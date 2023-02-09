气球再掀风波 美将参与计划中企打入黑名单

（德国之声中文网）拜登政府本周五（2月10日）将6个与疑似参与间谍气球计划的中国实体列入黑名单。美国商务部表示，这5家中国公司及1家研究机构帮助中国军队现代化，尤其是航空航天项目，包括飞艇和飞机。被列入黑名单的公司很难获得美国的技术出口。名单被称为“实体名单”（entity list），入列的公司除非获得美国商务部的特别出口许可证，否则将无法向美国供应商购买技术或商品。

被列入黑名单的公司是：北京南江空天科技股份有限公司、中国电子科技集团第四十八研究所、东莞凌空遥感科技有限公司、鹰门航空科技集团有限公司、广州天海翔航空科技有限公司和山西鹰门航空科技集团有限公司。

在此之前，白宫表示考虑做出更广泛措施，“揭露和处理”中国威胁美国国家安全的更大规模监控活动。气球事件引发中美之间进一步紧张，美国国务卿布林肯取消了访问中国的行程。

美国2月4日击落气球，中国政府向美国驻华使馆提出严正交涉，批评美国严重冲击和损害双方稳定中美关系的努力和进程。从现有残骸证据及中国军方的采购平台资讯，美国政府得出结论，认为该气球的制造厂商“跟中国解放军有直接关系”，而且是中国军方批准的供应商。中国外交部发言人毛宁在周五的新闻发布会上表示，关于一只中国无人民用飞艇因不可抗力误入美国领空的意外事件，中方已经多次说明情况、阐明立场。根据外交部网站，她补充表示，美国国会的有关决议案纯属政治操弄和炒作。中方对此强烈不满、坚决反对。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

美国商务部负责出口执法的助理部长阿克塞尔罗德(Matthew Axelrod)表示： “今天的行动表明，我们查明并阻止中国使用间谍气球而做出的共同努力，这些气球侵犯了美国和40多个国家的领空。”

路透社报道，广州天海翔航空科技有限公司的一名员工表示对制裁并不知情，并拒绝进一步评论。中国驻美国大使馆和尚未对这些信息发表评论。

（路透社等）

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