“气氛凝重”的国事访问

（德国之声中文网）德国总理默克尔和土耳其总统埃尔多安共同举办的新闻发布会上，默克尔明确表示，德国和土耳其之间仍然存在着"深层次的分歧"。她以土耳其新闻自由和人权状况为例，阐明了分歧所在。默克尔同时还要求尽快为德国人在土耳其被关押的问题找到解决方案。她说："我敦促土耳其方面，尽快为这一问题找到解决方案。"

默克尔同时也强调德土双方拥有很多共同利益。默克尔在谈到北约伙伴、难民问题以及反恐斗争时表示，"我们拥有很多共同之处。"

国事访问以"闹剧"开场

同默克尔总理举行会谈前，德国联邦总统施泰因迈尔在总统府欢迎埃尔多安到访，两位领导人共同检阅了三军仪仗队。稍后有消息传出，埃尔多安要求德国政府递解69名遭安卡拉当局通缉的人士，其中包括知名的土耳其反对派记者丁达尔（Can Dündar ）。土耳其亲政府报纸《新瓦基特报》（Yeni Akit）报道称，埃尔多安出发前三天，已经向德国政府提交了相关的名单。

埃尔多安要求德国遣返土耳其反对派记者丁达尔

2015年，因为撰文报道土耳其秘密警察部门暗中向叙利亚反叛武装运送军火，丁达尔遭到起诉。2016年五月的一审中，丁达尔被判五年零十个月监禁。2016年6月，丁达尔逃亡德国寻求政治庇护。土耳其方面指控丁达尔犯有间谍、泄露国家机密以及宣传等罪名。周五，丁达尔在最后一刻放弃了参加默克尔及埃尔多安联合记者招待会的计划，尽管他已经拿到了与会采访许可。此前，土耳其发出威胁称，如果丁达尔参加本次记者会，埃尔多安则会拒绝与会。

一名获得采访许可的法新社记者在会场外接受安检时，一名工作人员问他是否准备提问题，具体问题会是什么。这名工作人员还抱怨，土耳其形象被媒体严重抹黑等等。法新社的报道里并没有提及这位安检人员是否是土耳其裔。法新社已经向德国联邦新闻署通报了这一事件。令一名记者虽然得以顺利入场，但因为他的体恤上写有“给土耳其记者以自由”的字样，被保安人员带离了记者会现场。

"埃尔多安不受欢迎"

德国为土耳其总统埃尔多安来访，采取了极其严密的保安措施。警方表示，柏林将会有一系列民众抗议集会。其中较大的示威集会将在市中心的波茨坦广场举行，上万名示威者抗议土耳其政府践踏人权以及限制新闻自由。

周四，埃尔多安到访当天，柏林市内就出现了几起未向警方申报的抗议集会。大约150名蒙面示威者向警方投掷石块，并损毁了公共汽车站台、银行橱窗以及几部停在路边的车辆。

周六，埃尔多安将前往位于北威州的科隆市，并参加在德土耳其伊斯兰联盟（DITIB）修建的科隆中央清真寺的落成典礼。据报道，反对者也将在该市举行一系列抗议活动。按照原定计划，埃尔多安抵达科隆机场后，将在机场附近的万安古堡（Schloss Wahn) 同北威州州长拉施特举行会晤。但今天有消息传出，万安古堡的业主已明确表态，出于政治理念，他不同意在其古堡中举行这次会晤。