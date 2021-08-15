气候预报：飓风艾达可能变得"极其危险"

（德国之声中文网）周五（8月27日）晚些时候，飓风"艾达"（Ida）已进入墨西哥湾。美国南部路易斯安那州高危地区居民已疏散，并储备了生活必需品。 预计该飓风在到达墨西哥湾北部海岸时将会加剧。
美国国家气象局在推特上说，"采取行动的时候到了。飓风艾达预计将以4级飓风登陆。"此前美国国家飓风中心（NHC）称该风暴 "极其危险"。
周五晚些时候，该风暴以为1级飓风在古巴西部登陆，最大持续风速达到每小时80英里（130公里）。
作为预防措施，受到艾达飓风袭击的古巴比那尔德里奥省上万人被疏散，并切断了电力。在首都哈瓦那，数千人被疏散。
在新奥尔良州，居民购买沙袋为飓风艾达的到来做准备
危险的墨西哥湾沿岸
随着该风暴增强为极其危险的4级飓风，预计风速将加快到接近每小时140英里（225公里），并将于周日晚些时候在沿墨西哥湾海岸登陆。
美国国家气象局气象学家肖特（Benjamin Schott） 在周五与路易斯安那州州长爱德华兹（John Bel Edwards）举行的新闻发布会上说："对于那些没有准备的人来说，这将是一场改变生活的风暴。"
州长爱德华兹敦促居民做好准备。"到明天晚上，你需要去该去的地方度过风暴。"
美国总统拜登批准了对该州的联邦紧急声明。
白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）说，联邦紧急事务管理局将派遣近150名医务人员和约50辆救护车前往墨西哥湾沿岸协助医院的救治。
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海水升温会带来哪些后果？
南极温暖如洛杉矶
2020年2月6日，南极北部Esperanza Base考察站测到18.3摄氏度的气温。美国航天局称，这是有测量记录以来在该地点测到过的最高温度，也是南极最近数月来经历了第三次“热浪”。从卫星图上可以看到，大量的冰雪已经融化（右）。
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海水升温会带来哪些后果？
风暴来得更猛烈
热带风暴的猛烈程度与海水表层温度有关。飓风或台风季节会持续得更长；大西洋和太平洋北部生成的龙卷风会明显增多，强度也会增加。极端天气还会给迄今较少受到天灾冲击的地区带来破坏力极大的风暴。
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海水升温会带来哪些后果？
海平面上升、风暴潮
随着大气升温，海水的温度也在升高。海水体积的膨胀使海平面不断上升。大批沿海地区，特别是贫困地区居民的生活空间和生存基础将不复存在。
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海水升温会带来哪些后果？
极端天气造成林火频发
在极端天气使某些地区出现暴雨和洪水的时候，另一些地方却干旱难耐。后果是农作物歉收和森林火灾。很多地方的林火高发季节会延长，火灾数量也会大增。
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海水升温会带来哪些后果？
生态系统推移
海水变暖，海洋生物的种群和生态系统会发生推移。同陆地上的动物类似，鱼类和海洋哺乳动物会向极地方向迁移。北海的大西洋鳕鱼数量大幅减少，已无法用过度捕捞来解释。而纬度更高的渔区则可能从中获益。
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海水升温会带来哪些后果？
海洋酸化
海水升温，使更多的二氧化碳溶解于表层海水中，海水pH值降低，海水“变酸”。贝类、珊瑚和海胆等生物因此丧失体内和体外骨骼的再生能力。它们不仅能过滤有害物质，还是其它海洋动物的食物。
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海水升温会带来哪些后果？
浮游生物减少
随着pH值的降低，浮游生物所能吸收的铁减少了。但这些微小藻类的生长需要矿物质。许多构建碳酸钙骨骼的浮游藻类受到的冲击尤其大。
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海水升温会带来哪些后果？
水中缺氧
水体温度升高，储存的氧分就会减少。海水变暖后，氧分稀少的水域面积就会扩大。现在，在很多海域已经出现了缺氧的“死亡地带”。因水中氧分不足，动物无法生存。
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海水升温会带来哪些后果？
海藻潮
在温暖、缺氧的水中，某些有毒藻类会爆炸式地繁殖。它们的毒素让鱼类和其它海洋生物大批死亡。现在，许多地方的渔业和旅游业就已受到海藻疯狂繁殖的威胁。图为智利海岸的有毒赤潮造成大批鱼类死亡。
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海水升温会带来哪些后果？
珊瑚“白化病”
苍白的珊瑚骨架是没有生命的。出现白化的珊瑚失去的不仅是色彩，还有繁殖能力。珊瑚礁成片死去，无法再为无数海洋生物提供栖息地、食物和捕猎的场所。
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海水升温会带来哪些后果？
洋流改变
在海水变暖的作用下，如果北大西洋暖流被打断，西欧和北欧就会陷入寒潮。因为北大西洋暖流保障了表层和深层海水的循环。其它洋流也可能被打乱。
作者: Alexander Freund
气候变化及其影响
政府间气候变化专门委员会（IPCC）最近发表的一份报告警告说，世界将在15年内超过1.5摄氏度的升温极限。
该报告明确指出，人类排放是气温上升的原因，这已经在全世界引发了环境灾难。 报告说，我们将会看到更多的极端天气和气候事件，如热浪、洪水和干旱等。
（路透社，法新社，美联社）
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足以致命的极端天气撼动世界
希腊罗德岛等地森林大火肆虐
7月底以来，希腊一直维持着40℃的高温天气。位于爱琴海（Aegean Sea）上的罗德岛（Rhodes）也发生严重的森林大火，半数地区停电。许多居民和一处军营被迫疏散。
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土耳其遭遇数十年来最严重的森林大火
7月底以来，强度空前的森林大火也席卷了土耳其安塔利亚和穆拉的旅游区，大面积森林和农田化为灰烬，成千上万游客被迫乘船从酒店撤离。已有多人在火灾中丧生。大火暴露了土耳其严重缺少灭火直升机等问题，安卡拉政府的救灾不力招致民众强烈批评。多国已伸出援手。
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意大利山火频发
7月底、8月初，酷暑高温和严重干旱导致意大利的西西里岛、撒丁岛和濒临亚得里亚海的阿普利亚等地发生严重森林火灾，许多居民不得不疏散。
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欧洲的山洪爆发
在两天内达到等同于两个月的降雨量，由此引发的洪水在西欧造成了毁灭性的破坏结果，在德国和比利时至少有209人在洪灾中死亡。狭窄的山谷溪流在数小时内上升为汹涌的洪水，使已经存在几个世纪历史的老城荡然无存。重建被毁的房屋、商铺和基础设施，预计将花费数十亿欧元。
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中国、印度异常多雨
创纪录的洪水也袭击了印度和中国的部分地区，淹没了水坝和排水系统。中国城市郑州的地铁系统也受到洪水袭击，即使在雨季，这些地区今年的降雨量也显得比往年更多。科学家们预测，气候变化将导致更频繁、更强烈的降雨。
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台风侵袭
台风”烟花”在上海附近登陆，数百个从上海出发或飞往上海的航班被取消，上海各区也提前疏散居民。邻近上海的浙江宁波、杭州多出出现淹水、海水倒灌灾情。
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伦敦市区淹水
上周末的大雨造成英国伦敦市区淹水，当局封闭数十条道路以及一些地铁站。位于英国南部地区的南萨福克郡和怀特岛部分地区，降雨达到100毫米左右，等同在一天内降下一个月的雨量。气象学家表示，最近的热浪使地球表面更多水份被蒸發，大气所凝结的水气后，强降雨的机率也提高了。
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强烈的高温也变得越来越普遍，正如6月底在美国华盛顿州、俄勒冈州以及加拿大卑诗省的情况。在”热穹”下的炙热温度，即被高压锋线困住数日的热空气，造成数百人因高温而死亡。卑诗省莱顿村的最高气温达到49.6摄氏度（121华氏度），该村在隔天就被高温引发的大火烧毁。
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野火引发雷暴
热浪过后，干燥的条件正在助长该地区的野火，俄勒冈州此次的大火在短短两周内烧毁了相当于洛杉矶的面积（约1300平方公里）。火势之大影响了天气系统，大火产生的烟雾也被风吹到到远在美国东岸的纽约。最近的一项研究显示，如果没有人类造成的气候变化，这种天气状况是 "几乎不可能的"。
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亚马逊雨林接近 "临界点”？
在南半球，巴西中部正在遭受百年来最严重的干旱，增加了亚马逊雨林发生火灾和森林遭到进一步破坏的风险。研究人员最近在报告中提到，亚马逊河东南部的一大片地区已经从吸收二氧化碳转为排放这些会促使地球暖化的气体，使雨林更加逼近“临界点”。
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处于饥饿的边缘
经过多年无情的干旱，马达加斯加有超过114万人经历粮食不足的问题，一些居民不得不生吃仙人掌、树叶和蝗虫。在没有自然灾害、作物歉收或政治冲突的情况下，马达加斯加目前的严峻形势被认为是现代历史上，第一次完全由气候变化引起的饥荒。
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逃离天灾的人越来越多
逃离冲突和自然灾害的人数在2020年创下了10年来的新高，有5500万人在自己的国家内重新寻找住所。除此之外，还有约2600万人跨越国界逃亡。难民观察机构在5月发布的一份联合报告显示：四分之三的境内流离失所者是极端天气的受害者，这个数字很有可能会继续增长。