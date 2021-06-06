永远居家办公 可行吗？

（德国之声中文网）长达几年的新冠疫情结束后，很多上班族将重返办公室。设于纽伦堡的德国就业研究所（IAB）所长菲岑伯格 （ Bernd Fitzenberger ）向德新社表示，雇主普遍比员工更希望恢复线下办公。

“领导需要绞尽脑汁思考如何将办公室的工作生活变得更吸引人，因为员工依旧更愿意在自己的私人空间进行工作”， 菲岑伯格如是说。在他看来，很多求职者甚至将能够居家办公当作理想工作必不可少的条件。

DW记者：在家办公不忘锻炼身体

居家办公避免通勤时间

根据美国全国经济研究所(NBER)一月份发表的研究结论：居家办公的一大好处为，在德工作的职员由此能平均节省一个小时的时间。超过两千位于2021年和2022年疫情期间工作的德国雇员参与了关于通勤时间的问卷调查，并阐述了他们如何度过由居家办公节省下来的时间。

通勤者因堵车浪费不少时间

该问卷调查得到了包括欧洲复兴开发银行（ EBWE）和慕尼黑IFO经济研究所等机构的支持。统计分析结果显示：居家办公可以每天节省65分钟，其中20分钟被用来继续工作，10分钟被用来做家务，5分钟被用来照顾子女或其他家庭成员，而大部分时间（差不多30分钟）都被用于业余爱好，比如阅读、看电视或者参与户外体育运动。

妥善安排十分重要

如何才能让员工放弃额外空闲时间并且重新获得在办公室办公的乐趣？德国就业研究所所长菲岑伯格表示妥善安排必不可少。他还称：“老板必须安排好重回办公室的人员和时间。如果某位职员来到办公室，但还是只能通过线上会议和其他居家办公的同事沟通，情况就会不尽人意。。领导可以将每周固定的线下工作日和社交活动联系起来，比如一起吃午餐或者组织轻松的小组聚会，这样有助于让员工发现线下办公的乐趣。”

重回办公室的各种社交很重要

德国雇主协会总会（BDA）强调，许多上班族的未来工作生活将由居家办公和线下办公组成。他们还表示：“86%能够接受居家办公的企业想要把这种工作模式持续下去，甚至发扬光大。这不仅能使员工对工作的满意度增高，还使公司对应聘者更具魅力从而吸引更多的专业人士入职。”尽管如此，BDA认为公司或者办公室仍然是面对面交换意见和协同工作的主要地点。

办公室应成为“社交场所”

德国服务行业工会（Gewerkschaft Verdi）也支持将办公室重新打造成“社交场所”。Verdi工会“创新与优异工作”（Innovation und Gute Arbeit）部门的负责人维勒（Christian Wille）称，为此需要一个新的空间规划。他警告称：“许多员工不想待在办公室是因为那里的工作环境不尽人意，比如噪音、办公设备和同时处理多项工作等原因。而在家工作通常可以更加专心。如果不考虑改变办公室的工作环境，那么员工重返后情况会变得更加糟糕。”依他所见，除集体办公室和会议室以外，雇主还必须提供独立办公室、安静的休息区或者电话办公区。

除了现代化的办公室氛围，许多企业还致力于提供更多福利，特别是IT这种大部分员工都改为居家办公的行业。软件企业SAP的企业发言人称，公司不光在办公室主办活动，还提供儿童看护和不同的体育设施。IT公司 Bechtle的发言人也表示，他们甚至还为员工提供洗衣房和可以带回家的晚餐。因此，员工可以更好的“节省时间并平衡工作和私人生活”。

办公环境可以激发或者打消员工的工作积极性

程序公平和透明决策

德国巴特洪内夫国际应用技术大学（IU Internationalen Hochschule in Bad Honnef）国际管理专业教授伯里希（Susanne Böhlich）说道： “我经常听到员工提出福利要求以确保自己更愿意回到线下办公，但是仅靠福利并不足以让员工重回办公室。居家办公的满足感让我们完全低估了线下办公的珍贵价值。”

与提高福利的观点不同，伯里希支持领导层坦诚相待。这位教授称：“员工应该清楚为什么他们要回到办公室并把此看作为一种公平的程序。，为此领导必须建立明确和一致的规矩。而员工应该能在制定重返办公室的规则时拥有足够的话语权，只有这样他们才能真正接受重返办公室。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。