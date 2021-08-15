气候预报：飓风艾达可能变得"极其危险"

（德国之声中文网）周五（8月27日）晚些时候，飓风"艾达"（Ida）已进入墨西哥湾。美国南部路易斯安那州高危地区居民已疏散，并储备了生活必需品。 预计该飓风在到达墨西哥湾北部海岸时将会加剧。

美国国家气象局在推特上说，"采取行动的时候到了。飓风艾达预计将以4级飓风登陆。"此前美国国家飓风中心（NHC）称该风暴 "极其危险"。

周五晚些时候，该风暴以为1级飓风在古巴西部登陆，最大持续风速达到每小时80英里（130公里）。

作为预防措施，受到艾达飓风袭击的古巴比那尔德里奥省上万人被疏散，并切断了电力。在首都哈瓦那，数千人被疏散。

危险的墨西哥湾沿岸

随着该风暴增强为极其危险的4级飓风，预计风速将加快到接近每小时140英里（225公里），并将于周日晚些时候在沿墨西哥湾海岸登陆。

美国国家气象局气象学家肖特（Benjamin Schott） 在周五与路易斯安那州州长爱德华兹（John Bel Edwards）举行的新闻发布会上说："对于那些没有准备的人来说，这将是一场改变生活的风暴。"

州长爱德华兹敦促居民做好准备。"到明天晚上，你需要去该去的地方度过风暴。"

美国总统拜登批准了对该州的联邦紧急声明。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）说，联邦紧急事务管理局将派遣近150名医务人员和约50辆救护车前往墨西哥湾沿岸协助医院的救治。

海水升温会带来哪些后果？ 南极温暖如洛杉矶 2020年2月6日，南极北部Esperanza Base考察站测到18.3摄氏度的气温。美国航天局称，这是有测量记录以来在该地点测到过的最高温度，也是南极最近数月来经历了第三次“热浪”。从卫星图上可以看到，大量的冰雪已经融化（右）。

海水升温会带来哪些后果？ 风暴来得更猛烈 热带风暴的猛烈程度与海水表层温度有关。飓风或台风季节会持续得更长；大西洋和太平洋北部生成的龙卷风会明显增多，强度也会增加。极端天气还会给迄今较少受到天灾冲击的地区带来破坏力极大的风暴。

海水升温会带来哪些后果？ 海平面上升、风暴潮 随着大气升温，海水的温度也在升高。海水体积的膨胀使海平面不断上升。大批沿海地区，特别是贫困地区居民的生活空间和生存基础将不复存在。

海水升温会带来哪些后果？ 极端天气造成林火频发 在极端天气使某些地区出现暴雨和洪水的时候，另一些地方却干旱难耐。后果是农作物歉收和森林火灾。很多地方的林火高发季节会延长，火灾数量也会大增。

海水升温会带来哪些后果？ 生态系统推移 海水变暖，海洋生物的种群和生态系统会发生推移。同陆地上的动物类似，鱼类和海洋哺乳动物会向极地方向迁移。北海的大西洋鳕鱼数量大幅减少，已无法用过度捕捞来解释。而纬度更高的渔区则可能从中获益。

海水升温会带来哪些后果？ 海洋酸化 海水升温，使更多的二氧化碳溶解于表层海水中，海水pH值降低，海水“变酸”。贝类、珊瑚和海胆等生物因此丧失体内和体外骨骼的再生能力。它们不仅能过滤有害物质，还是其它海洋动物的食物。

海水升温会带来哪些后果？ 浮游生物减少 随着pH值的降低，浮游生物所能吸收的铁减少了。但这些微小藻类的生长需要矿物质。许多构建碳酸钙骨骼的浮游藻类受到的冲击尤其大。

海水升温会带来哪些后果？ 水中缺氧 水体温度升高，储存的氧分就会减少。海水变暖后，氧分稀少的水域面积就会扩大。现在，在很多海域已经出现了缺氧的“死亡地带”。因水中氧分不足，动物无法生存。

海水升温会带来哪些后果？ 海藻潮 在温暖、缺氧的水中，某些有毒藻类会爆炸式地繁殖。它们的毒素让鱼类和其它海洋生物大批死亡。现在，许多地方的渔业和旅游业就已受到海藻疯狂繁殖的威胁。图为智利海岸的有毒赤潮造成大批鱼类死亡。

海水升温会带来哪些后果？ 珊瑚“白化病” 苍白的珊瑚骨架是没有生命的。出现白化的珊瑚失去的不仅是色彩，还有繁殖能力。珊瑚礁成片死去，无法再为无数海洋生物提供栖息地、食物和捕猎的场所。

海水升温会带来哪些后果？ 洋流改变 在海水变暖的作用下，如果北大西洋暖流被打断，西欧和北欧就会陷入寒潮。因为北大西洋暖流保障了表层和深层海水的循环。其它洋流也可能被打乱。 作者: Alexander Freund



气候变化及其影响

政府间气候变化专门委员会（IPCC）最近发表的一份报告警告说，世界将在15年内超过1.5摄氏度的升温极限。

该报告明确指出，人类排放是气温上升的原因，这已经在全世界引发了环境灾难。 报告说，我们将会看到更多的极端天气和气候事件，如热浪、洪水和干旱等。

（路透社，法新社，美联社）

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