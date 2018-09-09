 氢燃料电池助推铁路环保 | 科技环境 | DW | 17.09.2018

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科技环境

氢燃料电池助推铁路环保

德国有许多流量不高的支线铁路，由于经济原因，并不适合电气化升级改造。但是，用柴油列车运营，既污染环境、又损害气候保护。氢燃料电池，则是适合此类线路的理想动力方案。

Premierenfahrt für den weltweit ersten Wasserstoffzug (picture-alliance/dpa/M. Wittwer)

Coradia iLint的氢燃料罐位于列车顶部

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法国现在开始与浪费能源的行为作斗争，并努力提高能源利用率，以求保护环境。欧盟目前制定的目标时，在2020年减少能源消耗20%。在法国，楼房住宅和长距离运输都是能源消耗大户。目前，法国在交通领域设定了三大优先任务：使用生态燃料，研发零废气汽车以及对TGV高速火车进行进一步开发，以使之符合欧洲环保标准。耗资40亿欧元的TGV ost高速火车在能源利用率方面堪称表率，欧盟也出资参与了该车型的研制。德国之声记者发回了如下报导。 (14.11.2006)

在许多乘客眼中，德国铁路几乎已经成为"准时"的反义词。德铁集团却似乎对此并不服气，并试图用数据反驳这一观点。此外，他们还计划通过启用新的调度中心进一步减少班次延误。 (18.03.2018)

土耳其国内货币贬值，通货膨胀，但却正在设法用德国的资金和技术对铁路进行提速和现代化改造。而在此之前，土耳其同中国的铁路合作谈判告吹。 (09.09.2018)

(德国之声中文网) 9月16日，全球首列氢燃料电池驱动的火车在德国北部的下萨克森州投入运营。由阿尔斯通制造的这款零排放短途列车，将从9月17日起正式在布雷梅尔弗尔德(Bremervörde)、库克斯港(Cuxhaven)、不莱梅港(Bremerhaven)、布克斯泰胡德(Buxtehude )等市镇之间运行。

新型列车被命名为Coradia iLint。制造商阿尔斯通披露，列车顶部载有氢气燃料罐以及燃料电池组，化学能将被直接转化为电能，传统的燃烧过程被省略。整套动力装置，完全不排放二氧化碳、可吸入颗粒物，只排放水蒸气。这款用于短途通勤的列车，最高时速140公里，和以往的柴油列车相当。一次加注燃料，可以让该列车行驶1000公里。

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    感觉就像坐飞机！世界最快列车

    列车之王

    磁悬浮列车是一种借助磁力悬浮在轨道上的列车，通过轨道实现列车的行进、驱动和刹车。磁悬浮列车因不直接与轨道接触，所以大大减少了摩擦阻力。

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    感觉就像坐飞机！世界最快列车

    “感觉就像是在坐飞机”

    感觉如同坐飞机一样。日本磁悬浮列车试验中心总负责人远藤靖一（ Yasukazu Endo）说，列车在提速下行驶反而更稳定。目前，只有少数经过挑选的乘客能参与体验。预计2027年，日本将开通东京到名古屋路段，设计时速为500公里。

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    到达机场8分钟的事儿！

    上海磁悬浮列车是目前世界上投入运行的最快列车。与日本磁悬浮列车使用的技术相同，速度达每小时430公里。通往上海浦东机场全程30.5公里的路段只需8分钟。

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    法兰西的骄傲

    TGV是运行法国各地的高速列车，是世界速度最快的高铁。2007年，法国TGV创造每小时574公里世界最快的时速。列车和铁轨直接接触产生巨大的摩擦力，同时也会带来昂贵的维修费。TGV普通列车的运行速度不超过320公里。

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    从北京到上海

    和谐号CRH380A型动车组是中国营运的高速城际铁路客运专线。京沪高铁路段在2010年进行试验运行时，其速度达每小时486公里。如今，这一高速列车的运行车速为每小时380公里。

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    快如闪电的ICE

    上周，日本打破两项世界纪录的情况在世界高速列车史上很少发生。1988年，德国从汉诺威到维尔茨堡的城际高速列车（ICE）已经达到每小时406.9的时速。但为节约维护成本，通常德国的高速列车时速为每小时250公里。然而这并不是德国高铁的唯一问题.....

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    感觉就像坐飞机！世界最快列车

    再快也没辙！

    即便是德国最快的列车，也可能会歇业不开。上帝保佑，火车司机别再罢工了！

    作者: Gabriel Borrud / hf


在周日的试运行中，下萨克森经济与交通部长阿特胡斯曼(Bernd Althusmann)也亲自体验了全新的氢动力。

业内人士指出，氢燃料电池是一种理想的气候保护交通方案。在尚未电气化的铁路线上，采用该种动力的列车将能取代传统的柴油列车。下萨克森州计划，在2021年底前，总共投用14列氢燃料电池列车。

 

文山/叶宣/(德广联、EPD等)


 

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感觉就像坐飞机！世界最快列车

日本磁悬浮列车首次突破600公里的时速，创下世界最快载人火车纪录。来一起看看走在时代尖端的高速列车。 (22.04.2015)  

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