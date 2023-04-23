永远的“超级马力欧兄弟”

明星马力欧

马力欧的形象设计和当初的显卡技术水平不无关系。小胡子可以替代嘴巴，而帽子则省去了对头发的精心像素化表现。而且最开始这个大叔形象的名字也不叫马力欧。他曾经也被叫做“录像先生”和“蹦跳小人”。