永恒的神话-新天鹅堡奠基150周年

（德国之声中文网）1869年9月5日，巴伐利亚"童话国王"路德维希二世（Ludwig II.）下令为新天鹅堡的破土动工奠基。这个宫殿是路德维希二世在世时最昂贵的建筑项目之一。当时，这位爱好僻静的国王正居住在他的另一个行宫 -斯塔恩贝格湖畔的贝格城堡（Schloss Berg）。奠基石的安放位置已被人遗忘。
在这所童话般城堡奠基150周年之际，巴伐利亚宫宫殿管理机构透露了一个秘密：在巴伐利亚州刑事调查局的帮助下，平时负责拆除未爆炸炸弹和燃烧装置的专家发现了新天鹅堡的奠基石。
写有1869字样的新天鹅堡奠基石
在聚光灯下，人们在这个雕刻砖的上方发现了新天鹅堡的基石
新天鹅堡的奠基石就在宫殿南墙上这块刻着1869年字样的瓷砖附近。或许正如它所计划的那样，这块基石标志着城堡的一个重要承重点。
据巴伐利亚宫殿管理局称，出于文物保护的考虑，这块石头没有被拆除。这块基石的被发现引起不小的轰动。石头内安置的一个黄铜器皿内藏有宫殿的原版设计图纸和一个"童话国王"的陶瓷画像。
国王的梦幻世界
这座巴伐利亚州最著名的城堡充满神秘的色彩。其主人路德维希二世的故事至今为人们所津津乐道。该城堡是这位国王梦幻世界的一个私人行宫。
神话城堡
建筑在Hohenschwangau山顶岩石上的新天鹅堡已经成为完美城堡的缩影。1869年至1886年，巴伐利亚国王路德维希二世下令仿照中世纪骑士城堡的风格建造了这座城堡。
1869年为该城堡奠基时，路德维希二世完全没有想到他在临终前不久会被认定患有神经病并被软禁在这个偏僻的城堡。或许他也从没有考虑过城堡的建筑成本。这座未建完的城堡配备了当时最先进的技术装备，如取暖和厕所自动冲洗装置，因此也耗资巨大。折合成今天的欧元，也高达上亿资金。
位于高山顶上的新天鹅堡
然而，大量游客的不断涌入，建筑该城堡所欠的债务早已得到弥补。到目前为止，新天鹅堡已经总共接待了6千万游客。即便是在城堡直至2022年才能完工的持续维修期间，前来参观的游客仍然接连不断。在最近两年的2年时间里，城堡内最华丽的房间已经得到彻底修缮。这是自130多年前对游客以来的首次翻新。城堡大门前的脚手架已经被拆除。古老的城堡大门释放出新的光彩，也成为游客争先恐后拍照的景点。
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路德维希二世和他的宫殿
新天鹅堡宫
1868年，登基刚4载，23岁的路德维希二世就设计了他的第一座宫殿。一座无与伦比的宫殿！如今，新天鹅堡是德国最著名、欧洲境内参观人数最多的宫殿之一。新天鹅堡模仿中世纪骑士城堡风格，高踞于阿尔高山脉（Allgäuer Bergen）一突岩之上，雄视施万高（Schwangau）地区。像磁石一样，每年，她都吸引着多达140万的世界各地游人。
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路德维希二世和他的宫殿
歌手大厅
新天鹅堡宫里，新歌手大厅面积最大。受到原始蓝本—瓦尔特堡（Wartburg）的启发，路德维希让人用中世纪民间传说场景作为装饰。歌手大厅无愧于举行大型庆典和音乐活动的皇家场所。今天，年度宫殿音乐会的访问者们得以尽情享受。
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路德维希二世和他的宫殿
林德霍夫宫(Linderhof)
这位腼腆的君主最喜爱的宫殿是另外一个：林德霍夫宫，他总共３个宫殿中规模最小的一个。本来，这里是要出现一座凡尔赛宫的姐妹宫。只是，相关场地实在太过局促。于是，一座罗可可风格的小宫殿应运而生。今年，林德霍夫宫计划以浪漫情调庆祝路德维希国王冥诞— 灯光和烛光彻夜长亮。
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路德维希二世和他的宫殿
维纳斯洞穴（Venusgrotte）
路德维希二世在林德霍夫宫也为音乐提供了专门的空间。不同的是，那个维纳斯洞穴只属于他本人和最密切的亲信。这位多愁善感的国王惯于让人在这里献唱歌剧咏叹调。这个有着湖和瀑布的人工洞穴表现的是瓦格纳歌剧《汤豪瑟》（Tannhäuser）第一幕的舞台画面。路德维希是理查德·瓦格纳的狂热粉丝。
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路德维希二世和他的宫殿
玫瑰岛
路德维希二世对那些能保证他躲避嚣尘的地方情有独钟。施塔恩贝格湖（Starnberger See）上的玫瑰岛便为一方净土。他父亲马克西米利安二世（Maximilian II.）让人在这里盖了一座夏宫，绿园环绕，一玫瑰园为其核心。避开了他人好奇的目光，路德维希二世在这里幽会表妹— 奥地利皇后伊丽莎白。
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路德维希二世和他的宫殿
黑伦基姆湖宫 Schloss Herrenchiemsee
岛不同，宫殿亦异。1873年，路德维希二世国王购得基姆湖上的黑伦岛。他要在这里为他的表率—法国太阳王路易十四建一座“荣耀圣殿”，—巴伐利亚的凡尔赛宫。黑伦基姆湖宫成了他最后一个、亦是最昂贵的建筑项目。1886年，路德维希二世与世长辞。这位巴伐利亚太阳王未能看到自己这个梦幻宫殿的完工。
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路德维希二世和他的宫殿
镜厅
是凡尔赛宫，还是黑伦基姆湖宫？黑伦基姆湖宫的镜厅是凡尔赛宫镜厅的完美复制，—长98米，17个拱形窗，正对着同样数量的镜子；33座吊灯和 44个枝形立烛台较相辉映。今天，它成了黑伦基姆湖宫最大的看点，其总长甚至还超过原型凡尔赛宫7米。
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路德维希二世和他的宫殿
宁芬堡宫（Schloss Nymphenburg）
这座宫殿不是路德维希二世让人建造的。然而，这里是所有一切的起点；这位童话国王在此出生。游览宫殿时，人们能看到国王出生的那个房间。每年，约30万人来此凭吊。夏季时节，游人们得享一种特殊经历：乘游艇在园内河道上饱览风光。
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路德维希二世和他的宫殿
夏亨（Schachen）山间王宫
风景让人陶醉，建筑物本身却朴素到教人吃惊。对这位巴伐利亚国王来说，凛凛于韦特施泰因山麓（Wettersteingebirge）1866米高处，此地正可用作自己在山间游历时的休憩之所。从这里徒步攀登，只需4小时。若没有为这个建筑物想出一些特别的东西来，那他就不是路德维希啰。
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路德维希二世和他的宫殿
土耳其厅
夏亨山王宫整个第一层满是浓浓的东方韵味。人们无法想象，还能有什么东西能比这跟四下里的萧索山峦图景形成更大的对比了。路德维希国王在这里庆祝过自己的若干个命名日和生日。与此宫风格相映成趣，客人们都需扮成哈里发和苏尔坦。高山上，博斯普鲁斯（Bospurus）气氛洋溢一片。
作者: Anne Termèche