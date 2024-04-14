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气候环境

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深度报道

印尼爪哇岛上干旱成这样

可怕的“小男孩”和“小女孩”——厄尔尼诺和拉尼娜现象

可怕的“小男孩”和“小女孩”——厄尔尼诺和拉尼娜现象

起源于太平洋的气候现象正在加剧从非洲到亚洲的干旱。 为什么厄尔尼诺和拉尼娜这对“兄妹”会产生如此严重的天气影响？
全球2024年4月14日
2024年4月3日台湾发生芮氏规模7.2强震，花莲市一栋住宅大楼严重倾斜及塌陷。

台湾强震后救援持续 外界评防震有成

台湾强震后救援持续 外界评防震有成

台湾在发生25年来最大规模强震后，4日仍持续积极救援，目前仍有超过百人受困。即便救援受阻、部分地区未收到地震警报，但多位美国学者对台湾的抗震及灾后应变能力表达高度认可。原因是什么？
台湾2024年4月4日
Billowing smoke and flowing lava pouring out of a volcanic fissure

冰岛火山爆发后宣布紧急状态

冰岛火山爆发后宣布紧急状态

冰岛同一地区的火山在四个月内第四次爆发。一条长约3.5公里的裂缝在沿海城镇格林达维克附近喷发，熔岩流向海岸。
冰岛2024年3月18日7 张图
储存核废水的储罐遍布福岛核电站厂区

福岛核事故13年周年 核废墟处理进展如何？

福岛核事故13年周年 核废墟处理进展如何？

震惊世界的福岛核事故的发生已经过去了13 年，它不仅对当地民众来说是一场灾难，而且其后患还将延续数十年。日本为确保核设施的安全付出了高昂代价，也遭遇了一系列挫折。
日本2024年3月11日
黑色物质

摆脱对华依赖 德国电池回收商出奇招

摆脱对华依赖 德国电池回收商出奇招

在生产汽车电池方面，欧盟高度依赖来自中国的原材料，这也是欧盟实现能源转型的一个重大软肋。而要改变这一现状，对废旧电池加以回收利用应该是唯一的选择。
2024年3月3日
external

能在河里发电的“鱼”

能在河里发电的“鱼”

零排放的利用河水发电？对，这条人造能源鱼这就给演示一下。
2024年3月2日00:51 分钟
显示更多
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新闻广角

Deutschland Bilderglerie Herbst in Berlin

德国的秋天有多美?

自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝
2017年10月28日01:03 分钟
Wildkräuter Smoothie

路边的野花 低调的宝藏

春暖花开，不仅养眼！许多野花、野草还能食用。不过，在采摘时千万要小心，有些品种非但不能食用，其毒性甚至还能危及生命。
2017年4月22日12 张图
Bundesbank Bunker Cochem Deutschland Rheinland-Pflaz

昔日德央行秘密金库变身博物馆

德意志联邦银行在冷战期间在科赫姆（Cochem）建立了一个秘密金库，储存了数百亿的备用马克。据信，这个项目进行的十分机密，并没有邻居发现这座建筑的真正用途。而今它被改造成博物馆，人人都能前来参观。
2016年3月18日9 张图