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汇率

在经济学上，汇率定义为两国货币之间兑换的比例。

有时汇率也反映出一个国家的经济状况。了解外汇储备也能看出这个国家的出口贸易状况。跟通货膨胀及利率亦有关。 汇率亦是各个国家为了达到其经济目的的金融工具之一，例如买卖外汇或进行贬值来换取出口。

31.05.2018, Nordkorea, Pjöngjang: 5516473 31.05.2018 North Korean Leader Kim Jong-un, right, during his meeting with Russian Foreign Minister in Pyongyang. Valeriy Sharifulin / TASS/POOL Foto: Valeriy Sharifulin/TASS/POOL/dpa |

朝鲜被指责利用新冠疫情打压人权 12.12.2020

多个安理会成员国及日本共同指责朝鲜在新冠疫情期间加大对人权的打压。韩国情报机构称，金正恩因为担忧疫情下令平壤封城，并以汇率暴跌为由处决了一名知名货币兑换商。

--FILE--A Chinese clerk counts RMB (renminbi) yuan bills over US dollar banknotes at a bank in Huaibei city, east China's Anhui province, 6 November 2013. The yuan surged to a near seven-month high yesterday, following news that China was mulling a new yuan pricing formula to enhance stability. Spot yuan strengthened through 6.8 per US dollar for the first time since November 11 in early trade before retreating and settled at 6.8061 by the close of trade in China. The 4:30pm settlement price was still nearly 0.2 percent firmer than the previous late session close. Early in the day, the People's Bank of China pushed the reference rate for the yuan up by 0.8 percent, the midpoint's second-largest one-day appreciation since the currency was depegged from the dollar in 2005. Foto: Xie Zhengyi/Imaginechina/dpa |

中美关系恶化 人民币贬值压力增大？ 06.06.2020

中美矛盾加剧导致人民币汇率承压，路透社预测，全球多家银行开始看跌人民币，人民币可能在未来几周内跌破纪录低点。与此同时，中国专家则对人民币币值的稳定充满信心。
29.06.2019 U.S. President Donald Trump attends a bilateral meeting with China's President Xi Jinping during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

德语媒体：世界可能进入新冷战 14.01.2020

《世界报》专栏作者德国经济学家托马斯·迈尔认为，国际社会可能再次进入冷战，分裂成为美中两个势力区。《南德意志报》在线版报道了美国将中国从汇率操纵名单中移除的消息。《商报》则对中国的数字化趋势和由此带来的危险予以关注。
--FILE--A Chinese clerk counts US dollar banknotes over RMB (renminbi) yuan bills at a bank in Huaibei city, east China's Anhui province, 28 November 2012. The yuan surged to a near seven-month high yesterday, following news that China was mulling a new yuan pricing formula to enhance stability. Spot yuan strengthened through 6.8 per US dollar for the first time since November 11 in early trade before retreating and settled at 6.8061 by the close of trade in China. The 4:30pm settlement price was still nearly 0.2 percent firmer than the previous late session close. Early in the day, the People's Bank of China pushed the reference rate for the yuan up by 0.8 percent, the midpoint's second-largest one-day appreciation since the currency was depegged from the dollar in 2005. Foto: Xie Zhengyi/Imaginechina/dpa |

美国给中国摘帽 专家称汇率操纵标签"本不合理" 14.01.2020

在新的美中贸易协定签署之前，美国财政部将中国从汇率操纵名单中移除。华盛顿之前指控中国监管机构让人民币贬值，以提高出口竞争力。
Fahnen von den USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein, drohender Handelskrieg zwischen den Wirtschaftsmächten | Verwendung weltweit

人民币汇率创11年来新低 金价趋高 26.08.2019

在与美国贸易冲突的背景下，中国人民币汇率降至新低，金价则创下2013年以来新高。美中贸易战加剧全球市场动荡。
HUAIBEI, CHINA - JULY 26: (CHINA OUT) An employee counts money at a branch of Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) on July 26, 2011 in Huaibei, Anhui Province of China. According to the China Foreign Exchange Trading System, The Chinese currency, Renminbi (RMB), Tuesday rose 33 basis points from previous trading day to a record high of 6.4470 against the U.S. dollar. (Photo by ChinaFotoPress/Getty Images)

IMF：人民币汇率“既未高估也未低估” 10.08.2019

国际货币基金组织（IMF）称，人民币汇率应被视为恰当，与美国指控中国操纵汇率形成鲜明对比。此外，该组织还在报告中指出，美中贸易冲突若加剧将严重威胁中国的经济与财政稳定。与此同时，特朗普对下轮谈判泼冷水。
Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, USA, China, Handelsstreit Bildbeschreibung: Karikatur - Donald Trump drückt die Hand einem chinesischen Drachen.

德语媒体：中美相争 德国需练好内功 09.08.2019

《莱茵普法尔茨报》认为，特朗普看似毫无章法地让贸易战升级，其真正目的是为了赢得总统大选。《每日镜报》则呼吁，虽然德国无力调停中美争端，但是至少应该强化自身经济来抵御贸易战的不利影响。
FILE PHOTO: A U.S. dollar banknote featuring American founding father Benjamin Franklin and a Chinese yuan banknote featuring late Chinese chairman Mao Zedong are seen among U.S. and Chinese flags in this illustration picture taken May 20, 2019. REUTERS/Jason Lee/File Photo

德语媒体：跪求中美两国悬崖勒马 07.08.2019

特朗普将中国列为汇率操纵国，美中贸易战全面升级。周二的德语报刊评论版，继续忧心忡忡地密集关注这一话题。
ARCHIV - 26.08.2015, China, Huaibei: Ein Mitarbeiter einer Bank zählt chinesische Yuang. (zu dpa USA und China streiten auch über Währung vom 10.10.2018) Foto: Woo He/FEATURECHINA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

人民币虽回稳 关税风暴乌云笼罩 07.08.2019

美国将中国列为汇率操纵国之后，贸易战进一步升级。在这更危险的阶段中，双方谁下错棋都会让世界步上经济衰退之路。
US - China trade war, boxing flag fists

德语媒体：中美打架 全球吃土 06.08.2019

人民币贬值、美国将中国列入汇率操纵国，美中之间的贸易战正在扩大为货币战。德语报刊纷纷就此刊发评论，认为全球经济都会因此而遭殃。
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特朗普愿望成真? 美列中为汇率操纵国 06.08.2019

北京在特朗普威胁新增关税下，先是让人民币跌破7，再宣布暂停购买新的美国农产品。美国财政部也随即出招。贸易战休兵之日愈来愈远。专家认为，照着当前的这种策略，谈判不能取得任何成果。

President Donald Trump, and Vice President Mike Pence, depart after making a statement at the White House in Washington, DC on August 5, 2019, in response to two separate weekend mass shooting incidents. At least 29 people are dead and more than 50 injured in the mass shooting incidents in El Paso, Texas and Dayton, Ohio. Vice President Mike Pence is in the background. Photo by Chris Kleponis/UPI Photo via Newscom picture alliance |

特朗普愿望成真? 美列中为汇率操纵国 06.08.2019

北京在特朗普威胁新增关税下，先是让人民币跌破7，再宣布暂停购买新的美国农产品。美国财政部也随即出招。贸易战休兵之日愈来愈远。
ARCHIV - 21.06.2010, Bayern, Kaufbeuren: ILLUSTRATION - Chinesische Yuan-Scheine, auf denen das Porträt des ehemaligen Parteiführers der kommunistischen Partei Chinas Mao Tse-tung abgebildet ist. (zu dpa «Studie: Chinesen kaufen weniger europäische Firmen» vom 05.02.2019) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

人民币兑美元跌破7 新关税引货币战? 05.08.2019

人民币持续疲软是美国抱怨中国的「七大罪」之一，认为北京试图操纵货币减轻关税的影响。现在美方威胁要加关税，人民币又再跌，双方还谈得下去吗?
29.06.2019 President Donald Trump, center, sitting with, from left, Commerce Secretary Wilbur Ross, Secretary of State Mike Pompeo, National security adviser John Bolton, and White House trade adviser Peter Navarro, speaks as he meets with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman during a working breakfast on the sidelines of the G-20 summit in Osaka, Japan, in Osaka, Japan, Saturday, June 29, 2019. (AP Photo/Susan Walsh) |

中美谈判恢复在即 特朗普再控北京操纵汇率 04.07.2019

6月底的大阪G20中美领导人谈判情势看起来很不同。北京似乎不愿意再让步妥协。除了贸易战休兵没有设定最后期限，中国同意购买美国农产品的时间、数量也不明确。
FILE PHOTO: A Benjamin Franklin U.S. $100 banknote and a Chinese 100 yuan banknote with late Chinese Chairman Mao Zedong are seen in this picture illustration in Beijing, China, January 21, 2016. REUTERS/Jason Lee/File Photo

美国财长: 北京允许人民币贬值以抵消关税影响 09.06.2019

据媒体援引姆努钦称，中国允许货币贬值以抵消美国关税对其商品成本的影响。这位美国财长还表示，中国目前没有将关税增加的影响转嫁给美国消费者。北京则表示，如果贸易战恶化，中国在货币政策上“有很大空间”。
epa05082835 Chinese yuan or renminbi (RMB) notes in Beijing, China, 29 December 2015. China's currency fell to its weakest in more than four and a half years on 29 December 2015. The yuan, also known as the renminbi, dropped 114 basis points to 6.4864 against the US dollar on 29 December, its weakest since June 2011, according to data from the China Foreign Exchange Trading System. EPA/HOW HWEE YOUNG picture-alliance/dpa/H.H. Young

美国财政部: 中国没有操纵汇率 29.05.2019

去年，特朗普指责中国操纵汇率来获得贸易优势，但是美国财政部发布的最新报告认为中国尚不符合汇率操纵国的标准。但是美国并未因此完全信任中国的经济政策，仍然保持警惕的密切关注中国的动向。
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