汇丰银行又“惹事” 冻结香港亲民主教会账户引争议

（德国之声中文网）外界对香港汇丰银行独立性愈发担忧。这家银行亚洲地区利润主要来自中国。就在上周日（12月6日），该机构一度冻结了香港前立法会议员许智峯Ted Hui及其家人的账户。香港苹果日报报道，许智峯部份账户一度获解封，但之后又被冻结。港警国家安全处高级警司李桂华本周一向媒体表示，许智峯涉违反香港国安法，警方怀疑他挪用“公民起诉抗警暴”众筹款项，存入自己和他人户口，案件中冻结了约85万元。

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好邻舍北区教会会堂主任陈凯兴（Roy Chan）周二对法新社表示，汇丰银号“账户依然被冻结。” 被冻结的包括教会账户，陈凯兴以及其妻子的账户，他补充说，汇丰周一采取行动之前，他并没有接到冻结账户的通知。” 陈周二在脸书上发布的一段视频中说，目前他和妻子以及四个孩子在英国，因账户冻结没有钱生活。



据香港媒体“香港01”报道，陈凯兴认为，教会因“守护孩子行动”，被警方视为眼中钉，认为今次的事件是对社会服务和宗教的打压。去年，“守护孩子行动”在示威现场进行人道支援。教会注册社工刘家栋周二（12月8日）被警方带走协助调查。警方亦先后派员到教会观塘聚会点及粉岭教会搜查。刘家栋去年7月“光复元朗”游行后，被指在警员的驱散行动中阻差办公，被裁定罪成及判监1年，早前获准以10万元保释。

教会已致信香港汇丰CEO王冬胜(Peter Wong)，就账户被冻结提出申诉上诉，其中写道：“这无疑是一种政治报复行为……就像流亡海外的民主人士许智峯及其家人的资产被冻结一样。

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香港01报道，香港高级警司邹祥有表示，该教会向公众筹款，有关银行户口15个月内收到2700万港元，数目远高于他们在网上公布筹得的890万元，怀疑有人瞒报1800万元，而且户口部分支出与其声称的筹款目的不符，故警方昨要求银行冻结多个银行户口，涉及2500万港元。

香港电台则报道称，汇丰发言人回应事件时表示，不能评论相关账户的事宜，重申营运必须符合当地的法律法规，有关个案的情况，应向相关执法机构查询。警方没有回复法新社的置评请求。

台湾自由时报引述香港大律师陆伟雄称，以往冻结资产须掌握充分证据，获香港高等法院法官批准，但香港国安法让门槛下降，只需要保安局局长核准警方就能以合理怀疑为由，要求银行冻结民众资产。有香港网友表示，对香港金融失去信心，要注销汇丰帐户。

这并非是汇丰首次在中国陷入舆论风波，这家银行还与备受关注的孟晚舟案件有关联。今年6月，《环球时报》刊文，称法庭文件证明是汇丰“出卖华为”，该中国官媒表示，有法律专家指控汇丰充当美国政府“特工”，“设局陷害”孟晚舟。

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彭博社指出，汇丰银行在香港的股价一度下跌4.4%，创下去年9月以来的最大跌幅。今年以来，该公司股价累计下跌了30%以上。香港汇丰银行一直试图对北京示好，曾经公开支持有争议的香港国安法，此举招致美国和英国的批评。



文木 / 石涛 （法新社等）

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