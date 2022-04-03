水雷威胁黑海贸易航道

（德国之声中文网）土耳其方面称，上周末以来，该国海军摧毁了数个自由漂浮的水雷，其中一水雷在博斯普鲁斯海峡附近被发现，相关航道一度禁止通航。

罗马尼亚安全部队称，将引爆本周早些时候渔民在该国海岸发现的浮动爆炸装置。它们显然是类似于浮标的所谓锚索雷。它们不在水面上漂浮，而是隐身水下，锚在钢丝绳上，一旦与船体接触，便发生爆炸。

数百个还是数十个？

上周初，俄罗斯联邦安全局（FSB）和莫斯科国防部警告称，乌克兰的漂流水雷因风暴而从敖德萨附近的布设点松动，四处漂流，最初的说法是有数百个。俄军方现在称，估计乌克兰方面布设约 370 枚水雷，其中有 10 枚发生移位。

乌克兰方面即刻予以否认，指俄方散布谎言。乌方称，所发现的爆炸装置虽为乌克兰库存物，但来自俄罗斯自 2014 年起占领的克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔。基辅指控莫斯科有意让这些水雷漂浮于黑海，以损乌克兰国际声誉。

德国基尔大学海事战略与安全专家彼得斯（ Johannes Peters ）表示， "这两种说法实际上均有道理"。他指出，从所公布的图片上可看出，它们是旧类型，可能产自苏联，但带乌克兰标记，土耳其有关当局也有类似看法。但他强调，有一点很清楚："至迟在吞并克里米亚后，俄海军拥有该型水雷。"

乌克兰人在敖德萨海边筑起防御设施

水雷未列入受谴责武器名单

交战双方互指对方违反人道主义国际法。与地雷不同，国际上未签订禁止水雷协议。但作为人道主义国际法一部分的《海牙公约》有关于限制其使用的规定。根据该规定，不能任由水雷在国际水域漫无目的漂流，但允许在发生危机和武装冲突时，在本国水域布设永久性水雷，以保护自己免受来自海上的袭击。不过，德国国防部的一份手册上明确规定："任何形式的布雷（...），都必须遵守有效监视、风险管理和事先警告的原则。"

乌克兰在黑海东北部沿海水域大面积布雷时，对航运业已有相关明确警告。从理论上讲，依照海牙协定，基辅亦应提请注意可能已有水雷松动。

民用海运承受压力

在其海军摧毁了一个被发现的水雷并短时关闭博斯普鲁斯海峡后，土耳其当局禁止在黑海夜间捕鱼，直至另行通知。

作为黑海和地中海连接的一部分，博斯普鲁斯海峡是土耳其及其所有邻国的重要商贸航道，同时也是俄罗斯和乌克兰小麦出口的必经之路。这一航道的堵塞有可能再度推高小麦价格。

土耳其海军的猎雷舰在博斯普鲁斯海峡巡逻

自担通航风险

乌克兰战争使大量航运企业遭受重压。德国船东协会（VDR）估计，全球商船队中至少有 60 艘船舶滞留在乌克兰港口，而自由浮动的水雷使局面更趋严重。

土耳其航运协会（ KOSDER ）的厄兹坎（Gökhan Özcan ）在接受土耳其媒体采访时承认， "我们非常担心" 。他接到许多合作伙伴、特别是来自地中海国家的电话，他们想知道，他们的集装箱船是否该冒险穿行博斯普鲁斯海峡。

除担心船员人身安全，他们还担心商务风险，因为，运输保险公司目前实际上拒绝为战争损失设保，由此，航运公司将货物运往罗马尼亚、摩尔多瓦、保加利亚甚至俄罗斯和格鲁吉亚时，需自行承担财政风险。

水雷有多危险？

此间，危险似乎比最初假设的明显要小，因为，可能只有最初假设数量的一小部分处于任意漂浮状态。此外，人们也可以搞清楚，那些老旧的炸药实际上如何运作。海洋专家彼得斯指出， "根据图片，这些水雷的维护状况很差，有些甚至似乎未上引信。"不过，他警告说，"这不意味着它们不构成威胁。" 他强调，恰相反：正因其老旧以及咸海水，也可能意味着，比预期的要更易触发雷管爆炸，例如，只要同气垫接触。因此，彼得斯警告，断不能低估危险："水雷现在和将来都是填满了炸药的大铁蛋。"

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