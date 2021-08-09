水灾仍在继续：湖北遭遇极端强降雨 多人遇难

（德国之声中文网）今年中国各地暴雨洪水频发。此前，河南、内蒙古等地遭受了严重洪涝灾害。如今，湖北随州、襄阳等地再度遭遇特大暴雨。

据中国官媒新华社报道，湖北sheng随州市随县政府13日发布通报，11日至12日，随县柳林镇发生极端强降雨天气，已造成柳林镇8000余人受灾，21人死亡、4人失联。

通报说，11日21时至12日9时，柳林镇累计降雨503毫米；12日4时至7时降雨量达373.7毫米，5时、6时连续两个小时降雨量超过100毫米。柳林镇镇区三面环山，平均积水深度达3.5米，最深处达5米。

中国国家减灾委、应急管理部已经12日21时启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派出工作组赴灾区指导抢险救灾工作。目前，灾情损失还在进一步核实统计中，救援抢险工作也正在推进。

暴雨仍在继续

与此同时，暴雨仍在持续。据中国媒体《新京报》报道，截至当地时间9时16分，13日湖北省各地已共发布了28个暴雨预警，其中有2个暴雨红色预警，分别是来凤县气象台和利川市气象台，指出山区山洪、地质灾害、中小河流洪水气象风险等级很高。

报道也对这次湖北极端强降雨天气的形成原因做出诠释，援引气象专家指出，这"主要是受高空短波槽动力影响，配合低层低涡以及边界层的偏东急流稳定维持，同时在地形的增幅作用下，导致了此次的强降水过程发生"。

此外，据"中国天气"报道，长江流域将现持续性强降雨，上海、南昌、杭州等地未来一周雨日可达6天。​

"雨还要下多久？"

在微博上，#为何今年多地暴雨频发#登上了热搜，很多网友问道："雨还要下多久？"人们提到，今年汛期偏早，而且入汛以来降雨多。一条微博写道：有人说："我今年不到40岁，已经遇到过好几次100年一遇洪水，甚至超过百年一遇的洪水，真是奇怪！"

很多网友都在热搜词条下提到了"全球变暖"，认为暴雨频发与此有关。空气温度升高使得空气这个"盛雨容器"的容量扩大了。

微博用户"青枚煮菁瓜"写道，"这是一条真心建议: 朋友们，气候在变暖，而且在加速。气候变暖并不只是冰川融化海平面上升，还带来更多极端天气。……这意味着我们的生活很有可能因为突发天气现象而改变，大气候如此，没有人能置身事外。所以一定一定要做好自救准备……"。

气象专家们也表示，随着全球变暖，极端降雨变得更加频繁。苏黎世大气和气候科学研究所研究员塞佩尔（Sebastian Sippel）在接受德国之声采访时表示："气温升高1度，大气就能多吸收约7%的水气。全球暖化造成的额外水气长期将引发更多的降水量，特别是在暴雨时节。"

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