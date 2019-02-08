 气候罢课运动发起人被提名诺奖候选人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2019

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时政风云

气候罢课运动发起人被提名诺奖候选人

气候罢课运动发起人、瑞典16岁女孩通贝里被提名2019年诺贝尔和平奖候选人。提名她的是挪威的三名议员。通贝里近期在接受德国媒体采访时将美国总统特朗普称作是“一个极其危险的疯子”。

Deutschland Hamburg Klima Demonstration | Greta Thunberg (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

（德国之声中文网）挪威社会左翼党议员欧斯特维加特（Freddy Andre Östvegard）在接受法新社采访时说，格蕾塔·通贝里(Greta Thunberg)通过呼吁气候罢课而掀起了一场"大规模群众运动"。他认为这是为气候保护做出的一个重要贡献。"在阻止气候变化的问题上如果我们什么都不做，那么就会造成更多的战争、冲突和难民。"

Hamburg Greta Thunberg bei Klimastreik (Getty Images/A. Berry)

通贝里在接受瑞典《晚报》采访时说，能够被提名成为"这种规模大奖"的候选人"真是不可思议而且有点特别"。她说，这当然是"一种荣誉"，"很棒"。

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去年夏天以来，每到星期五通贝里都拒绝上课。每个星期五她都到瑞典议会门前举行抗议，呼吁人们采取行动阻止气候变化。通贝里已经成为很多学生的榜样。本周五，全世界超过100个国家的学生都准备罢课并走上街头呼吁气候保护。青年气候运动"Fridays for Future"的组织方预估本周五全世界各地将总共举行1000多场抗议游行。

Fridays for future Schüler Schülerinnen Streik Schulstreik Klima Klimawandel Tokio (Getty Images/T. Aoyama)

本周五，全世界超过100个国家的学生都准备罢课并走上街头呼吁气候保护。

德国《世界报》近期在采访通贝里的时候问她，过去几个月哪名政治家尤其让她感到愤慨？通贝里回答说，多数人会回答说特朗普。她说："不过特朗普只是一个非常危险的疯子。"她补充说："我觉得那些嘴上说已经为阻止气候变化做足了工作，但实际上只做了些表面功夫的政客才更危险。尽管如此我还是相信，多数政治人物还是勇敢的，他们会尽自己的全力。但是我们必须做出的改变仍然很多，执行起来并不容易。"

据挪威诺贝尔和平奖委员会公布的数字，今年被提名的个人和组织数量达到304。按照规则，委员会不会对外公布被提名的个人和组织。

洪沙/苗子 （法新社、世界报）

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