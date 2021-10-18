水深火热：华文媒体圈中的美国

（德国之声中文网）上周末，笔者接到在中国的家人的来电，询问德克萨斯州州的电价有没有飞涨，是否还能付得起电费账单。

起因是家人在中国的自媒体上阅读到了一篇讲述德州电价飞涨的文章，文章里说，电价涨了几十倍甚至几百倍之多，有人因为付不起电费账单而破产。

这些信息并非完全捏造，但是并不全面。在2月份德州暴雪停电后，有人在事后晒出了17000美金的电费账单，并和电力供应商打起了官司。七八月份，德州酷暑期间，也有电费飞涨的新闻出现。

天价电费导致破产？

但这样的天价账单的起因是德州有着全美独有的零售电力销售市场。德州是美国本土唯一一个电网和联邦政府的电网并不想连的州，该地区亦有一百多家电力零售商。绝大多数电力零售商都提供固定的电价，其中有一家名为Griddy的零售电力供应商提供的电力价格是以指数化模型定价的。即用电需求低时，电价很便宜，用电需求高的时候，电价随之飙升。收到天价账单的用户都是Griddy的用户，总数不到德州电力用户的1%，根本原因是因为百年难遇的暴风雪带来了罕见的低温，对用电的需求大幅提高，电价也随之飙升。而在今年8月，德州的法官Ken Paxton判定，Griddy Energy的客户不用支付暴风雪期间一场高昂的电费账单。而七八月间德州电价的飙升，也和酷暑带来的用电需求大幅增加有关。但家人阅读到的文章中并没有写明电价飞涨只影响了极少数家庭，没有提到账单被豁免，破产则更加是无稽之谈。

约一个月前，笔者在中国的家人还曾来电询问在美国还能否买得起猪肉。他们在网络上看到的帖子用"美国人吃不起培根"作为标题，配上超市货架空空如也的照片。文章下面的留言里，许多网民纷纷补充美国人吃不起蔬菜，吃不起水果的"惨痛现实"。如果进行事实核查的话，能发现较为官方的信息来源是"8月美国猪肉零售价格连续第五个月创历史新高"。

美国猪肉涨价也一度成为中国舆论热门话题

美国Economic Research Service的调查数据显示，2021年1月到8月，美国猪肉的价格相比去年同期上升了5.4%，预计2021年的价格涨幅大约在6-7%左右。主要原因是因为去年的新冠疫情下，许多屠宰厂，肉类加工厂被迫关闭了一段时间，数百万头猪被安乐死而不是被制作成食物，导致2021年业内冷冻肉的储备不足。专家预测猪肉涨幅会在2022年趋于正常。但猪肉在美国并非大家主要食用的肉类（次于鸡肉和牛肉），而人们的实际生活虽然受到通胀影响，但因为疫情期间政府派发了不少福利，所以实际情况并不像中国媒体报道中那样惨烈。

在美国生活的华人常常会觉得仍然在中国生活的亲戚认为美国处在"水深火热"之中。大家经常会分享家人亲戚发来的微信"爆款文章"，按照文章中的内容，美国社会应该是满目疮痍，一天都生活不下去。笔者的朋友姗姗违背了希望她留在国内的母亲的意愿，毅然决然登上了来美国的飞机。她的母亲曾屡次在微信上问笔者纽约的治安情况，对亚裔的歧视状况，担心女儿在朋友圈发的上课、逛街、吃饭的照片是报喜不报忧。

疫情期间，在加州的吴小姐因为眼睛问题去看医生，私立医院里依然干净整洁，秩序井然，服务依然周到而友好。而她发在朋友圈的状态遭到了国内的朋友的质疑，因为在中国的新闻媒体上，绝大多数关于美国的报道都是美国的每日新冠确诊病例率创新高，医院没有床位，病人被迫睡在走廊里，逝者的尸体也没有得到及时的处理。她在朋友圈发出门吃饭的照片，也被质疑美国疫情如此严重为什么还能自由地出门。但实际生活中，许多接种了疫苗的人因为疫苗能使得重症率和死亡率下降，已经又回到了公共场合。

童工的误会

在德州的格里戈曾在服务业工作，他最近也常常受到在中国的亲戚询问，美国雇佣童工是不是真的。他听到询问的时候一头雾水，反复求证之后才得知对方是看了抖音上所谓在国外居住，经过国外生活习惯的博主的小视频。美国使用童工的帖子也在豆瓣等论坛出现，帖子中将童工和剥削与虐待挂钩。而事实是，美国正经历着一场"大辞职潮"("The Great Resignation")：新冠打乱了许多人的生活，也让许多原本专注事业的人开始重新安排自己的人生。九月中旬的调查显示，有约46%的全职工作者正在考虑换工作或者正在找工作。美国劳工局的数据显示，今年7月，有四百万美国人辞职，同时，在7月底，美国有1900万工作岗位的空缺，创下了历史记录。因为薪水较低，服务业的职位空缺比其他行业更多，这也导致许多餐厅和连锁快餐店都在招14岁到18岁之间的年轻人来补缺。也有不少年轻人愿意通过暑假或者课余时间的打工来赚取零花钱。格里戈和不少朋友在高中时也做过除草、送外卖、餐厅服务生等工作，攒下钱来约会、旅游、买电子游戏机。他不得不向亲戚解释，所谓的"童工"并不是非法剥削和压榨，而是在劳工法的规定下，让年轻人从事一些并不危险的工作。而劳工法中对于青少年能工作的时长，能从事的工作都有严格的规定，例如在餐厅工作时，十四岁到十五岁的人就无法从事要接触到明火的烹饪工作。

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过去一两年来，随着中美关系的逐渐紧张，住在美国的华人和他们在中国的亲戚朋友之间似乎竖起了一道信息壁垒。在中国的人很难通过阅读中国媒体就完全了解美国社会的现状，而大部分关于美国的报道都是放大了美国的负面新闻，这些负面新闻被希望获得点击率的博主，自媒体写手等进行断章取义，刻意放大并添油加醋之后，就成了完全脱离现实的"天方夜谭"。

但不得不承认，美国人对于中国的了解和认识也受到了一些并没有完全客观进行报道的英文媒体的限制。2021年10月31日，一位于10月 30日在中国上海迪士尼园区游玩的旅客被确诊为新冠。10月31日当天，迪士尼园区里的烟花表演如常进行，除了每天晚上都会表演的烟花以外，还加了万圣节的特别节目，与此同时，园方和政府逐步在院区内部署医生进行核酸检测。迪士尼在万圣节的傍晚进行封园，不再允许游客进入，但也没有立刻驱逐游客。人们有序地进行核酸检测然后排队离开。每个人的新冠检测结果都是阴性，也因此没有人就地被隔离。在中国的社交媒体上，可以看到人们离开时秩序井然，院内的纪念品店也依然开放，让排队等核酸检测的人可以购买毯子，围巾等物品御寒。但有美国媒体以"中国因为一例新冠阳性就将上海迪士尼内的三万多人扣押为人质"作为标题来进行报道，报道之后被截图发表在中国的社交媒体上，让中国的网民对美国媒体"抹黑"中国愤怒不已。

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姗姗说，在美国的华人好像被夹在了中间，一方面要面对歧视华人的美国人，一方面又要应付中国的亲朋好友发来的充满虚假信息的文章，同时还要小心自己的言论在中国的社交媒体上被打成"辱华""卖国"。吴小姐则认为中国人和美国人没有什么本质的差别，她有许多很要好的美国朋友，也有很多在中国的老朋友。但她也觉得"大家各有立场"，所以至少在目前，无法彼此理解。

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