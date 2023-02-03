“气球”事件加剧美中两国紧张关系

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美军在2月4日击落一个中国疑似间谍气球之后，现已打捞到包括主要的传感器和电子装置在内的一些重要残骸。中国坚称该高空气球是误入美国领空的民用性质的无人飞艇，同时指责美国反应过度。
中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。
被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。
看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。
由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。
美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。
美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。
美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。
《纽约时报》记者调查发现，中国顶级飞艇科学家早在4年前就曾公开宣布，中国研发的平流层飞艇飞越过北美上空。这名科学家参与成立的3家企业不久前都被美国商务部列入黑名单。
有知情人士向美媒透露，美情报部门已研发出追踪中国间谍气球的方法，这种技术去年就已投入使用，能够在全球范围内近乎实时地追踪这些气球。有专家评价认为，间谍气球事件不一定是坏事。
美中紧张关系因一个来自中国的疑似间谍气球而进一步加剧之际，美国海军和海军陆战队在南中国海地区举行军演。
数天以来，北美上空已经数次发现并击落不寻常的飞行物。这到底是怎么回事？目前有哪些已知与未知的内容？
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