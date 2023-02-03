“气球”事件加剧美中两国紧张关系

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美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。