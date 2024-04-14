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可怕的“小男孩”和“小女孩”——厄尔尼诺和拉尼娜现象
可怕的“小男孩”和“小女孩”——厄尔尼诺和拉尼娜现象
起源于太平洋的气候现象正在加剧从非洲到亚洲的干旱。 为什么厄尔尼诺和拉尼娜这对“兄妹”会产生如此严重的天气影响？
全球
2024年4月14日
2024年4月14日
台湾强震后救援持续 外界评防震有成
台湾强震后救援持续 外界评防震有成
台湾在发生25年来最大规模强震后，4日仍持续积极救援，目前仍有超过百人受困。即便救援受阻、部分地区未收到地震警报，但多位美国学者对台湾的抗震及灾后应变能力表达高度认可。原因是什么？
台湾
2024年4月4日
2024年4月4日
冰岛火山爆发后宣布紧急状态
冰岛火山爆发后宣布紧急状态
冰岛同一地区的火山在四个月内第四次爆发。一条长约3.5公里的裂缝在沿海城镇格林达维克附近喷发，熔岩流向海岸。
冰岛
2024年3月18日
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7 张图
福岛核事故13年周年 核废墟处理进展如何？
福岛核事故13年周年 核废墟处理进展如何？
震惊世界的福岛核事故的发生已经过去了13 年，它不仅对当地民众来说是一场灾难，而且其后患还将延续数十年。日本为确保核设施的安全付出了高昂代价，也遭遇了一系列挫折。
日本
2024年3月11日
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摆脱对华依赖 德国电池回收商出奇招
摆脱对华依赖 德国电池回收商出奇招
在生产汽车电池方面，欧盟高度依赖来自中国的原材料，这也是欧盟实现能源转型的一个重大软肋。而要改变这一现状，对废旧电池加以回收利用应该是唯一的选择。
2024年3月3日
2024年3月3日
能在河里发电的“鱼”
能在河里发电的“鱼”
零排放的利用河水发电？对，这条人造能源鱼这就给演示一下。
2024年3月2日
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中国
2024年3月20日
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法国议会通过法案遏制快时尚发展
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2024年3月15日
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2017年10月28日
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2016年3月18日
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