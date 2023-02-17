气球危机难化解 王毅批美方反应 “歇斯底里”

（德国之声中文网）参加慕尼黑安全会议的中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在周六发表讲话时提及气球事件，他称美方的反应“歇斯底里并且匪夷所思” 。这番讲话也让他与美国国务卿布林肯在会议期间可能会晤再添变数。路透社记者询问王毅是否会见布林肯时，这位中国最高阶外交官微笑着拒绝置评。

在俄乌战争爆发一周年之际，一年一度的慕尼黑安全会议昨日周五（2月17日）开幕。德国总理肖尔茨和法国总统马克龙分别在开幕式上致辞。王毅的讲话被安排在周六。他在发表讲话时说：“天上有来自许多国家的那么多气球，所以美国会把所有气球都击落吗？”他批评道，派出战斗机，导弹击落气球，“这种行为令人匪夷所思，几乎是歇斯底里的，是百分百的滥用武力，明显违反国际惯例。”他还表示，中方要求美国拿出解决问题的诚意，这已经损害了中美关系。

早于布林肯到达的美国副总统哈里斯(又名贺锦丽)稍后发言反击，她指出，俄罗斯入侵乌克兰后，北京深化与俄罗斯关系，这让她感到不安，她补充说，中国对俄罗斯的支持将破坏以规则为基础的国际秩序。

西方对中国在乌克兰战争的表态一直高度关注。一些人警告说，若是俄罗斯获胜将会对北京在台湾行动上产生影响。

王毅讲话时再次呼吁在乌克兰问题展开对话，并建议欧洲国家冷静思考如何结束战争。他说：“有一些势力似乎不希望谈判成功，也不希望战争很快结束。”但他并没有进一步进行说明。

在台湾问题上，王毅强调：“台湾从未是一个独立的国家，未来也不会成为独立的国家。这是台湾问题的现状。” 他表示，台湾是中国领土的一部分。“改变这种现状的不是中国，而是台湾的分裂势力。”

王毅指责那些要求台湾独立的人破坏了和平与稳定。他强调：“我们再次重申，维护主权和领土完整的重要性。我们希望这一原则也适用于中国。” 任何违反一个中国政策或试图创建两个中国的行为都是“对中国领土主权的重大侵犯”。王毅表示，中国将会采取行动来保护自己的利益。

王毅还以美国《芯片法》为例，认为美国是 "百分之百的保护主义，百分之百的自私自利，百分之百的单边行动"。他说： "我们希望美方对中国采取务实和积极的态度，与中国一起努力，使我们的双边关系回到接受健康发展的轨道"。

根据中国外交部网站，王毅的讲话题为《建设一个更加安全的世界》。王毅表示，建设一个更加安全的世界，是各国人民的强烈愿望，是世界各国的共同责任，更是时代前进发展的正确方向。为了世界更安全，我们都要坚持尊重各国主权和领土完整，都要坚持通过对话协商和平解决争端，都要回归联合国宪章宗旨和原则，都要重视发展的关键作用。王毅宣布，中方将发布“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”，中国将继续站在和平一边，站在对话一边。王毅表示，中方还将发布《全球安全倡议概念文件》，为解决当今安全困境提出更可行的举措。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）与王毅昨日举行了会面，会后她表示双方深入地讨论了公正的和平应该是什么样子，“并不是你去奖励攻击者和侵略者，而是要捍卫国际法和那些受到攻击的人。作为联合国安理会常任理事国，中国有义务利用其影响力来维护世界和平。”

根据中国外交部消息，双方就乌克兰问题交换意见，王毅表示理解欧洲国家对乌克兰危机的关切，危机拖得越长，欧洲受到的损害就越大，类似北溪管道被炸毁这种事件也可能不时发生。中方在乌克兰问题上始终致力于劝和促谈，“无论形势多么复杂，我们都不会放弃这种努力，愿同包括德国在内的欧洲国家加强沟通，推动局势尽快缓和”。

（路透社，德新社等）

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