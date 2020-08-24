气氛紧张的欧洲行 中国外长出访德国

（德国之声中文网）中国外交部周一宣布，王毅将于8月25日至9月1日对意大利、荷兰、挪威、法国、德国五国进行正式访问。



因为北京对香港以及维吾尔人实施的严厉措施，中欧关系陷入紧张。尽管存在争议，但澎湃新闻援引外交部发言人赵立坚表示，新冠爆发以来中国外长的首次出访受到有关国家的"热烈欢迎"。充分体现了双方对中欧关系的重视。面对疫情，中欧本着同舟共济、共克时艰的精神，相互支持、相互帮助。



德国联邦议院人权委员会主席、自民党议员延森(Gyde Jensen)指出，与中方的会谈中，也要谈论哪些不愉快的话题。联邦政府必须明确地让习近平和他的部长们知道，每一次会谈都实在"违反国际法的港区国安法和新疆的侵犯人权记录 "的阴影之下。德国政府不能对中国做出任何妥协。



北京迫害穆斯林以及在香港实施港区国安法的做法招致了严厉的批评。



香港特首林郑月娥以抗疫为由将原定今年9月的立法会选举推迟。 但反对派团体认为这只是一个借口。港区国安法破坏了北京香港人民享有自治权的承诺。7月1日开始生效的港版国安法规定，与分裂、颠覆、恐怖主义以及境外勾结等相关的罪行有可能被判至终身监禁。



作为回应，德国具有象征性意义地宣布暂停执行与香港的引渡协议，这招致北京的不快，中国驻德国使馆对此表示强烈不满和坚决反对。

文木 / 洪沙 （德新社等）



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