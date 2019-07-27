永恒的神话-新天鹅堡奠基150周年

（德国之声中文网）1869年9月5日，巴伐利亚"童话国王"路德维希二世（Ludwig II.）下令为新天鹅堡的破土动工奠基。这个宫殿是路德维希二世在世时最昂贵的建筑项目之一。当时，这位爱好僻静的国王正居住在他的另一个行宫 -斯塔恩贝格湖畔的贝格城堡（Schloss Berg）。奠基石的安放位置已被人遗忘。

在这所童话般城堡奠基150周年之际，巴伐利亚宫宫殿管理机构透露了一个秘密：在巴伐利亚州刑事调查局的帮助下，平时负责拆除未爆炸炸弹和燃烧装置的专家发现了新天鹅堡的奠基石。

写有1869字样的新天鹅堡奠基石

在聚光灯下，人们在这个雕刻砖的上方发现了新天鹅堡的基石

新天鹅堡的奠基石就在宫殿南墙上这块刻着1869年字样的瓷砖附近。或许正如它所计划的那样，这块基石标志着城堡的一个重要承重点。

据巴伐利亚宫殿管理局称，出于文物保护的考虑，这块石头没有被拆除。这块基石的被发现引起不小的轰动。石头内安置的一个黄铜器皿内藏有宫殿的原版设计图纸和一个"童话国王"的陶瓷画像。

国王的梦幻世界

这座巴伐利亚州最著名的城堡充满神秘的色彩。其主人路德维希二世的故事至今为人们所津津乐道。该城堡是这位国王梦幻世界的一个私人行宫。

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神话城堡

建筑在Hohenschwangau山顶岩石上的新天鹅堡已经成为完美城堡的缩影。1869年至1886年，巴伐利亚国王路德维希二世下令仿照中世纪骑士城堡的风格建造了这座城堡。

1869年为该城堡奠基时，路德维希二世完全没有想到他在临终前不久会被认定患有神经病并被软禁在这个偏僻的城堡。或许他也从没有考虑过城堡的建筑成本。这座未建完的城堡配备了当时最先进的技术装备，如取暖和厕所自动冲洗装置，因此也耗资巨大。折合成今天的欧元，也高达上亿资金。

位于高山顶上的新天鹅堡

然而，大量游客的不断涌入，建筑该城堡所欠的债务早已得到弥补。到目前为止，新天鹅堡已经总共接待了6千万游客。即便是在城堡直至2022年才能完工的持续维修期间，前来参观的游客仍然接连不断。在最近两年的2年时间里，城堡内最华丽的房间已经得到彻底修缮。这是自130多年前对游客以来的首次翻新。城堡大门前的脚手架已经被拆除。古老的城堡大门释放出新的光彩，也成为游客争先恐后拍照的景点。