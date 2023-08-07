水炮拦截菲律宾补给船 中国大使被召见

（德国之声中文网）菲律宾总统马科斯本周一向记者表示，菲律宾外长本周一召见了中国驻菲律宾大使黄溪连，并向他发出了一份口头照会，包括中国海警船上周六在南海拦截菲律宾补给船并向其发射水炮的图片和视频。菲律宾方面正在等待中方答复。

中、菲各执一词

据中国海警局8月6日发布的消息，"中国海警局新闻发言人甘羽表示，8月5日，菲2艘运补船和2艘海警船未经中国政府批准，非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域。中国海警"依法实施必要管控，对菲搭载违规建材的船只进行了拦阻"。我们敦促菲方立即停止在该海域的侵权活动。"声明还称，"中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动。"

菲律宾军方和海防则谴责中国海警上周六拦截菲律宾补给船并向其发射水炮违反了国际法。菲律宾方面表示，中方的"危险举动"阻止了一艘补给船在第二托马斯礁（中称仁爱礁）完成卸载货物任务。这艘补给船原准备向驻扎在第二托马斯礁上的菲律宾军人提供食品、水、燃料等等。

中国宣称对几乎整个南中国海海域拥有主权，而周边的文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也对这片海域提出主权声索。2016 年7 月12 日，海牙常设仲裁庭特别法庭就菲律宾针对中国在南海的主张所提出的仲裁案做出了裁决。法庭认为，在《联合国海洋法公约》下中国对南海自然资源不享有基于"九段线"的历史性权利。

菲律宾的搁浅军舰

第二托马斯礁（仁爱礁）位于南沙群岛（亦称斯普拉特利群岛）东部，长15公里，宽约5.6公里，退潮时大部分露出。它距离菲律宾巴拉望岛约200 公里（124 英里），距中国最近的主要陆地海南岛1000 多公里。1999年，菲律宾故意让旧登陆舰"马德雷山号"搁浅仁爱礁，以宣誓对第二托马斯礁的主权。目前，该舰由多名菲律宾海军陆战队人员看守，菲律宾以空中投送方式补给物资，还对搁浅军舰进行加固。

上周六的事件发生后，美国国务院周日谴责中国海警和海军的行为，称其"直接威胁到地区和平与稳定"。英国、澳大利亚、加拿大和欧盟也对北京的上述行为予以谴责。

本周一，中国海警局新闻发言人在就仁爱礁问题答记者问时表示，"中方敦促菲律宾从仁爱礁拖走'坐滩'军舰，恢复仁爱礁的原状。同时，从人道主义出发，对菲方向"坐滩"军舰运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排。但一段时间以来，菲律宾以人员轮换和运送生活物资为名，持续夹带大量建筑物资上舰。中方多次通过外交渠道向菲方表达严正关切，建议双方就如何管控仁爱礁局势进行商谈，但菲方对此拒不呼应。"该发言人还称，"8月5日，菲律宾不顾中方一再劝阻和警告，仍执意派出2艘船只擅自闯入仁爱礁海域，违反《南海各方行为宣言》，企图向非法"坐滩"军舰运送用于维修加固的建筑物资。中国海警船依法予以拦阻，并采取了警示性执法措施，在多次喊话警告无效的情况下，为避免直接拦阻出现碰撞，使用水炮实施警示，现场操作专业、克制，无可非议。"

菲律宾总统·马科斯本周一表示，尽管在南海面临挑战，该国将继续维护其主权和领土权利。自接任杜特尔特以来，马科斯一直坚称，不会让中国践踏菲律宾的海洋权利。 他倾向于加强与美国的防务关系。2016年至2022年执政的菲律宾前总统杜特尔特则不愿批评中国，并希望寻求与北京建立更密切的关系，吸引投资。

菲律宾国民安全理事会高级官员乔纳森·马拉亚 (Jonathan Malea)本周一在新闻发布会上说，菲律宾永远不会放弃阿拥引岛礁（Ayungin Shoal，菲律宾当地对仁爱礁的称呼），"只要需要，我们将继续向搁浅船只上的士兵提供补给......我们有权带去必要的补给来维持这个站点，并确保我们的部队获得合适的供给。"

（路透社、法新社）

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