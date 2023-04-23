永远的“超级马力欧兄弟”

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根据任天堂著名电子游戏改编的动画电影《超级马力欧兄弟》正在全球火热上映。小胡子、蓝色工装裤，外加一顶红色便帽的水管工马力欧的形象40年来成为了人尽皆知，最为成功的游戏形象之一。
小胡子、蓝色工装裤，外加一顶红色便帽——任天堂电子游戏中超级马力欧的形象可谓是尽人皆知。日前根据这款著名的电子游戏改编的动画片正在全球火热上映。根据《综艺》杂志的报道，电影《超级马力欧兄弟》的票房已经超过5亿美元。
超级马力欧兄弟是任天堂于1985年发售的横版过关游戏，是电子游戏领域的代表作之一，其游玩模式、配乐及2D设计风格世界闻名。一蹦一跳的采蘑菇、吃金币的马力欧兄弟曾风靡全球。
现年70岁的宫本茂是任天堂的王牌游戏设计师。他被称为“马力欧之父”，主导开发了马力欧系列（Mario）、塞尔达传说系列（The Legend of Zelda）、银河战士系列（Metroid）等一系列任天堂本家经典游戏。
日本任天堂公司在1981年推出街机游戏大金刚（Donkey Kong）。在这款游戏中，主人公木匠的女朋友被大猩猩金刚绑架，木匠必须克服各种困难险阻将女朋友救回来。这款游戏让任天堂在美国市场取得了巨大成功，成为仅次于“吃豆子”的最受欢迎的街机游戏。
马力欧的形象设计和当初的显卡技术水平不无关系。小胡子可以替代嘴巴，而帽子则省去了对头发的精心像素化表现。而且最开始这个大叔形象的名字也不叫马力欧。他曾经也被叫做“录像先生”和“蹦跳小人”。
1983年任天堂在红白机上推出的马力欧兄弟游戏中已经出现了第二玩家控制的路易吉形象。1985年再度升级为超级马力欧兄弟。这对水管工兄弟也开始正式书写游戏历史。直到今天，这款游戏都被看作是最具影响力的视频游戏之一。
游戏市场上取得了巨大成功，随之而来也衍生出电影和电视作品。不过1993年改变的真人电影《超级马力欧兄弟》却遭遇票房惨败。电影中混乱的情节和昏暗的氛围让不少观众都感到失望。
图为日本东京街头，一名游客将自己打扮成马力欧的模样。马力欧的“真身”可以说是美国配音演员马尔蒂内（Charles Martinet）。他参与的首部由任天堂官方指定声演马力欧一角的游戏是1996年的《超级马力欧64》。作为马力欧的配音员，马尔蒂内已成为电子游戏界的著名人物，并拥有声迷。
随着时光的推移，超级马力欧兄弟游戏中的角色也变得越来越丰富，从耀西到库霸王，从路易吉到黛西……上世纪80年代还曾发行过超级马力欧兄弟游戏原声带，这也是美国官方注册登记过的第一份游戏原声带。
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