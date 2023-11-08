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在经济学上，汇率定义为两国货币之间兑换的比例。
有时汇率也反映出一个国家的经济状况。了解外汇储备也能看出这个国家的出口贸易状况。跟通货膨胀及利率亦有关。
汇率亦是各个国家为了达到其经济目的的金融工具之一，例如买卖外汇或进行贬值来换取出口。
美国财政部周二表示，看起来没有主要贸易伙伴在操纵本国货币。目前，中国、德国、越南、马来西亚、新加坡、台湾位列美国的外汇“监测名单”。同时美国将瑞士和韩国从该名单中除名。迄今为止，拜登政府从未将美国主要贸易伙伴认定为“汇率操纵国”。
俄罗斯货币卢布近期持续走弱。目前，卢布兑美元已跌破100大关。几个月来，俄罗斯央行一直在寻找应对本国货币疲软的良方，然而到目前为止，成效有限。
硅谷银行和瑞信接连倒下，还会有其他金融机构步其后尘吗？这一切和美国与中国之间的竞争，有怎样的关系？谁又能笑到最后？
今年以来，美元兑一篮子货币的汇率在2022年迄今已上涨约 8.4%，创七年来最大年度涨幅。日元、欧元、英镑，几乎所有货币在美元强势面前纷纷下挫。
尽管中国主要国有银行已经试图稳定市场，人民币兑美元周五仍跌至2008年全球金融危机以来的最低水平。
美国政策制定者已经表态要继续提高利率，直到能够抑制飙升的通货膨胀为止。但美联储在导致经济下滑或金融不稳定之前喊停的时间可能已经不多了。
最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
消息人士称，中国央行将重启逆周期因子用来稳定汇率。本周三人民币兑美元已经跌至14年以来的新低点。此前中国央行曾下调金融机构外汇存款准备金率，但人民币汇率并未出现明显反弹。
一项调研显示，尽管中国政府发起了缩小贫富差距的号召，但截至2026年，中国的百万富翁人数仍会翻番。
疲软的欧元在连日不断下跌后，本周欧元对美元汇率更一度跌破平价，创下2002年以来最低纪录。究竟欧元疲软对消费者有何影响？欧洲央行该如何应对？
若欧元是一架飞机，现在该警铃大作。20年来，作为欧洲统一货币的欧元从未像此刻这么低过：跌至与美元平价。
出于对中国国内政治及生活环境的失望，越来越多的年轻人希望移民国外。但政府采取的一系列措施，却令很多人的出国梦化为了泡影。在此背景下，一种全新的"润学"正在兴起。
俄罗斯派兵入侵乌克兰，也引发全球股市的恐慌情绪。原油、黄金上涨的同时，股市剧烈波动。
美国的经济年度报告出炉了，作为依然的世界头号经济体，美国经济的未来走向自然会有全球性的影响。中国经济学者沈凌继续几年来的习惯，对比一下中美之间的差距，展望一下未来的发展趋势。
土耳其的通胀率愈发失控。据土耳其统计局1月3日公布的数据，该国2021年12月的消费价格同比上涨36.08%，为2002年以来的最高水平。
土耳其货币里拉一路贬值，与该国总统埃尔多安的经济政策不无关系。埃尔多安想效法中国的汇率政策，但专家认为，这条路走不通。
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