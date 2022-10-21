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在经济学上，汇率定义为两国货币之间兑换的比例。
有时汇率也反映出一个国家的经济状况。了解外汇储备也能看出这个国家的出口贸易状况。跟通货膨胀及利率亦有关。
汇率亦是各个国家为了达到其经济目的的金融工具之一，例如买卖外汇或进行贬值来换取出口。
尽管中国主要国有银行已经试图稳定市场，人民币兑美元周五仍跌至2008年全球金融危机以来的最低水平。
美国政策制定者已经表态要继续提高利率，直到能够抑制飙升的通货膨胀为止。但美联储在导致经济下滑或金融不稳定之前喊停的时间可能已经不多了。
最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
消息人士称，中国央行将重启逆周期因子用来稳定汇率。本周三人民币兑美元已经跌至14年以来的新低点。此前中国央行曾下调金融机构外汇存款准备金率，但人民币汇率并未出现明显反弹。
一项调研显示，尽管中国政府发起了缩小贫富差距的号召，但截至2026年，中国的百万富翁人数仍会翻番。
疲软的欧元在连日不断下跌后，本周欧元对美元汇率更一度跌破平价，创下2002年以来最低纪录。究竟欧元疲软对消费者有何影响？欧洲央行该如何应对？
若欧元是一架飞机，现在该警铃大作。20年来，作为欧洲统一货币的欧元从未像此刻这么低过：跌至与美元平价。
出于对中国国内政治及生活环境的失望，越来越多的年轻人希望移民国外。但政府采取的一系列措施，却令很多人的出国梦化为了泡影。在此背景下，一种全新的"润学"正在兴起。
俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯已要求特定国家今后只能以卢布支付进口天然气的款项。这一措施颁布后，莫斯科股市上的卢布汇率立即大幅回升。
俄罗斯派兵入侵乌克兰，也引发全球股市的恐慌情绪。原油、黄金上涨的同时，股市剧烈波动。
美国的经济年度报告出炉了，作为依然的世界头号经济体，美国经济的未来走向自然会有全球性的影响。中国经济学者沈凌继续几年来的习惯，对比一下中美之间的差距，展望一下未来的发展趋势。
土耳其的通胀率愈发失控。据土耳其统计局1月3日公布的数据，该国2021年12月的消费价格同比上涨36.08%，为2002年以来的最高水平。
土耳其货币里拉一路贬值，与该国总统埃尔多安的经济政策不无关系。埃尔多安想效法中国的汇率政策，但专家认为，这条路走不通。
多个安理会成员国及日本共同指责朝鲜在新冠疫情期间加大对人权的打压。韩国情报机构称，金正恩因为担忧疫情下令平壤封城，并以汇率暴跌为由处决了一名知名货币兑换商。
中美矛盾加剧导致人民币汇率承压，路透社预测，全球多家银行开始看跌人民币，人民币可能在未来几周内跌破纪录低点。与此同时，中国专家则对人民币币值的稳定充满信心。
《世界报》专栏作者德国经济学家托马斯·迈尔认为，国际社会可能再次进入冷战，分裂成为美中两个势力区。《南德意志报》在线版报道了美国将中国从汇率操纵名单中移除的消息。《商报》则对中国的数字化趋势和由此带来的危险予以关注。
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