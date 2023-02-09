 气球警醒德国？宪法保护局称中国在德间谍行动增多 | 德国新闻 | DW | 11.02.2023

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气球警醒德国？宪法保护局称中国在德间谍行动增多

关于中国“侦察气球”飞进美国领空的风波尚未平息，德国方面又发出针对北京间谍行动的新指控。联邦宪法保护局局长在接受德媒采访时说，中方在德国的间谍行动重点已经从过去的经济领域扩展到了政治领域。

资料照片：中国驻柏林大使馆门前的国旗

资料照片：中国驻柏林大使馆门前的国旗

（德国之声中文网）联邦宪法保护局局长哈尔登万格（Thomas Haldenwang）在接受《周日世界报》（Welt am Sonntag）采访时表达了对于中国在德间谍行动增多的担忧

联邦宪法保护局局长哈尔登万格（Thomas Haldenwang）

联邦宪法保护局局长哈尔登万格（Thomas Haldenwang）

“中国展开了涉及广泛的刺探情报和施加影响力的行动。我们必须做好思想准备，未来几年里这些行动还会继续增加”，哈尔登万格表示。数年来，针对德国政界的情报刺探行动也引起了宪法保护机构的注意。他表示，中方的间谍行动重点已经从过去的经济领域扩展到了政治领域。

他认为，北京对此制定了长期的战略。德国以及欧洲经济界和中国之间的紧密联系使得中国具有了经济上的霸权，而中国的政治领导层则已经在利用这样的影响力来寻求政治目标的实现。

路透社报道指出，尽管政界就过分依赖中国发出了各种警告，但是去年中国仍然是德国最重要的贸易伙伴。根据德国联邦统计署的数据，2022年双边贸易总额创下了历史最高纪录——2980亿欧元，这比2021年增加了大约21%。

“中方的间谍行动重点已经从过去的经济领域扩展到了政治领域”

“中方的间谍行动重点已经从过去的经济领域扩展到了政治领域”

在德国政府内部，中国越来越多地被视为对手。联邦经济部计划对德国企业在华业务实施多方面的限制，并且将来自威权国家的供应商排除在德国关键基础设施建设之外。在2022年底曝光的一份“内部对华政策指导文件”显示，柏林旨在要求经济界明显减少对中国的依赖，但是拒绝与这个最大贸易伙伴彻底脱钩。

“气球事件”警醒德国？

过去几天里，中国称是“气象气球”、而美国则视为“间谍气球”的飞行物进入美国领空的事件使得中美双边关系再次紧张。2月4日，美方派出一架F22战斗机，发射空对空导弹击落了这一气球，当时该飞行物正处于大约18000米高空。

德国反对党基民盟的联邦议员德弗里斯（Christoph de Vries）认为中方关于所谓“气象气球误入”的解释是一种装腔作势。在联邦议院负责关注情报事务的他认为，该事件应该引起德国政府的警惕，德国也应该借此机会检验一下自身对于此类飞行物的侦察和清除能力。

联邦内政部表示，目前没有接到关于此类飞行物曾经进入德国领空的消息。但是柏林方面也深知，德国是中国刺探情报和施加影响力的重点目标之一。前任德国联邦情报局局长辛德勒（Gerhard Schindler）也表示应该提高警惕：“中国政府什么都想要知道，因此投入了很多人力物力去构建广泛的情报项目。任何微不足道的信息都成为情报机构收集的对象。”他认为，中国会使用一切可能的监测手段。
 

（路透社、世界报）

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