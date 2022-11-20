 氢能竞争正在改变全球能源版图 | 科技环境 | DW | 01.01.2023

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科技环境

氢能竞争正在改变全球能源版图

欧盟正在试图最终确定氢能监管规则，亚洲国家则在迅速行动抢占市场先机，而美国正在大量投资建立当地供应链。在这场激烈的竞争中，中东将作何选择？

在接下来的几年里，行业参与者将决定自己在能源转型中扮演什么角色

在接下来的几年里，行业参与者将决定自己在能源转型中扮演什么角色

（德国之声中文网）氢能发展势头在过去一年里一直保持强劲，意想不到的转折正在改变业内人士所说的"氢气竞赛"。

两年前还拥有竞争优势的欧盟，现在正忙于定义自己的监管框架，需要这些规则来确定实施本地氢项目，以及建构氢供应链以解锁国外出口项目。

欧盟与海湾国家以及整个中东地区的合作就是一个很好的例子。

项目开发商看到了中东地区氢气生产的潜力。土地、可再生能源、基础设施和港口一应俱全。这种大型项目能够提高效率，但也需要谨慎，因为投资误判可能会浪费数十亿美元。

"从签署谅解备忘录到做出最终投资决定需要相当长的时间，因为这些项目需要更多时间来设计、获得许可和建立合作伙伴关系。承购商也需要得到保障。"马斯达尔公司的技术负责人瑞茨尔（ Alexander Ritschel）告诉德国之声。

马斯达尔是阿联酋政府拥有的可再生能源公司，是该地区主要的氢能投资者之一。它希望成为先行者，正在等待进口市场--即欧盟成员国和日本或韩国等亚洲国家--的监管规则尘埃落定。

"如果未定义重要规则，融资将变得更加复杂。我们不需要等待所有法规的所有细节，但最重要的必须明确。"瑞茨尔说。

氢能源有多么清洁?

氢气供应商向谁交货？

马斯达尔欢迎亚洲国家明确的政治意愿，并称说它正在等待当地激励计划的公布。"这些细节正在敲定，很可能在明年完成。无论什么时候，我们都可以开始行动。"根据瑞茨尔的说法，中东拥有可以同时满足亚洲和欧洲的氢气需求的资源。

并非所有人都同意进口商之间缺乏竞争会带来和谐。 一些专家认为，发展中的氢能经济将在国家之间带来新的竞争关系。

"欧洲，尤其是德国，对氢市场有错误的看法。他们认为自己可以等待，因为最终由他们决定谁来生产氢，却没有意识到其他国家要快得多。出口国越来越多地决定与谁合作。"德国国际与安全事务研究所研究员安萨里 （Dawud Ansari）告诉德国之声。

安萨里表示，欧洲的避险心态可能是德国谨小慎微的原因之一，但这可能意味着未来更大的风险和更高的能源价格。

以氢为发展重点的公司看到了积极的势态。美国最近正在制定机制，旨在将绿色氢技术的整个供应链纳入其境内。这个企图推动欧洲制定一个同样有吸引力的框架，以避免自己一无所获。

西门子能源可持续能源系统销售主管库恩 （Manuel Kuehn）对德国之声表示："政策制定者之间存在竞争，客户之间也存在竞争。因为大多数支持计划都有最后期限，因此客户之间会展开项目的竞争。"

另一方面，库恩认为，欧盟内部的竞争可能存在更多危险，这就是他呼吁欧盟制定统一法规的原因。

许多氢能开发商也有等待的动机--这不仅仅是因为监管框架。"技术价格将会下降，主要是由于规模效应。"他说。

据西门子能源称，大型区域项目不太可能在未来两年内开始生产绿色氢气。

中东地区的内部合作

安萨里指出，海湾国家正在推进商业协议和政治计划。合作与竞争的结合决定了他们的战略。例如，由于科威特和巴林在绿色氢领域没有太多余地，他们正在投资于其他国家的发展。

安萨里说："阿曼的氢能项目中也有沙特参与者，而阿联酋参与者也活跃在沙特的项目中。"他强调各国正试图专注于即将到来的氢能经济的不同领域。"除了直接出口绿色氢气，阿曼还计划在生产链上游建立绿色钢铁和水泥厂。卡塔尔保持简单行动。它致力于出口液化天然气，并支持客户在目的地国家直接用液化天然气生产氢气和氨气。"

安萨里表示，海湾国家正在推翻西方管理咨询公司多年来强加的模式，"西方管理咨询公司只看自己的利益，对该地区既不感兴趣也不去了解。该地区需要不同的逻辑。"

生产氢能源的技术是重要环节

生产氢能源的技术是重要环节

供应技术的竞争？

正如最近美国激励措施引发的紧张局势所表明的那样，竞争不仅仅是氢气输送的问题，也是氢技术的问题。专家表示，只要有一半的项目按计划上线进入管道，供应链就会出现大量问题。技术供应商将在新兴的氢市场中发挥关键作用。

"我们必须在供应方面提升整个行业，这可能需要一些时间。"库恩说，"供应商通常是小公司，在收到订单时才进行投资。支持计划需要时间才能影响到供应商。"

与此同时，放缓发展速度将缓和紧张局势。如此一来，公司就有时间对电解槽等新组件进行标准化--这是从可再生资源中生产氢气的关键组件--并扩大其他组件的生产，如压缩机、变压器和整流器。

一些国家，比如中国，可能在整个供应链中更快地行动。专家还预计供应链将利用美国的政策，例如《降低通货膨胀法》。因此，欧盟的政策和监管框架是释放欧洲投资的关键。

"在接下来的几年里，行业参与者将决定他们想成为什么样的公司，在能源转型中扮演什么角色。我预计会出现混乱，就像十年前太阳能和风能行业发生的那样。" 库恩说。

总的来说，专家们一致认为，技术竞争和国家之间的竞争将继续存在。但是，由于需求强劲，所有技术提供商都将从中受益。

"每一个参与者都将有空间实现一定程度的规模效应以达到最终目的。"库恩总结道。

关于绿色能源的6个创意！

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