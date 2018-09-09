氢燃料电池助推铁路环保

德国有许多流量不高的支线铁路，由于经济原因，并不适合电气化升级改造。但是，用柴油列车运营，既污染环境、又损害气候保护。氢燃料电池，则是适合此类线路的理想动力方案。
(德国之声中文网) 9月16日，全球首列氢燃料电池驱动的火车在德国北部的下萨克森州投入运营。由阿尔斯通制造的这款零排放短途列车，将从9月17日起正式在布雷梅尔弗尔德(Bremervörde)、库克斯港(Cuxhaven)、不莱梅港(Bremerhaven)、布克斯泰胡德(Buxtehude )等市镇之间运行。
新型列车被命名为Coradia iLint。制造商阿尔斯通披露，列车顶部载有氢气燃料罐以及燃料电池组，化学能将被直接转化为电能，传统的燃烧过程被省略。整套动力装置，完全不排放二氧化碳、可吸入颗粒物，只排放水蒸气。这款用于短途通勤的列车，最高时速140公里，和以往的柴油列车相当。一次加注燃料，可以让该列车行驶1000公里。
在周日的试运行中，下萨克森经济与交通部长阿特胡斯曼(Bernd Althusmann)也亲自体验了全新的氢动力。
业内人士指出，氢燃料电池是一种理想的气候保护交通方案。在尚未电气化的铁路线上，采用该种动力的列车将能取代传统的柴油列车。下萨克森州计划，在2021年底前，总共投用14列氢燃料电池列车。
文山/叶宣/(德广联、EPD等)