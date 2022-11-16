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将水流体含有的能量天然资源，转化为人类利用的能源。
人类很早就使用各种形式的水车等工具利用水力进行农田灌溉和各种机械装置的操作，例如面粉厂，锯木厂，织布，码头起重机，升降机和矿石磨等。从19世纪末期开始，人类开始建造水电站利用水力资源发电。水力是一种清洁能源，不过，在某些情况下，水电站的大坝会造成许多环境问题。
加拿大总理特鲁多同习近平的会谈只有短短的几分钟，加方对中国“干涉”行为表示“严重关切”。而让中国国家主席习近平尤其不满的是，他们的交谈内容第二天都出现在报纸上。
中国正在经历几十年来最严重的酷暑天气。共有14个省出现持续高温。人口最为密集的重庆及四川省，温度升至摄氏四十度以上。干旱导致的缺水缺电，使民众生活和经济都受到严重影响。
在俄军撤离之后，民众开始逐渐返回布查。这座城镇曾经传出过大屠杀的惨闻，如今也是满目疮痍。虽然水电供应尚未恢复，人们还需要依靠食物捐助过活，但是他们决心留下来，重建家园。
巨型大坝意味着生产环保电力，促进经济发展。它也是一个国家科技和工程水平的表现。然而，对下游地区而言，不少大坝在水资源、人类生存和给当地环境都造成极为严重的后果。
勐养至普洱是野生亚洲象分布最为集中的区域，约占云南省境内野生亚洲象的2/3，约200头左右，这里也是备受关注的“断鼻家族”野生象群北迁的出发地。从去年开始，共3群42头，超过五分之一世代生活在这里的野生亚洲象选择了离开。西双版纳保护区到底发生了什么？
本周三，一辆载有中、巴工程师和建筑人员的巴士在巴基斯坦西北部坠入峡谷，至少造成13人死亡，其中包括9名中国公民。中国驻巴大使馆称，这辆出勤班车遭遇爆炸并对该事件表示强烈谴责。巴基斯坦外交部则称班车因机械事故导致气体泄漏和爆炸。
位于长江上游的巨型金沙江白鹤滩水电站周一开始正式投产发电。中国官员称这是北京实现碳中和目标的里程碑。但环保组织警告，长江的大规模大坝工程将破坏当地动植物的栖息地。
连接中缅的高铁项目、深水港口和经济特区……习近平周五访问缅甸，此行他将带着价值数十亿美元的投资承诺，不过有分析人士指出，中国的投资并非能博得缅甸民众的好感。
对是否可以假手水力压裂技术开采地下油气，存有激烈争议，英国亦然。迄今为止，对该技术的支持来自保守党，但现在情况有所改变。
中国希望将尼泊尔也拉进“一带一路”的项目版图，这个愿望在尼泊尔也获得很多积极的反馈。中国的“一带一路”近来在不少伙伴国引发疑虑，在尼泊尔也不例外。
菲律宾人在中国驻马尼拉大使馆前集会，抗议两个中资大坝工程。抗议者表示，这些工程会圈占土地、破坏环境，同时给菲律宾政府带来巨额外债。
生活在亚马逊河的河豚受到威胁。水电站封锁了它们畅游的河道，金矿排出的汞毒害着它们的内脏器官。到目前为止，关于当地河豚数量和生存状况的资料很少，但是世界自然基金会希望改变这种状况。
尼泊尔能源部表示，该国取消了与中国葛洲坝集团达成的造价25亿美元的该国最大水电站建设项目。该项目被指未经公开招标即由中国方面获得。
水电、风电和光电的比重继续增加。国际能源署预计，5年内，全球范围清洁能源的比重将达到近30％。美国也参与其中。
香港自决自治不仅事关政治，而且决定日常水电安全？网民批评上海警察的背后，当局启动了另一套维稳程序？
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