状况。了解外汇储备也能看出这个国家的出口贸易状况。跟通货膨胀及利率亦有关。
汇率亦是各个国家为了达到其经济目的的金融工具之一，例如买卖外汇或进行贬值来换取出口。
多个安理会成员国及日本共同指责朝鲜在新冠疫情期间加大对人权的打压。韩国情报机构称，金正恩因为担忧疫情下令平壤封城，并以汇率暴跌为由处决了一名知名货币兑换商。
中美矛盾加剧导致人民币汇率承压，路透社预测，全球多家银行开始看跌人民币，人民币可能在未来几周内跌破纪录低点。与此同时，中国专家则对人民币币值的稳定充满信心。
《世界报》专栏作者德国经济学家托马斯·迈尔认为，国际社会可能再次进入冷战，分裂成为美中两个势力区。《南德意志报》在线版报道了美国将中国从汇率操纵名单中移除的消息。《商报》则对中国的数字化趋势和由此带来的危险予以关注。
在新的美中贸易协定签署之前，美国财政部将中国从汇率操纵名单中移除。华盛顿之前指控中国监管机构让人民币贬值，以提高出口竞争力。
在与美国贸易冲突的背景下，中国人民币汇率降至新低，金价则创下2013年以来新高。美中贸易战加剧全球市场动荡。
国际货币基金组织（IMF）称，人民币汇率应被视为恰当，与美国指控中国操纵汇率形成鲜明对比。此外，该组织还在报告中指出，美中贸易冲突若加剧将严重威胁中国的经济与财政稳定。与此同时，特朗普对下轮谈判泼冷水。
《莱茵普法尔茨报》认为，特朗普看似毫无章法地让贸易战升级，其真正目的是为了赢得总统大选。《每日镜报》则呼吁，虽然德国无力调停中美争端，但是至少应该强化自身经济来抵御贸易战的不利影响。
特朗普将中国列为汇率操纵国，美中贸易战全面升级。周二的德语报刊评论版，继续忧心忡忡地密集关注这一话题。
美国将中国列为汇率操纵国之后，贸易战进一步升级。在这更危险的阶段中，双方谁下错棋都会让世界步上经济衰退之路。
人民币贬值、美国将中国列入汇率操纵国，美中之间的贸易战正在扩大为货币战。德语报刊纷纷就此刊发评论，认为全球经济都会因此而遭殃。
北京在特朗普威胁新增关税下，先是让人民币跌破7，再宣布暂停购买新的美国农产品。美国财政部也随即出招。贸易战休兵之日愈来愈远。专家认为，照着当前的这种策略，谈判不能取得任何成果。
北京在特朗普威胁新增关税下，先是让人民币跌破7，再宣布暂停购买新的美国农产品。美国财政部也随即出招。贸易战休兵之日愈来愈远。
人民币持续疲软是美国抱怨中国的「七大罪」之一，认为北京试图操纵货币减轻关税的影响。现在美方威胁要加关税，人民币又再跌，双方还谈得下去吗?
6月底的大阪G20中美领导人谈判情势看起来很不同。北京似乎不愿意再让步妥协。除了贸易战休兵没有设定最后期限，中国同意购买美国农产品的时间、数量也不明确。
据媒体援引姆努钦称，中国允许货币贬值以抵消美国关税对其商品成本的影响。这位美国财长还表示，中国目前没有将关税增加的影响转嫁给美国消费者。北京则表示，如果贸易战恶化，中国在货币政策上“有很大空间”。
去年，特朗普指责中国操纵汇率来获得贸易优势，但是美国财政部发布的最新报告认为中国尚不符合汇率操纵国的标准。但是美国并未因此完全信任中国的经济政策，仍然保持警惕的密切关注中国的动向。
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